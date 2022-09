Gastronomie im Tölzer Land: Einige neue Wirte, aber auch zwei leer stehende Traditionshäuser

Von: Andreas Steppan

Neustart mit „d’Wirtschaft“: Die Eigentümerfamilie Kathi, Roland, Micha und Hansi Probst sowie die Geschäftsführer Flori und Renate Ertl mit Tochter Magdalena. © privat

Die Gastronomie ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in der Region. Besonders aufmerksam wird daher verfolgt, was sich in der Branche tut. Während in Bad Tölz mit „Starnbräu“ und Gasthof Zantl aktuell zwei Traditionshäuser leer stehen, ist in anderen etablierten Lokalen im Landkreis der Betreiberwechsel gelungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Angebot an Restaurants und Wirtschaften im südlichen Landkreis ist breit gefächert. Aus einer ganzen Reihe von beliebten Lokalen in Bad Tölz und im Isarwinkel gibt es aktuell Neues zu berichten. Andernorts wird derzeit noch um eine Zukunft gerungen.

Aus den Lenggrieser „Lahnerstub‘n“ wird „d‘Wirtschaft“

Ein „Neuanfang“, so formuliert es die künftige Geschäftsführerin Renate Ertl, steht in den ehemaligen „Lahnerstubn“ in Lenggries an. Die frühere Wirtin Gesa Greve-Krause verabschiedete sich Anfang August auf ihrer Internetseite von den Gästen auf ein Wiedersehen im Hotel Weißes Rössl im Vinschgau in Südtirol.

Unter dem geänderten Namen „d’Wirtschaft“ liegt die Gastronomie künftig zusammen mit dem angrenzenden „Bergcamping Lenggries“ in einer Hand, nämlich der der Eigentümerfamilie Probst. Die mit ihr befreundeten Ellbacher Renate und Flori Ertl werden „d’Wirtschaft“ geschäftsführend leiten. Sie und ihr Mann hätten beide „Gastro-Erfahrung, aber noch keinen eigenen Betrieb geleitet“, sagt Renate Ertl.

„Bayerisch mit ein bisschen italienisch-südtiroler Einschlag“

Aktuell würden unter anderem die Küche neu eingerichtet und Personal eingestellt, berichtet sie. Ab Oktober dann solle „d’Wirtschaft“ das „Herzstück des Bergcampings“ sein, aber auch allen anderen Gästen offen stehen.

Das kulinarische Konzept beschreibt Renate Ertl als „bayerisch mit ein bisschen italienisch-südtiroler Einschlag“. Das Lokal werde alle willkommen heißen, begonnen beim morgendlichen Frühstücksbuffet. Wer will, kann an der Theke ein Bier oder einen Aperol trinken. Mamas oder Papas, die sich zum Kaffeetrinken treffen wollen, werden sich über die Spielecke in der „Wirtschaft“ freuen, die laut Ertl auch barrierefrei zugänglich ist. Wanderern, die nach der Bergtour eine Kleinigkeit essen wollen, werde man zum Beispiel einen „bayerisch-italienischen Vorspeisenteller“ anbieten. Vollwertig essen gehen kann man in „d’Wirtschaft“ natürlich auch.

Auch in der „Waldschänke“ am Walchensee gibt es eine neue Wirtin

Eine neue Wirtin gibt es seit Anfang Juni auch am Walchensee. Der bisherige Inhaber Georg Baumgartner hörte mit dem Ende der Saison 2021 auf. In seine Fußstapfen trat zum 1. Juni die Jachenauerin Christine Fischer. Die gelernte Arzthelferin hatte früher schon einmal einige Zeit bei Baumgartner in der „Waldschänke“ gearbeitet. Jetzt hat sie die „Waldschänke“ ganz übernommen – und ist froh, dass ihr dabei mit Martin Freiberger „ein super Koch“ zur Seite steht, wie sie sagt. „Wir haben eine kleine Karte mit warmen Gerichten, auch Vegetarisches und Veganes ist dabei, und setzen auf regionale Zutaten“, sagt Christine Fischer. „Unsere Kuchen sind alle selbst gemacht.“

Das Team der „Waldschänke“ in Niedernach: Wirtin Christine Fischer (stehend) mit Koch Martin Freiberger, Servicekraft Christina Herz und Ehemann Benedikt Fischer. © privat

