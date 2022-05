Gemischte Bilanz nach Knabenchorfestival in Bad Tölz

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Aufzeichnung für den Bayerischen Rundfunk: Das Konzert des Tölzer Knabenchors an Christi Himmelfahrt in der Stadtpfarrkirche wurde mitgeschnitten. © Pröhl

Zufrieden, auch wenn der Kartenverkauf besser hätte sein können: Das ist die Bilanz, die die Geschäftsführung des Tölzer Knabenchors sowie die Tourist-Info nach dem Knabenchorfestival ziehen.

Bad Tölz – Die vier großen bayerischen Knabenchöre waren am vergangenen Wochenende in Bad Tölz aufgetreten. Erstmals gab es auch ein Rahmenprogramm mit Freiluft-Konzerten von verschiedenen lokalen Künstlern in der Marktstraße. „Das ist sehr gut angenommen worden, wir haben gute Rückmeldungen dazu bekommen“, sagt Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Tölzer Kurdirektorin. Damit sollte das Festival in der Stadt sichtbarer gemacht werden – „und das ist uns auch geglückt“, sagt sie. Zudem habe man Tagesgäste, die durch die Marktstraße bummelten, noch kurzfristig auf die Veranstaltungen hinweisen können.

Großes Lob für lokale Künstler

„Die Künstler und Gruppen, die auf dieser Bühne aufgetreten sind, waren alle sehr gut“, lobt auch Barbara Schmidt-Gaden, die Geschäftsführerin des Tölzer Knabenchors. Sie war die ganzen Tage über in der Stadt und auch auf jedem dieser Konzerte. „Hut ab“, lobt sie beispielsweise den Sachsenkamer Frauenchor „Chorella“, der am Sonntag das Abschlusskonzert gab.

Den Auftakt des Festivals hatte an Christi Himmelfahrt der Tölzer Knabenchor in der Stadtpfarrkirche gestaltet, dann folgten die Augsburger Domsingknaben, die Regensburger Domspatzen und der Windsbacher Knabenchor. Dieser Auftritt am Sonntagnachmittag war sowohl für Schmidt-Gaden als auch für Frey-Allgaier ein Höhepunkt, der mehr Zuschauer verdient gehabt hätte. Genaue Zahlen werden in den kommenden Tagen vorliegen.

„Man merkt, die Leute sparen“

Während der Auftritt des Tölzer Chores fast ausverkauft war, waren bei den anderen Konzerten noch Plätze frei geblieben. „Man merkt, dass die Konzertbesucher, vor allem die älteren, die wir ja mit so einem Programm ansprechen, noch zurückhaltend sind mit dem Besuch von Veranstaltungen“, sagt Schmidt-Gaden. Frey-Allgaier, die zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt betreut, stellt fest, dass auch Kulturliebhaber derzeit sehr aufs Geld schauen: „Die Leute sparen mehr. Das merken wir nicht nur beim Chorfestival, sondern auch bei anderen Sachen.“

Gäste aus europäischen Nachbarländern, aber nicht aus Übersee

In den vergangenen Jahren waren beim Festival auch Gäste aus Asien zu sehen. Diese Klientel blieb heuer aus. „Wir haben jedoch einige treue Fans aus den europäischen Nachbarländern“, sagt Frey-Allgaier.

Vereinzelt wurde bedauert, dass es keinen gemeinsamen Auftritt mehrerer oder aller Chöre gegeben hatte. Das sei noch eine Vorsichtsmaßnahme aus der Corona-Zeit gewesen, während der das ganze Festival geplant wurde, sagt Schmidt-Gaden. Zudem wurde heuer in der Kirche statt im Kurhaus gesungen. Das sei eine gute Wahl gewesen: „Kirchenmusik gehört in eine Kirche.“

Talentsuche an der Südschule - Weitere Schule sollen folgen

Die Buben haben das Fußballturnier mit den anderen Chören vermisst, sagt Schmidt-Gaden lächelnd. Sie ist froh, dass auch hinter den Kulissen alles geklappt hat: Der Chor hatte in den vergangenen acht Tagen 13 Auftritte. „Alles war durchgetaktet. Und niemand ist krank geworden“, sagt sie erleichtert. Die Geschäftsführerin nutzte die Zeit auch, um am Freitag an der Südschule Kinder stimmlich kennenzulernen. In Ausbildungschor vier ist derzeit ein Bub aus Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.