Gemälde von Lovis Corinth in der Johanniskirche „leuchtet wie am ersten Tag“

Von: Andreas Steppan

Viel Wissen über das Gemälde von Lovis Corinth hatten Irene Spagna und Rainer Lengl zusammengetragen, die nun einen Vortrag in der Johanneskirche hielten. © ast

Die Tölzer Irene Spagna und Rainer Lengl referieren über die bedeutende Kreuzigungsdarstellung von Lovis Corinth in der Johanneskirche. Sie wollen dem Kunstschatz mehr Beachtung verschaffen.

Bad Tölz – Als „Kunstwerk von Weltrang“ hat ein Gutachter das große Kreuzigungsgemälde in der Tölzer Johanneskirche eingestuft. Dieser ganz besonderen Sehenswürdigkeit der Stadt mehr Beachtung zu verschaffen, ist ein Anliegen der Gemeindemitglieder Irene Spagna und Rainer Lengl. In einem fundierten Vortrag brachten beide nun am Donnerstag rund 20 Kunstinteressierten das Bild des Malers Lovis Corinth näher. Wer den Referenten rund eineinhalb Stunden zugehört hatte, konnte nur zu dem Schluss kommen: Das evangelische Gotteshaus verfügt hier über ein Kunstschatz von immensem Wert – in materieller, vor allem aber in künstlerischer und spiritueller Hinsicht.

Lengl, Diplomtechniker für Holztechnik im Ruhestand, und Spagna, eigentlich Wirtschaftswissenschaftlerin, hatten sich als Laien tief in die Materie eingearbeitet. Wie Lengl erklärte, malte Lovis Corinth, 1858 in Tapiau nahe Königsberg geboren, das Kreuzigungsbild 1897 in seinem damaligen Atelier an der Gabelsberger Straße in München. „Damals war er knapp 40 Jahre alt und kommerziell noch nicht erfolgreich“, stellte Irene Spagna fest. „Er war aber überzeugt, dass ihm mit diesem Bild der Durchbruch gelingen würde“, sagte Lengl.

Corinth-Gemälde: Johanniskirche verfügt über Kunstschatz von immensem Wert

Er schilderte Corinth in einem biografischen Abriss als „schwierigen Charakter“, dessen Leben „zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt schwankte“. Nach Jahren in München und Berlin kaufte Lovis Corinth 1919 ein Grundstück am Walchensee, wo er und seine Frau Charlotte Berend ein Haus bauten. Hier habe er „eine sehr produktive Phase“ gehabt. „Die Leute fuhren aus München und Berlin an den Walchensee, um ihm Bilder abzukaufen. Corinth lebte am Walchensee, bis er 1925 auf einer Reise nach Amsterdam starb. Heute würden für seine Werke Höchstpreise bezahlt, so Lengl.

Das Kreuzigungsbild sei 1898 erstmals in Berlin gezeigt und dort „umjubelt“, bei einer Ausstellung im Münchner Glaspalast hingegen „verrissen“ worden. In Berlin erwarb es der Geschäftsmann Ernst Heckert für 3000 Reichsmark. „Das entspricht umgerechnet 20 000 Euro“, so Lengl. 1980 wurde der Wert auf 100 000 Euro geschätzt. Heckert, geboren in Halle an der Saale, lebte in Kochel – dort, wo sich heute das Franz-Marc-Museum befindet. Er betrieb in Kochel Gipsabbau und setzte sich – mit Einfluss und Sponsoring – maßgeblich dafür ein, dass die Isartalbahn von Penzberg nach Kochel weitergebaut wurde, berichtete der Referent. In Bad Tölz habe er einmal eine Kur gemacht. Das Corinth-Gemälde schenkte er 1901 der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz, die sich „überrascht und überwältigt“ gezeigt habe.

Düsteres Gemälde mit hoffnungsvoller Botschaft

Eine Enkelin Heckets habe sich übrigens Ende 2021 gemeldet, nachdem der Tölzer Kurier über das Corinth-Gemälde berichtet hatte. Die Redaktion vermittelte den Kontakt an Lengl weiter. Irene Spagna übernahm die kunsthistorische Einordnung des Gemäldes. „Es ließe sich dem Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus oder Expressionismus zuordnen“, sagte sie. „Aber wir wollen dem Bild kein Label aufdrücken.“ Auch wenn das Gemälde traurig und düster wirke: „Eigentlich ist viel mehr Licht darin, als man annehmen möchte“, sagte Spagna. Und so transportiere es auch eine hoffnungsvolle Botschaft: „Gott ist auch im schlimmsten Moment bei uns.“

Von Tölz aus sei das Bild vor allem in den ersten zehn Jahren noch zu zahlreichen Ausstellungen verschickt worden, sagte Lengl. Im Zweiten Weltkrieg sei es zeitweise im Schloss Hohenburg eingelagert worden. Seine bislang letzte Reise habe es 1984 angetreten, als es anlässlich des Ökumenischen Kirchentags im Haus der Kunst in München gezeigt wurde. Abgesehen von zwei Reinigungen 1954 und 2005 sei nie eine umfassende Restaurierung nötig gewesen. Lengl: „125 Jahre nach seiner Entstehung hat es keinerlei Schäden und leuchtet wie am ersten Tag.“

