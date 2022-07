Bad Tölz-Wolfratshausen: Ein Landkreis in Zahlen

Eine Almkuh in der Nähe des Gipfels vom Schafreuter, 2102 Meter misst der Gipfel. © Matthias Balk

Wie viele Menschen leben im Landkreis - und wie viele Milchkühe? Zum 50. Geburtstag von Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Redaktion interessante und überraschende Zahlen zusammengestellt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Genau 50 Jahre ist es her, seit im Zuge der Gebietsreform der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in seiner jetzigen Form entstanden ist. Am 1. Juli 1972 wurden die beiden Alt-Landkreise Bad Tölz und große Teile des Kreises Wolfratshausen zusammengefasst und sind zum heutigen Doppellandkreis verschmolzen. Anlässlich dieses Jubiläums hat der Tölzer Kurier einige interessante aber auch überraschende Zahlen und Fakten rund um den Landkreis zusammengestellt. Als Basis dienten überwiegend Daten des Statistischen Landesamtes Bayern aus den Jahren 2019 bis 2021.

Größte Stadt Geretsried, kleinste Gemeinde Jachenau

127.919 Menschen leben im Landkreis.

25.221 Einwohner hat die größte Stadt Geretsried.

822 Bürger leben in der kleinsten Gemeinde Jachenau.

1111 Quadratkilometer beträgt die Fläche des Kreises.

21 Städte und Gemeinden zählen zum Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Wald, Isar, Naturschutzgebiete

8,2 Grad Celsius Jahresdurchschnittstemperatur ermittelte die private Wetterstation am Hechenberg 2021 für den Landkreis.

111,6 Liter pro Quadratmeter betrug der Niederschlag vergangenes Jahr im Mittel.

12 Naturschutzgebiete sind im Landkreis ausgewiesen.

53,6 Prozent des Landkreises sind mit Wald bedeckt.

22.600 Liter fließen im Winter pro Sekunde die Isar hinunter.

33.000 Liter pro Sekunde misst der Pegel am Isarkraftwerk in Bad Tölz für die Sommermonate.

Der höchste Berg in Bad Tölz-Wolfratshausen ist der Schafreuter

2102 Meter misst der höchste Berg – der Schafreuter, über den die Grenze zwischen Bayern und Tirol läuft.

27,9 Prozent der Landkreisfläche werden landwirtschaftlich genutzt.

1145 Landwirtschaftsbetriebe gibt es insgesamt.

18.529 Milchkühe und

41.090 Rinder tummelten sich auf den Weiden und in den Ställen.

Mehr Bürger in Bad Tölz-Wolfratshausen über 65 als unter 18

51 Kilometer dehnt sich der Landkreis von Norden nach Süden aus.

30 Kilometer sind es von Westen nach Osten.

17,3 Prozent der Bevölkerung sind unter 18 Jahre alt.

21,7 Prozent beträgt der Anteil der über 65-Jährigen.

66.038 Tonnen Abfälle produzierten die Bürger 2019.

18.417 Tonnen Sperrmüll wurden im selben Jahr entsorgt.

23 Wertstoffhöfe unterhält die WGV Quarzbichl im Landkreis.

So groß ist die Durchschnittswohnung in Bad Tölz-Wolfratshausen

70.101.300 Kilowattstunden Strom verbrauchten die Bürger 2020.

4,4 Zimmer und

100 Quadratmeter Fläche hat eine durchschnittliche Wohnung im Landkreis.

58.716 Wohnungen gab es 2020 insgesamt.

115,2 Menschen kommen im Landkreis durchschnittlich auf einen Quadratkilometer. Damit ist die Bevölkerungsdichte fast doppelt so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern.

336 Baugenehmigungen erteilte das Landratsamt im Jahr 2020.

302 neue Gebäude wurden im selben Jahr errichtet.

Was verdient der Landkreis-Bürger im Durchschnitt?

38.239 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte waren 2020 gemeldet.

14 Betriebe mit über 250 Beschäftigten gibt es im Landkreis.

108 Insolvenzverfahren wurden 2021 beim Amtsgericht Wolfratshausen eröffnet.

2,8 Prozent betrug die Arbeitslosenquote 2020 im Jahresdurchschnitt.

425 Sozialhilfeempfänger waren im Jahresdurchschnitt 2020 registriert.

2990 Euro betrug 2019 das Primäreinkommen pro Monat.

263.043 Urlauber verbrachten ihre Ferien 2021 im Landkreis.

12.333 Gäste kamen davon aus dem Ausland.

3,5 Tage blieben die Urlauber im Durchschnitt.

5 Krankenhäuser sichern die medizinische Versorgung im Landkreis.

22.250 Patienten wurden dort 2019 stationär aufgenommen.

8959 fördernde Mitglieder zählt der Kreisverband des Roten Kreuzes.

4465 Grundschulkinder lernten vergangenes Schuljahr Lesen, Schreiben und Rechnen.

39 Schulen nahezu aller Bildungsrichtungen werden täglich von Schülern und Auszubildenden im Landkreis besucht.

Zahlen zum Straßennetz in Bad Tölz-Wolfratshausen

1052 Lehrer aller Schulklassen waren beim Schulamt Bad Tölz-Wolfratshausen 2021 gemeldet.

9034 Beschäftigte zählten die

1570 Handwerksbetriebe im Jahr 2019.

435 Kilometer Straße betreut das Straßenbauamt Weilheim im Landkreis. Das entspricht etwa der Entfernung von Bad Tölz bis nach Florenz.

134 Kilometer davon an Bundesstraßen,

189 Kilometer Staatsstraßen sowie

112 Kilometer Kreisstraßen.

2 Straßenmeistereien in Bad Tölz und Wolfratshausen übernehmen die Aufgaben vor Ort.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Einpendler und Auspendler

105.536 Fahrzeuge waren Ende 2021 bei der Zulassungsstelle im Landratsamt registriert.

22.288 Personen pendeln täglich zu ihrer Arbeitsstätte außerhalb des Landkreises.

13.705 Auswärtige haben ihren Arbeitsplatz im Landkreis.

3418 Verkehrsunfälle ereigneten sich 2021 auf den Straßen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen.

6 Tote sowie

732 Leicht- und Schwerverletzte sind die traurige Bilanz.

4580 Straftaten wurden 2020 vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd im Landkreis registriert.

71,1 Prozent der Vergehen konnten die Beamten aufklären.

Von Franziska Selter