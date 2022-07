Gaststätte im Tölzer Eisstadion hat einen neuen Wirt

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber (li.) und Wirt Milan Bojic. Stadtwerke © Stadtwerke

Die Gaststätte im Tölzer Eisstadion hat wieder einen Wirt. Milan Bojic öffnet ab Sonntag, 24. Juli, wieder die Türen des zuletzt geschlossenen Lokals.

Bad Tölz - Wie berichtet hatte die vorherige Pächterin Connie Dietmann nach zehn Jahren als Wirtin im Eisstadion im Frühjahr aufgehört, um eine Gastronomie mit Hotel in der Tölzer Marktstraße zu eröffnen. Gerade rechtzeitig – das Eis wird momentan schon für die neue Saison hergerichtet – wurde nun ein Nachfolger gefunden.

Von der Pizza über Holzfällersteak bis zum Schweinebraten

Laut Auskunft der Tölzer Stadtwerke öffnet Milan Bojic ab 24. Juli täglich außer montags von 11.30 bis 22 Uhr. Seine Gäste dürfen südländische Kost mit Pizzen und Pasta ebenso wie Holzfäller-Steak und Schweinebraten erwarten. Dabei könne der 56-Jährige auf jahrzehntelange Erfahrung als Wirt zurückgreifen. „Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung in Bad Tölz“, wird Bojic in der Pressemitteilung zitiert, der zuletzt eine Sportgaststätte in München führte. Sobald die Saison im Eisstadion beginnt, wird Bojic außerdem auch für die Bewirtung der Kioske im Stadion verantwortlich sein.

Tölzer Stadtwerke freuen sich über den neuen Wirt

Walter Huber, Geschäftsführer der Stadtwerke und Verpächter, freut sich: „Mit Milan Bojic haben wir jemand für das Eisstadion gewonnen, der mit Herzblut Gastronom ist. Wunderbar, dass es dadurch an der Flinthöhe fast nahtlos weitergehen kann und die Bewirtung der Besucher des Stadions sichergestellt ist. Wir wünschen ihm und seinem Team einen guten Start.“ (mel/tk)

