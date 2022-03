Theatergruppe der Tölzer „Lust“ begeistert mit neuem Stück über König Ludwig II.

Teilen

Der „Kini“, umgarnt von Sisi: Glaubt man der Handlung, müsste Bayerns Geschichte jetzt grundlegend umgeschrieben werden. © Näher

Erfrischend schnell, gute Pointen, gelungene Gesangseinlagen und beste Unterhaltung: Mit ihrem neuen Theaterstück über König Ludwig II. feierte die „Lust“ nun endlich Premiere in der Alten Madlschule. Das Publikum war vollends begeistert.

Bad Tölz – Kaum wartet man zwei Jahre – schon folgt die Premiere auf die Generalprobe: Dass die Theatergruppe der „Lust“ nach der Probenphase um den Jahreswechsel 2019/20 Corona-bedingt zwei Jahre pausieren musste, ehe das herrliche Stück „Der Zweite Ludwig – Wo der Wittelsbach rauscht“ nun endlich auf die Bühne kommen kann, ist schier unglaublich. Denn es wirkt keineswegs wie warmgehalten, sondern wie frisch einstudiert.

Corona-bedingt neue Pointen geschrieben

Die Darsteller sind mit immenser Spielfreude bei der Sache. Und das Publikum ist überglücklich, Theater endlich wieder live erleben zu dürfen. Das Autorenteam Alexander Liegl und Gabi Rothmüller hat einige wenige Textänderungen mit Bezug auf die aktuelle Situation vorgenommen. So wandern die Tänzer und Darsteller in dem Stück vom „Festspielhaus Bad Tölz“ nun reihenweise zum Festspielhaus in Füssen ab, weil es dort nicht nur (wie in der alten Fassung) doppelte Gage, sondern „Benzingeld und Heizkostenzuschlag“ gibt.

Die herrlich turbulente Handlung in wenigen Sätzen wiederzugeben ist fast unmöglich. Es geht um „Theater auf dem Theater“, ein immer wieder beliebter Kniff, weil es dem Zuschauer sozusagen den Blick hinter die Kulissen gewährt. Der Plot: Tölz möchte sich als Festspielort etablieren und ein Stück um den „Kini“ als garantierten Kassenschlager auf die Bühne des neuen „Festspielhauses“ bringen.

Running Gag mit Dörthe Merz

Alleine schon das Casting für die Protagonisten birgt, ganz wie im richtigen Leben, jede Menge Konfliktpotential. Wer da alles meint, den Märchenkönig verkörpern zu können, ist sehr erheiternd. Zum Running Gag werden die unermüdlichen Versuche Friederike Zellmeiers (Dörthe Merz), diese Traumrolle zu ergattern: „Ludwig war nicht nur Mann. Er war ein Wesen!“ Den Regisseur Reginald von Wiltritz (Alexander Liegl) überzeugt das nicht. Als „alter weißer Mann“ pocht er auf die traditionelle Geschlechterzuordnung.

Großer Applaus für die gelungene Premiere: Die neun Darsteller mussten jetzt zwei Jahre warten, um das Stück endlich aufführen zu können. Angepasst an die Aktualität, wurden neue Pointen hinzugefügt. © Näher

Seine Produktionsassistentin Mathilde Flötz (Ulrike Liegl-Kempter) ist, auch das ist der Realität abgeschaut, Mädchen für alles – und Blitzableiter für die Launen aller. Entsprechend ist es um ihr Nervenkostüm bestellt. Die Produzentin Trixi Winkler (Christine Hermann) ist dagegen gewohnt, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen.

Ein japanischer Konzernchef stellt Forderungen

Das erwartet sie auch von der Erfolgsautorin Muriel Kassarian (Irene Melzer), die das Stück verfassen soll, stattdessen aber lieber im Café Schuler bei Bienenstich und Prinzregententorte abhängt. Doch wer kennt das nicht: Letztlich hat das Sagen, wer das Geld bringt. Und das ist in diesem Falle Wakasabi San (Sebastian Bergau), ein japanischer Konzernchef, der darauf beharrt, dass im Stück unbedingt auch die Sisi vorkommen muss. „No Sisi, no money!“ – „Keine Sisi, kein Geld!“ – macht seine Begleiterin Wanaka Sakamotchi (Nicole Fahrner) klar. Und bringt sich gleich als deren Darstellerin ins Spiel. Da sie kein Wort Deutsch spricht, beschränkt sich ihr Textanteil auf ein mit brennender Leidenschaft vorgetragenes „Ludovice!“

Zeitzeuge taucht auf

Aber nicht sie allein wirbt um Ludwigs Gunst: Da ist auch noch dieser Komponist aus Sachsen, den der Regisseur im Spiel im Spiel mit Widerwillen verkörpert. Denn ein merkwürdiger Zeitzeuge (Ludwig Retzer) hat im Tagebuch seines Urgroßvaters, der in Linderhof in Ludwigs Dienst stand, spektakuläre Enthüllungen gefunden: „Die Geschichte muss neu geschrieben werden!“ Angeblich wollte Ludwig nämlich mit Richard Wagner fliehen.

Das muss die Autorin flugs einarbeiten. Doch leider versinkt das Paar auf der Flucht in den Fluten: „Der Klammerweiher ist bis auf Weiteres gesperrt!“ So kommt die Chance für Friederike, endlich als „Der zweite Ludwig“ in Aktion treten zu dürfen. Dass der „erste Ludwig“, Martin Grundhuber, um den sich letztlich alles dreht, neben den anderen Protagonisten ein wenig blass bleibt, sieht die Geschichte so vor: Er ist der Spielball der anderen, der lediglich gut aussehen und sich anschmachten lassen darf.

Beste Unterhaltung

Eingeflochten in die Haupthandlung sind zahlreiche Nebenstränge. Das Spieltempo ist erfrischend schnell, die Pointen werden gut gesetzt und die gelungenen Tanz- und Gesangseinlagen tun das ihre dazu, das Publikum bestens zu unterhalten. Dass die neun Darsteller im rasanten Wechsel insgesamt 24 Rollen übernehmen, erhöht das Vergnügen zudem. Hingehen lohnt!

Weitere Aufführungen sind am 1., 2., 8., 9., 22., 23., 29. und 30. April sowie , 6. und 7. Mai jeweils 20 Uhr. Einlass in die Alte Madlschule ist um 19 Uhr, Saaleinlass um 19.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eintrittskarten im Vorverkauf für 17 Euro bei Schreibwaren Zauner, Telefon 0 80 41/7 81 40, sowie an der Abendkasse für 18 Euro (falls noch verfügbar). (Sabine Näher)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.