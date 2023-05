Gebäude von 1920 in Bad Tölz saniert: Altes Haus, innovative Heizlösung

Im Badeteil

Von Andreas Steppan schließen

Überall wird über das Thema Gebäudeenergie diskutiert. Das Beispiel eines sanierten Altbaus in Bad Tölz zeigt, wie ein Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpe beheizt werden kann.

Bad Tölz – Weg von Öl und Gas, hin zu regenerativen Energieträgern: Dahin soll der Weg beim Heizen aus Klimaschutzgründen führen. Viel im Gespräch sind deswegen Wärmepumpen, die, grob gesagt, zum Heizen Energie aus Luft, Grundwasser oder Erdreich nutzen und umwandeln. Das kann aber auch seine Tücken haben, denn die Wärmepumpe braucht ihrerseits Energie. Christian Ast und seinem Geschäftspartner ist es daher ein Anliegen, auf eine Lösung hinzuweisen, die sein Unternehmen bei der Sanierung eines über 100 Jahre alten Hauses in Bad Tölz angewandt hat. Ein Ortstermin.

Unternehmen saniert Gebäude in Westermayerstraße in Bad Tölz

Das Gebäude ist vielen Tölzern bekannt. Es befindet sich im Badeteil am Ende der kleinen Westermayerstraße, die gegenüber dem Kurgarten von der Schützenstraße abzweigt. Zuletzt wurde es lange gewerblich für Büroräume genutzt, davor war es nach Angaben von Christian Ast ein Erholungsheim oder Tagungshaus der Telekom. Erbaut worden sei das Gebäude um 1920. Die Firma „Bayernwert Immobilien“ mit Sitz in Grünwald und einem Büro in Bad Tölz, habe das Haus nun „komplett kernsaniert“ und sieben Eigentumswohnungen eingebaut, so Geschäftsführer Ast.

+ In der Wand versteckt ist eine Wohnungsübergabestation, in der das Wasser zum Duschen aufgeheizt wird. © Arndt Pröhl

„Das Besonders an dem Projekt ist das energetische Thema, das ja gerade auch überall diskutiert wird“, sagt der Tölzer. So habe die Immobilie eine vollständige Wärmedämmung erhalten, Fassade, Dach und Fenster seien erneuert worden. „Das Haus hat praktisch eine völlig neue Hülle, im Inneren hat es aber die Charakteristik eines Altbaus mit hohen Decken behalten“, sagt Ast.

Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser oft problematisch

Fürs Heizen wurde auf eine Wärmepumpe umgerüstet. Doch das sei gerade bei Mehrfamilienhäusern oft problematisch, erklärt Ast. Hier müsse das Wasser in den Leitungen nämlich auf 60 Grad erwärmt werden, um eine Ausbreitung von Legionellen zu verhindern. „Da werden Wärmepumpen aber ineffizient“, meint Ast. Liege im Winter die Außentemperatur bei 10 oder 15 Grad unter Null, müsse die Wärmepumpe eine Differenz von 75 Grad überwinden. „Das schaffen sie nicht, und dann kommt das sogenannte Heizschwert zum Einsatz.“ Normalerweise fällt bei einer Wärmepumpe auf fünf Teile kostenlose Umweltenergie ein Teil Betriebsenergie an. Beim Heizschwert liege das Verhältnis bei 1:1. Der Strombedarf steigt also, „und es wird sehr teuer“, so Ast.

Oft wird eine Kombination von Wärmepumpen mit anderen Heiztechnologien empfohlen: seien es Gas- oder Ölheizungen oder Solarthermie. Im Fall des sanierten Altbaus an der Westermayerstraße setzte Ast auf Hybridübergabestationen in den einzelnen Wohnungen. Um es zu demonstrieren, öffnet er einen Kasten in einer Wand. Hier durchläuft das für die Fußbodenheizung im Mittel auf 35 Grad vorgeheizte Wasser vor Ort noch mal einen Wärmetauscher und wird mit einem elektrischen Durchlauferhitzer auf ungefähr 42 Grad Duschwassertemperatur erwärmt. Das gehe mit vergleichsweise geringem Energieaufwand, so Ast. „Und es reicht. Denn hier können keine Legionellen anfallen, weil das Wasser nirgends stehen bleibt.“ Nach seiner Überzeugung werde diese Lösung in Zukunft „mehr und mehr kommen, gerade wo Mehrfamilienhäuser um- und nachgerüstet werden.“

Haus von 1920 beherbergt sieben Eigentumswohnungen

Und wie passt der Holzofen in der luxuriös ausgebauten Dachgeschosswohnung dazu? Das, so Ast, sei in Wirklichkeit ein Gasofen. Die Holzscheite darin bestehen aus Keramik. „So spart man es sich, das Holz zu lagern und zu spalten. Und in einem gut isolierten Neubau wird es mit einem Holzofen ja auch viel zu heiß.“ Ein Lenggrieser Kachelofenbauer habe dieses Modell gefertigt.

Die top ausgestattete Wohnung im Dachgeschoss ist übrigens nicht mehr zu haben. Doch drei Wohnungen stehen laut Ast noch zum Verkauf. Die Nachfrage sei anfangs verhalten gewesen, wegen der gestiegenen Zinsen. „Aber bei der Inflation sehen viele Menschen mittlerweile, dass sie ihr Geld lieber investieren sollten.“ Eine 76-Quadratmeter-Wohnung kostet 530.000 Euro, für 115 Quadratmeter muss man 880.000 Euro in die Hand nehmen. Bald werden die ersten Eigentümer einziehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.