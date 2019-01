Geldtransporter-Streik: Banken in Bad Tölz-Wolfratshausen geht das Geld nicht aus

Verdi rief zum Streik auf - und bayernweit fiel am Mittwoch ein Großteil der Geldtransporte aus. Im Landkreis aber brauchten Kunden nicht zu befürchten, dass der Geldautomat ihrer Bank oder Sparkasse nichts mehr ausspuckte.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Wird das Bargeld an den Geldautomaten knapp? Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Mittwoch jedenfalls die rund 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Warnstreiks aufgerufen. Dazu zählen unter anderem die Fahrer und Vorbereiter von Geldtransporten, die auch die Banken in der Region mit Nachschub beliefern beziehungsweise in Einzelhandelsgeschäften die Tageseinnahmen abholen. In Bayern fielen nach Angaben des zuständigen Verdi-Vertreters rund 80 Prozent der geplanten Geldtransporte aus.

Im Landkreis ist die Lage aber ganz entspannt. „Ich habe schon gehört, dass auch im Großraum München gestreikt wird“, sagt Willi Streicher, Sprecher der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, auf Anfrage. Sollte es bei der eintägigen Arbeitsniederlegung bleiben, „interessiert uns das eigentlich nicht sehr. Wenn der Streik allerdings länger dauert, werden wir uns die Situation noch einmal anschauen müssen“.

Momentan gebe es keine Engpässe an den Automaten, betont Streicher. Dabei kommt der Sparkasse entgegen, dass es sich mittlerweile bei der Hälfte der Geldautomaten um sogenannte Recycler handelt. Das heißt: Dort kann man nicht nur abheben, sondern auch Geld einzahlen. Letzteres stockt den Vorrat an Scheinen wieder auf. „Wir können jedenfalls nicht sagen, dass uns das Geld ausgeht“, sagt Streicher.

Ähnlich entspannt ist die Lage bei der Raiffeisenbank im Oberland. „Der Geldtransporter war am Mittwoch da, und wir gehen davon aus, dass er auch am Donnerstag kommt“, sagt eine Bankvertreterin auf Anfrage. Ein Engpass sei nicht zu befürchen. „Bei uns ist alles ok.“

Keine Sorgenfalten sind auch bei den Chefs der Supermärkte im Landkreis auszumachen. Helga Schmidt, Filialleiterin beim Tölzer Edeka März, habe am Mittwoch nichts von dem Streik mitbekommen, erklärt sie auf Anfrage. „Wir kalkulieren aber ohnehin so, dass wir auf alle Fälle vorbereitet sind.“ Auch Alexander Wutke, Inhaber des Heilbrunner Rewe, erklärt, er habe keine Streik-Auswirkungen zu spüren bekommen.

Wie lange die Streiks dauern, ist momentan nicht abzusehen. Am Donnerstag und Freitag wird weiterverhandelt. Die Gespräche sind laut der Gewerkschaft aber festgefahren. Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro sowie die Angleichung der Gehälter in den ostdeutschen Bundesländern.

