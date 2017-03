Geburtshilfe in Bad Tölz: Vorläufiges Aus zum 1. April

Während die Verhandlungen über eine mögliche Zukunft der Geburtshilfe an der Asklepios-Stadtklinik noch laufen, gibt die Klinik-Geschäftsführung bekannt: Zum 1. April wird die Abteilung vorerst geschlossen.

Bad Tölz - „Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz muss die belegärztliche Geburtshilfe vorübergehend schließen.“ Das hat am Freitagmittag Regionalgeschäftsführer Joachim Ramming in einem kurzfristig anberuamten Pressegespräch bekannt gegeben. Der Grund: In dieser Woche hätten zwei für die Versorgung der werdenden Mütter zuständige Mediziner ihre Verträge mit der Stadtklinik gekündigt beziehungsweise nicht verlängert. „Sie stehen damit ab dem 1. April nicht mehr zur Verfügung“, so Ramming.

Konkret habe ein an der Stadtklinik festangestellter Oberarzt gekündigt, und einer der beiden Belegärzte habe erklärt, seinen Vertrag mit der Klinik nicht verlängern zu wollen. „Damit ist eine fach- und leitliniengerechte Versorgung ohne Gefährdung der Sicherheit von leib und Leben der werdenden Mütter und ihrer Kinder nicht mehr möglich“, so Ramming. „Daher sieht sich die Stadtklinik Bad Tölz gezwungen, entgegen der bisherigen Planung die Geburtshilfe ab 1. April vorübergehend zu schließen.“

Dennoch würden die Verhandlungen über den Aufbau einer Hauptabteilung fortgesetzt. Bekanntlich soll der Kreistag noch im März darüber entscheiden, ob sich der Landkreis finanziell engagiert, damit es auch in Zukunft eine Geburtshilfe am Tölzer Krankenhaus geben kann.