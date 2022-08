Neue Gasumlage: Tölzer Stadtwerke erhöhen Abschläge

Energiepolitik

Die Bezahlung der neuen Gasumlage bereitet vielen Menschen Sorge. Die Tölzer Stadtwerke geben nun eine Preiskalkulation bekannt und erklären das Vorgehen. Weitere Erhöhungen in 2023 sind nicht ausgeschlossen.

Bad Tölz – „Die sogenannte Gasumlage teilt sich eigentlich in zwei neue Umlagen auf“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber auf Kurier-Anfrage. Da gebe es zum einen die Gasbeschaffungsumlage, die bereits mit 2,419 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Zum anderen wurde am Donnerstag noch die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent pro kWh sowie die Erhöhung der Bilanzierungsumlage auf von 0,00 auf 0,570 Cent pro kWh bekannt gegeben. „Sie kommen noch für alle Abnehmer hinzu“, sagt Huber. „Ebenso die Mehrwertsteuer.“

Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von zirka 20 000 kWh pro Jahr muss laut Huber mit Mehrkosten von rund 600 Euro brutto rechnen. „Single-Haushalte trifft es mit ungefähr 250 Euro pro Jahr.“ Hier eine Schätzung abzugeben, sei schwierig, da der Verbrauch sehr individuell sei.

Infos über eventuelle weitere Preissteigerungen im November

Die Stadtwerke werden alle Umlagen unmittelbar – also nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt – weitergeben. „Daher erhalten alle Abnehmer in den nächsten Wochen ein Schreiben, wie sich der Abschlag ab 1. Oktober auswirkt.“ Die Kunden könnten gerne ihren Zählerstand am 1. Oktober melden, „damit transparent und fair abgerechnet werden kann“. Ansonsten werde mit der Jahresabrechnung der Verbrauch entsprechend abrechnungstechnisch abgegrenzt.

Wie sieht Huber die weitere Preisentwicklung? 2022 sei nicht mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, so der Geschäftsführer und betont: „Bei uns steht nicht die Gewinnmaximierung, sondern die krisensichere Grundversorgung von Gas, Strom und Wasser der Tölzer Bürger im Vordergrund.“ Allerdings müsse man davon ausgehen, dass auch die Stadtwerke für das Jahr 2023 Preiserhöhungen aufgrund der Steigerungen am Markt umsetzen müssen. „Auch wenn diese von unserer Seite her so moderat wie möglich kalkuliert sein werden“, sagt Huber. Man wolle die Kunden im November „rechtzeitig informieren“.

Was geschieht mit säumigen Kunden?

Was passiert, wenn man seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann? „Wir können auf Rückfrage Ratenzahlung bei Nachzahlungen bei der Jahresabrechnung anbieten“, sagt Huber. Generell werde aber so das Problem nur nach hinten verlagert und nicht gelöst, da durch steigende Preise im kommenden Jahr ein höherer Abschlag anfallen werde. „Wir hoffen, dass von der Regierung noch in Sachen finanzielle Unterstützungen für Bedürftige noch reagiert wird.“

Tipps zum Gassparen

Gas einzusparen, ist für alle betroffenen Haushalte derzeit Thema Nummer eins. Welche Tipps hat der Stadtwerke-Geschäftsführer? „Erdgas lässt sich einsparen, indem man beispielsweise weniger Warmwasser verbraucht durch Duschen statt Baden oder die Hände mit kaltem Wasser wäscht“, sagt Huber. Außerdem gehe Wärme in der Warmwasserzirkulation verloren. „Diese kann an der Heizungsanlage abgestellt werden“, sagt Huber. Generell sollte die Heizungsanlage außerhalb der Heizperiode auf Sommerbetrieb umgestellt und ab Herbst die Raumwärme „auf das notwendige Maß“ reduziert werden.

Huber weist auch darauf hin, dass die Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeerzeugung optimal eingestellt und gegebenenfalls auch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden sollte. „Dazu wendet man sich am besten an den Heizungsinstallateur.“

Warnung vor betrügerischen Anrufern

Aus der Krise Profit schlagen wollen derzeit Betrüger. Die Stadtwerke warnen vor Anrufen, in denen sich Unbekannte als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben und eine Preisgarantie beziehungsweise Vertragsverlängerung bei Strom oder Gas sowie angeblich auch sofort verfügbare Photovoltaik-Anlagen zu Wucherpreisen anbieten. Teilweise wurden persönliche Daten wie die Zählernummer oder Bankverbindung abgefragt. „Im schlimmsten Fall binden sich die Verbraucher nach Herausgabe der Zählernummer an einen anderen Anbieter, der sie auf Dauer um ein Vielfaches teurer kommt“, sagt Huber. Ein Ausstieg aus einer solchen Vereinbarung sei in vielen Fällen schwierig. „Wir melden uns in der Regel nicht proaktiv bei unseren Kunden zu Vertragsthemen und fragen keine persönlichen Daten am Telefon ab“, sagt Huber. Wer Fragen an die Stadtwerke habe, könne sich unter Telefon 0 80 41/797-333 melden.

