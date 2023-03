Beinahe-Unfall bei Bad Tölz: Gefährliches Überholmanöver zwingt Lkw ins Bankett

Von: Andreas Steppan

Die Tölzer Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. © Symbolfoto / Daniel Karmann

Ein Lkw-Fahrer musste bei Bad Tölz einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und landete im Bankett. Den risikofreudigen Überholer scherte das wenig.

Bad Tölz – Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein Lkw-Fahrer am Mittwoch auf der Staatsstraße 2072 nahe Bad Tölz ins Bankett ausweichen. Der Fahrer, der ihn durch riskantes Überholen dazu gezwungen hatte, fuhr einfach weiter.

Beinahe Frontalkollision auf Staatsstraße 2972

Laut Polizei war der 38-jährige Lkw-Fahrer (38) aus Fürstenfeldbruck gegen 5.35 Uhr in Richtung Bad Tölz unterwegs, als ihm laut seiner Aussage auf Höhe von Roßwies eine Kolonne von drei Pkw entgegenkam.

Plötzlich scherte das zweite Fahrzeug in der Reihe – es soll sich um einem weißen Pkw handeln – aus und überholte das vorderste Auto. Damit es nicht zur Kollision kam, steuerte der 38-Jährige den Lkw ins Bankett und fuhr sich dort fest. Alle drei Autos setzten ihren Weg fort. Weitere Angaben zu den Autos konnte der Lkw-Fahrer nicht machen.

Roßwies: Abschlepper muss Lkw aus Bankett bergen

Am Bankett entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen mit schwerem Gerät geborgen werden. Am Lkw entstand lediglich leichter Streifschaden durch das Gebüsch in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich unter Telefon 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

