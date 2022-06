Zoff um Räume der evangelischen Kirche: Keine Wohnung für Flüchtlinge im Tölzer Gemeindehaus

Von: Felicitas Bogner

In der evangelischen Kirchengemeinde gibt es Streit um die Nutzung der oberen Räume des Gemeindehauses. Bringt sich Dekan zu wenig in Flüchtlingshilfe ein? © arp

Eine Helferinitiative von Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde will für Flüchtlinge Wohnraum im Gemeindehaus in Bad Tölz schaffen. Der Kirchenvorstand lehnt das aber ab.

Bad Tölz – Bei den Tölzer Protestanten gibt es Unstimmigkeiten über die Nutzung von Räumen im evangelischen Gemeindehaus. Während einige Kirchenmitglieder hier Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge schaffen wollen, möchte der Dekan an der aktuellen Nutzung durch verschiedene Gruppen nichts ändern. In einem offenen Protokoll über die Kirchenvorstandssitzung machen die Zuhörerinnen Sabine Rest, Anna Zorawski und Wiebke Mauksch ihrem Ärger Luft. Dekan Heinrich Soffel kann den Unmut nicht verstehen.

Zankapfel sind die zwei oberen Räume im Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Dort findet – derzeit noch – nachmittags die Schulkindbetreuung statt. Darüber hinaus werden die Räume für Kurse und Gruppen gebraucht. Ein Helferkreis von rund 40 Kirchenmitgliedern möchte dort nun aber ein oder zwei Familien aus der Ukraine Obdach gewähren. Den Vorschlag lehnte der Dekan jedoch ab.

Letztendlich fiel die Entscheidung, an der aktuellen Raumnutzung nichts zu ändern, jetzt in der jüngsten Sitzung des Kirchenvorstands. In dem offenen Protokoll darüber ärgern sich die Unterzeichnenden, dass der Vorstand immer andere Argumente angeführt habe, wieso eine Wohnraum-Nutzung hier nicht möglich sei. „Erst wurde gesagt, dass der Schutz weniger nicht ausreichen könnte und man als Kirche Größeres leisten müsse, dann wurden juristische Fragen der Eignung und Genehmigung der Räume aufgeworfen“, heißt es. Weiter seien Bedenken aufgrund des fehlenden Brandschutzes angeführt worden, berichten die Frauen aus der Sitzung.

Landrat Niedermaier: „Sozialer Aspekt der Gruppenräume überwiegt“

Auch im Gespräch mit unserer Zeitung äußert Soffel Zweifel, ob die Räume sich als Wohnung eignen. „Es gibt eine Dachschräge, dann ist dort ein langes Treppenhaus, das zum Speicher führt, und unser Hausmeister muss da oft hin, die Küchenzeile ist klein, es gibt nicht mal eine Spülmaschine“, zählt er Argumente dagegen auf. Sabine Rest allerdings betont auf Nachfrage, dass sie mehrfach klar gemacht habe, dass der Helferkreis sich darum kümmern würde, die Räume auszustatten. „Mit Spül- sowie Waschmaschine und Co. Ich hätte sogar etwas neu gekauft“, sagt sie.

Soffel erklärt: „Hauptgrund für die Entscheidung ist, dass auch der Landrat meint, dass die sozialen Aspekte des Gruppenraums überwiegen. Und das habe ich auch so kommuniziert.“ Landratsamtssprecherin Marlis Peischer bestätigt: „Es gab vor einigen Wochen einen persönlichen Kontakt dazu zwischen dem Dekan und Josef Niedermaier.“ Der Landrat schildert das Gespräch wie folgt: „Es kam zur Sprache, ob die für soziale Zwecke genutzte Fläche in Wohnraum umgewidmet werden soll und bestehende Gruppen weichen sollen. Ich gab zu bedenken, dass diese langfristigen Betreuungsangebote weiterhin – auch für Geflüchtete – dringend benötigt werden, und solange sich anderweitig Wohnraum finde, ich keine Notwendigkeit sehe, diese wichtigen Angebote für Kinder und Familien zu Gunsten von Wohnungen notdürftig zu verlegen oder ganz auszusetzen.“ Nach diesem Gespräch, so Peischer, kam es zu keiner Anfrage der Kirchengemeinde im Sachgebiet Asyl und infolgedessen dann auch zu keiner Begutachtung der Räume.

Bringt sich Dekan zu wenig in Flüchtlingshilfe ein?

Bei der Kritik geht es aber nicht nur um die Räume, sondern allgemein um den Vorwurf, Soffel würde sich nicht in der Flüchtlingshilfe einbringen: Auf die Frage, „wird die Kirchengemeinde zum Thema Ukraine irgendetwas anbieten“, habe der Dekan „Nein“ geantwortet, heißt es in dem Schreiben. Dazu sagt Soffel: „Ich habe in den ersten Kriegstagen ein ökumenisches Gebet organisiert. So was ist schließlich meine Aufgabe.“ Dazu möchte er unterstreichen, „dass wir die Aufnahme ukrainischer Kinder in der Kita gerade vorbereiten“ und er sich somit sehr wohl um die Flüchtlingshilfe kümmere.

Grundsätzlich monieren die Beschwerdeführerinnen ein intransparentes Arbeiten innerhalb des Kirchenvorstands. Beispielsweise werde man als Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde über Termine für öffentliche Sitzungen des Vorstands nicht informiert. „Wir haben das per Aushang oder dergleichen noch nie gemacht. Wer anruft, erfährt aber die Termine“, sagt Soffel dazu, räumt auf Nachfrage aber ein, dass man „darüber sprechen könnte, das künftig transparenter zu gestalten.“