Donnerstags und freitags ist Ruhetag in der „Waldschänke“. „Das war immer schon so und ist auf die Ruhetage der anderen Jachenauer Wirtschaften abgestimmt“, so die Wirtin. Geöffnet hat das Ausflugslokal am Walchensee immer von Mai bis Oktober. Christine Fischers erster Sommer lief schon mal sehr gut. „Es war super Wetter und immer viel los.“

Im Tölzer „Jadran Grill“ endet eine Ära

Eine Ära endete unterdessen dieser Tage im „Jadran Grill“ in Bad Tölz. Über Jahrzehnte hatten das Lokal Ante Kokeza und sein Schwager Svetko Basic geführt. Nach dem Tod des Letzteren 2018 war dessen Tochter Viktorija Basic an die Stelle ihres Vaters getreten. Nun stiegen Onkel und Nichte aus. Seit 1. September führt der 31-jährige Dario Tokic das beliebte Restaurant.

Führt seit 1. September den „Jadran Grill“: Dario Tokic hat das Restaurant am Max-Höfler-Platz übernommen. © arp

Der in Bosnien geborene Kroate lebt seit elf Jahren in Bad Tölz, im „Jadran Grill“ war er zuletzt sieben Jahre als Kellner angestellt. „Und ich bin weiterhin in erster Linie Kellner und dann erst Chef“, sagt er mit einem Lachen. Ansonsten ändere sich nichts. Der Chefkoch und das bewährte Team machen im „Jadran Grill“ weiter und bieten Grill- und Fischspezialitäten an. Zudem wird nach wie vor eine Kegelbahn vermietet.

Bis zur Wiedereröffnung vom „Zantl“ gibt es noch viele Hürde zu nehmen

In zwei Tölzer Traditions-Gaststätten dauert der Leerstand unterdessen an. Der Gasthof Zantl an der Salzstraße hat nach dem Corona-Lockdown nicht mehr geöffnet. Bis dahin hatte Maria Morlock-Zantl als Wirtin die Wirtschaft geführt, zusammen mit ihrem Mann Robert Morlock, der im November 2020 verstarb.

Historisches Haus: Im Tölzer Traditions-Gasthof Zantl soll in Zukunft wieder Leben einkehren. © arp

Bevor an eine Wiedereröffnung zu denken ist, seien nun „sehr viele Baustellen“ abzuarbeiten, erklärt deren Tochter Elisabeth Wittmann. „Fest steht, es ist ein altes, erhaltenswertes Haus“, sagt sie. „Aber es ist seit 80 Jahren nicht überholt worden und kann so, wie es ist, nicht wieder in Betrieb genommen werden.“ Der Gasthof bestehe aus zwei Gebäudeteilen, die 1860 baulich zusammengeführt worden seien. „Aber die beiden vorherigen Häuser sind schon sehr viel älter“, erklärt Elisabeth Wittmann.

Für den „Starnbräu“ in Bad Tölz gibt es noch nicht das richtige Konzept

Während der Schließung seien die Toiletten versiegt und hätten abmontiert werden müssen. Kanal und Heizung müssten erneuert werden. Der Brandschutz entspreche nicht den aktuellen Vorschriften, für die Sanierung gebe es auch Auflagen des Denkmalschutzes. „Wir müssen eine Sache nach der anderen abarbeiten“, sagt Wittmann.

Maria Morlock-Zantl wohnt weiterhin in dem Haus. Tochter Elisabeth Wittmann möchte das Gebäude nach eigenen Worten „wieder aufleben lassen“. Dabei schweben ihr in einem ersten Schritt zunächst einmal Hotelzimmer und Ferienwohnungen vor. „In Bad Tölz fehlt es vorne und hinten an Zimmern, wir bekommen ständig Anrufe von Gästen, die in Tölz eine Übernachtungsmöglichkeit suchen“, sagt sie.

Eine weitere zentral gelegene Tölzer Wirtschaft ist ebenfalls seit Monaten geschlossen: Im „Starnbräu“ an der Marktstraße gingen zum Jahreswechsel die Lichter aus. Wie berichtet war der Vertrag mit dem bis dato letzten Pächter Roland Schlechter nach knapp zwei Jahren „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden, wie es hieß. Seither hält Hauseigentümer Klaus Hochwind aus Reichersbeuern Ausschau nach einem neuen Wirt. „Aber es war noch nicht das richtige Konzept dabei“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. „Es laufen weiterhin Gespräche mit Interessenten.“

