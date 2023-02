Geschäftsführer-Wechsel: „Absoluter Glücksfall“ verlässt die Lebenshilfe

Behindertenarbeit

16 Jahre lang stand Franz Gulder als Geschäftsführer an der Spitze der Lebenshilfe GmbH in Bad Tölz. Nun sucht der 56-Jährige neue Herausforderungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 16 Jahre lang stand Franz Gulder als Geschäftsführer erfolgreich an der Spitze der Lebenshilfe GmbH, die im Landkreis eine Vielzahl von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen betreibt. Ende des Monats übernimmt sein bisheriger Personalreferent Benno Brehm die Geschäftsführung der gemeinnützigen Gesellschaft. Gulder sucht jetzt neue freiberufliche Herausforderungen. Der 56-Jährige will der Lebenshilfe jedoch mit seinen Erfahrungen in der Projektsteuerung für die in Zukunft anstehenden Bau- und Modernisierungsvorhaben weiterhin verbunden bleiben.

Franz Gulder kam 2016 als Verwaltungsleiter zur Lebenshilfe

Als der studierte Diplom-Kaufmann im Sommer 2006 als neuer Verwaltungsleiter zur Lebenshilfe geholt wurde, befand sich das Unternehmen gerade in einer sehr schwierigen Situation und stand vor einem Berg von Herausforderungen: Immer mehr Einrichtungen waren in die Verlustzone abgerutscht, ein erstes Turnhallenprojekt der vormaligen Geschäftsführung war planerisch und finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen, und auch bei den Eltern und in der Belegschaft war die Verunsicherung groß.

In dieser prekären Situation entschloss sich die Vorstandschaft um Prof. Martin Lechner und Bernd Angermann im März 2007 zu einem radikalen Schritt und übertrug die Geschäftsführung an Franz Gulder. Der hatte sich in den wenigen Monaten seines Wirkens bereits durch fachliche Kompetenz, klare Analyse der Schwachstellen und seine anpackende Art einen Namen gemacht und damit für diese Aufgabe empfehlen können. Zuvor war Gulder als Finanzexperte für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und große Bauträger tätig gewesen. Genau diese Expertise war für die Lebenshilfe damals Gold wert. „Franz Gulder war ein absoluter Glücksfall für uns“, versichert Lechner.

Lebenshilfe-Einrichtungen fördern rund 600 Menschen mit Behinderung

In der Zeit seines Wirkens bewegte Franz Gulder stets loyal und in vertrauensvoll enger Zusammenarbeit sehr viel mit der Vorstandschaft: „Das Unternehmen Lebenshilfe wurde strukturell stabilisiert und umfassend konsolidiert“, betont Angermann. Unter Gulders Projektsteuerung wurden das Schulhaus und weitere neue Einrichtungen und Angebote aufgebaut. Die Liegenschaften bestehender Einrichtungen wurden aufwendig renoviert und modernisiert – teils sogar kernsaniert, wobei immer auch den mehrfach verschärften Anforderungen des Brandschutzes entsprochen werden musste.

Währenddessen hat das Unternehmen kräftig expandiert, was sich auch in der um rund 70 Prozent gewachsenen Zahl der Beschäftigten widerspiegelt, die heute in den Einrichtungen der Lebenshilfe rund 600 Menschen mit Behinderung fördern.

„Jetzt steht unsere Organisation sehr gut da und ist finanziell gesund, was alles andere als selbstverständlich ist“, betonen Martin Lechner und Bernd Angermann mit Hinweis auf die Probleme, mit denen viele gemeinnützige Träger zu kämpfen haben.

Benno Brehm übernimmt Geschäftsführung der Lebenshilfe

„Uns ist jetzt ein smarter Übergang wichtig“, betont Lechner im Hinblick auf die bevorstehende Amtsübernahme durch Benno Brehm, der während seiner elfjährigen Zusammenarbeit mit Franz Gulder in seine Aufgaben behutsam hineingewachsen ist und für die Lebenshilfe damit eine berechenbare Größe darstellt. Viel Fingerspitzengefühl habe der 54-jährige gelernte Handwerksmeister und Personalfachkaufmann während der Coronazeit bewiesen.

In dieser schwierigen Phase hielt Brehm die Belegschaft zusammen und schloss Personallücken, so gut das irgendwie möglich war. Dafür schätzen ihn die Beschäftigten. Ein weiterer wichtiger Aspekt für Lechner und Angermann bei ihrer Personalentscheidung: „Franz Gulder und auch Benno Brehm sind geborene Tölzer, identifizieren sich mit der Lebenshilfe und der Region, genießen hier großes Ansehen und sind im Sozialraum verwurzelt.“

Ein weiterer Wechsel kündigt sich übrigens bereits für das Jahr 2024 an: Lechner und Angermann, die seit 2004 an der Spitze des Vereins stehen, möchten nach 20-jährigem verdienstvollem Wirken bei den nächsten Vorstandswahlen nicht mehr kandidieren und ihr Ehrenamt in jüngere Hände übergeben.

