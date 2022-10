Gegen den „Felgenkiller“ in Bad Tölz: Stadt pflanzt Bäumchen an Gefahrenstelle

Von: Melina Staar

Ein Bäumchen markiert die Gefahrenstelle. © Melina Staar

Der „Felgenkiller“ an der Tölzer Krankenhausstraße ist entschärft. Zumindest gab es einen Versuch. Ein Bäumchen soll nun auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen.

Bad Tölz - Als „Reifen- und Felgenkiller“ bezeichnete jüngst Achim Rücker eine Stelle in der Tölzer Krankenhausstraße. Konkret ging es um die Fahrbahnverengung in Form eines in die Straße ragenden Ecks mit Bordstein. Dieses „Verkehrshindernis“ sei allerdings so schlecht sichtbar, dass es eine echte Gefährdung darstelle, so Rücker

Problematisch ist vor allem der Schattenwurf zur Mittagszeit

Den rechten Vorderreifen und die Felge demolierte sich der Tölzer, als er „mit 25 Stundenkilometern voll drübergefahren“ ist. Wie ihm sei es auch bereits zahlreichen anderen Verkehrsteilnehmern ergangen. Auch Radfahrer sieht Rücker durch das schlecht sichtbare, in die Fahrbahn ragende Eck gefährdet. Nach Angaben des Tölzers ist die Stelle vor allem dann problematisch, wenn ein Ahornbaum in der Mittagszeit Schatten darauf werfe.

Stadt pflanzt Bäumchen an der Gefahrenstelle

Die Stadt versprach Abhilfe - und hat ihre Ankündigung nun wahr gemacht. Sie pflanzte ein Bäumchen im Bereich der Ausbuchtung, das die Stelle besser markieren soll. Ob Rücker damit zufrieden ist, wird sich zeigen. Der 2. Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz hatte sich vielmehr eine „fest verankerte Warnbake“ an der Stelle gewünscht.

