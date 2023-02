Gefährliche Querung in Tölz: Über die B 13 zur Bushaltestelle

„Mühsam und lebensgefährlich“

Wer mit dem Bus von der Tölzer Karwendelsiedlung aus in Richtung Lenggries fahren möchte, der muss einmal über die Bundesstraße 13 zur Haltstelle gehen. Eine gefährliche Stelle.

Bad Tölz – Als sie dieser Tage bei ihrer Tochter in Bad Tölz zu Gast war, wollte Ingrid Wieser mit dem Bus von der Karwendelsiedlung aus in Richtung Lenggries fahren. „Die Anbindung ist okay, der Weg über die B 13 auf die andere Straßenseite mühsam und lebensgefährlich“, schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion.

Weg zur Haltestelle „mühsam und lebensgefährlich“

Tatsächlich ist die Stelle nicht ohne. Während auf der Seite der Wohnbebauung ein Gehweg zu finden ist, ist auf der anderen Straßenseite lediglich die Busbucht. Auch im weiteren Verlauf der Straße gibt es keinerlei Querungshilfe – der Fußgängertunnel weiter stadteinwärts führt nur in Richtung Moraltpark – und eben keinen Gehweg in Richtung Bushaltestelle.

Unfallkommission berät über das Thema

Ingrid Wieser wandte sich an die Stadt Bad Tölz, diese wiederum ans Staatliche Bauamt Weilheim, das für die dortige Bushaltestelle zuständig ist. Auf Anfrage dort antwortet Abteilungsleiter Martin Herda, dass das Thema durch die Urlauberin erst angestoßen worden sei. „Es wird innerhalb der nächsten Wochen in der Unfallkommissi o n besprochen, die sich aus Polizei, unterer Verkehrsbehörde und Staatlichem Bauamt zusammensetzt.“ Grundsätzlich sei es so, dass für die B 13 das Bauamt zuständig sei, für eventuelle Gehwege aber wiederum die Stadt Bad Tölz. Um eine Querungshilfe zu ermöglichen, müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein – wie beispielsweise „beidseitige Gehwege und eine ausreichende Frequenz an querenden Fußgängern“.

