Wieder „Schützenwirt“ für Ellbach gesucht

Die Pächter des „Schützenwirts“ hielt es nur drei Jahre in Ellbach. Der Eigentümer sucht nun einen neuen Wirt. Und es stehen noch weitere Veränderungen an.

Ellbach – Gerade einmal drei Jahre, nachdem das Wirtepaar Heike Welker und Ousman Darbo den Ellbacher „Schützenwirt“ übernommen hat, wird dort erneut ein neuer Pächter gesucht. Die Wirtschaft ist seit 31. August wieder geschlossen und wurde zuletzt noch ausgeräumt. Der Eigentümer, die GSK Ellbach, wird nun zunächst einmal die Küche erneuern und die Heizung austauschen.

„Schützenwirt“ Ellbach: Pächter zogen weiter nach Oberhaching

Mit den bisherigen Pächtern sei man in gutem Einvernehmen auseinandergegangen, erklärt GSK-Vorstand Martin Grünwalder im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Wie waren sehr zufrieden, es gab keine Unstimmigkeiten“, sagt er. Auch die in der Coronazeit gestundete Pacht hätten die Pächter auf Heller und Pfennig beglichen. Das Hauptproblem der Wirte sei der Personalmangel gewesen, meint Grünwalder.

Heike Welker selbst sagt auf Anfrage: „Es waren einfach zu viele Krisen in der Zeit.“ Sie und ihr Partner hatten den „Schützenwirt“ zum 1. November 2019 übernommen – nur wenige Monate vor dem ersten Corona-Lockdown. Mittlerweile betreibt das Paar „was Krisensichereres“, wie Heike Welker sagt: Sie haben das „Bistro Miss Sophie“ in Oberhaching übernommen, wo laut Welker gerne die Mitarbeiter der umliegenden Büros zum Mittagstisch einkehren.

Bayerische Küche keine zwingende Voraussetzung für „Schützenwirt“

Da ist die Gäste-Zielgruppe beim „Schützenwirt“ in Ellbach natürlich eine ganz andere, wie auch Grünwalder von der GSK beschreibt. Es handle sich um eine Dorfwirtschaft. Entsprechend ist auch der GSK als Verpächter wichtig, dass beim Wirt die örtlichen Vereine willkommen sind, zum Beispiel für Proben des Trachtenvereins. Eine Herausforderung sei aber auch, an Wochenenden mit schönem Wetter eine große Zahl an Gästen zu bewirten. „Da ist der Garten dann voll, und man muss auch mal 60, 70 oder 80 Essen auf den Tisch bringen. Das muss der Wirt stemmen können.“

Allgemein freue sich die GSK über jeden Pacht-Interessenten. Erste Anfragen gebe es schon, man dürfe sich aber gerne weiterhin melden. Dass der künftige „Schützenwirt“ bayerische Küche auftischt, sei keine zwingende Voraussetzung. „Es kann zum Beispiel auch griechisch oder jugoslawisch sein.“ Jeder Bewerber sei willkommen.

Ob der künftige Wirt dann auch den Saal, der Platz für bis zu 200 Gäste bietet, betreiben will und kann, werde man sehen. Auch wie sich allgemein das Veranstaltungsleben im „Schützenwirt“ entwickelt, werde die Zeit zeigen. Manch Althergebrachtes wie eine Christbaumversteigerung, lasse sich vielleicht schwer wiederbeleben. Das „Standlfest“, zu dem die Ellbacher und Kirchbichler Vereine im August auf den „Schützenwirt“-Parkplatz einluden, sei dagegen ein voller Erfolg gewesen.

GSK Ellbach erneuert im „Schützenwirt“ Heizung und Küche

Bevor ein neuer Wirt einzieht, wolle die GSK zunächst einmal die Küche renovieren, mit neuem Bodenbelag, Fliesen und Elektrik. Zudem werde der alte Ölheizkessel ausgebaut und durch eine Pelletsheizung ersetzt. „Das haben wir schon vor einem Jahr beschlossen.“ Jetzt nutze man den Leerstand, um die Maßnahme umzusetzen, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Die Kosten stemme der Verein teils aus eigenen Rücklagen, bekomme aber auch finanzielle Hilfe von der Stadt Bad Tölz sowie „erhebliche Zuschüsse“ von privaten Vereinsmitgliedern. Dass viel in Eigenleistung gemacht wird, versteht sich von selbst.

In zwei Monaten soll laut Grünwalder alles fertig sein, sodass der neue Wirt dann im Idealfall zum 1. Dezember den Betrieb aufnehmen könnte.

