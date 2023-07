Gasalarm: Marktstraße zeitweise gesperrt

Von: Melina Staar

Teilen

Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung in der Marktstraße beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr sperrten den betroffenen Bereich daher zunächst großräumig ab. © ARP

Bei Tiefbauarbeiten wurde eine Gasniederdruckleitung in der Marktstarße in Bad Tölz beschädigt. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräfte aus. Die Marktstraße wurde gesperrt.

Bad Tölz – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Mittwochmittag in die Marktstraße aus: Feuerwehr, Polizei sowie zahlreiche Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort.

Bad Tölz: Gasleitung bei Tiefbauarbeiten beschädigt

Kurz zuvor, gegen 11.55 Uhr, hatte eine Telekommunikationsfirma, die derzeit Tiefbauarbeiten in der Marktstraße durchführt, eine Gasniederdruckleitung auf Höhe der Deutschen Bank beschädigt, wie Stadtwerke-Pressesprecherin Martina Geisberger berichtet. Die Tiefbaufirma dichtete die Leitung direkt nach dem Vorfall provisorisch ab, bis die Stadtwerke und die Rettungskräfte vor Ort waren.

Beschädigte Gasleitung: Umligende Geschäfte evakuiert

Aus Sicherheitsgründen sperrten Polizei und Feuerwehr die Marktstraße großräumig ab. Ein Teilbereich der direkt anliegenden Geschäfte wurde evakuiert. Nachdem die Fachkräfte der Stadtwerke die Gefahrenlage beurteilt hatten, wurde die Sperrung – mit Ausnahme des betroffenen Bereichs –wieder aufgehoben. Die Stadtwerke begannen mit der etwa drei Stunden dauernden Reparatur. Laut Geisberger bestand zu keinem Zeitpunkt eine größere Gefahr für die Bevölkerung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.