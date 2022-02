Ludwig II.: Wer war der „Märchenkönig“ wirklich?

Christof Botzenhart (re.) und Christoph Schnitzer sprechen in der neu geschaffenen „Akademie am Schloßplatz“ über den Monarchen. © Krinner

Um Leben, Leistung und Legende von König Ludwig II. drehte sich das Gespräch zwischen den versierten Tölzer Geschichtskennern Christof Botzenhart und Christoph Schnitzer.

Bad Tölz – Was für ein Mensch war er nun wirklich, der Bayernkönig Ludwig II.? In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Regent heute vornehmlich als kunstsinniger, verträumter und an der Politik eher desinteressierter Herrscher gesehen – ein zweckdienliches Bild für romantisch-heimatliche Bayerntümelei. War Ludwig II. wirklich jener stilisierte, unglückselige und mysteriös zu Tode gekommene „Märchenkönig“? Um Leben, Leistung und Legende des Monarchen drehte sich jüngst ein Gespräch zwischen den versierten Tölzer Geschichtskennern Christof Botzenhart und Christoph Schnitzer in der neu geschaffenen „Akademie am Schloßplatz“. Trotz Corona-Regeln fand der Abend regen Zuspruch.

Christof Botzenhart ist ein echter „Ludwig-Spezialist“

Mit Botzenhart saß ein wahrer „Ludwig-Spezialist“ auf dem Podium: Der Tölzer hatte den vielbenannten Wittelsbacher, der in Bayern von 1864 bis 1886 auf dem Thron saß, eigentlich mehr zufällig zum Thema seiner Doktorarbeit auserkoren. Überdies hat er seine anhand von aufwendigen Recherchen gewonnenen Erkenntnisse in einem Buch mit dem Titel „Die Regierungstätigkeit König Ludwigs II. von Bayern“ niedergeschrieben.

Was würde Ludwig II. zu dem „Kini-Getue“ sagen?

Was Ludwig II. selbst über den seiner Person übergestülpten Mythos und das „Kini-Getue“ sagen würde? „Das wäre für ihn wohl ein Schock“, antwortete Botzenhart auf Schnitzers Frage. „Wenn er wüsste, wie viele Menschen heute durch seine Schlösser laufen, das wäre für ihn wahrscheinlich furchtbar.“

These, Ludwig habe sich nicht für die Regierungsgeschäfte interessiert, ist nicht zu halten

Die These, dass der König, der 1865 auf dem Weg in die Vorderriß einen Zwischenstopp in Tölz einlegte, an den ihm obliegenden Regierungsgeschäften wenig Interesse gezeigt hätte, sei nicht haltbar. Diese These sei deshalb gängige Meinung, weil sich kaum jemand die Mühe gemacht habe, neben dem oberflächlichen Mythos dem tatsächlichen Wesen Ludwigs nachzuspüren. Bekannt sei, dass sich Ludwig auch zu seinen Rückzugsorten aktuelle Arbeitsunterlagen nachliefern ließ, führte Schnitzer an. Immerhin gebe es von ihm 100 000 Signate, also persönlich begutachtete, teils mit Anweisungen versehene und unterzeichnete Vorgänge. Zudem, so Botzenhart, habe sich Ludwig alle Todesurteile vorlegen und detailliert schildern lassen – weit über 90 Prozent der Verurteilten seien von ihm begnadigt worden.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Parlament setzte der König eher auf die liberale Fortschrittspartei

Generell habe sich der Monarch in taktischer Weise bei seiner Zusammenarbeit mit dem Parlament mehr an die liberale Fortschrittspartei gehalten als an die königstreue Patriotenpartei. „Ludwig berief liberale Minister, weil er wusste, dass sie gegenüber der Patrioten-Mehrheit von ihm abhängig sind.“ Wie denn überhaupt Ludwigs Vorstellung von Macht ausgesehen habe?, hakte Schnitzer nach. Ludwig wäre am liebsten ein absolutistischer Regent gewesen, so Botzenhart. Dass in jener Zeit grundsätzlich der Einfluss der Parlamente stärker wurde, habe ihm nicht behagt – was auch der von ihm überlieferte Ausspruch „Ein Schattenkönig ohne Macht will ich nicht sein“ zum Ausdruck bringt. „Er wollte für Bayern etwas erreichen, auch wenn er sich Schwächen leistete.“

Brandbrief aus dem Königshaus am Herzogstand

Ebenso wenig glücklich war er mit der unausweichlichen Eingliederung im „Deutschen Reich“. Er habe zwar 1870 im sogenannten „Kaiserbrief“ Wilhelm I. die Kaiserkrone angeboten und im Gegenzug einige Sonderrechte erhalten, danach aber stets mit der daraus erfolgten eigenen Machtbegrenzung gehadert. 1871 schrieb Ludwig im Königshaus am Herzogstand einen Brandbrief, in dem er sich zu seinen Plänen einer Restauration der absoluten Monarchie mithilfe eines von ihm berufenen Geheimbunds äußerte. Diese Pläne kamen aber ebenso wenig zur Umsetzung wie der ins Auge gefasste Kauf einer kanarischen oder griechischen Insel, um in Bayern abzudanken und dort absolutistisch herrschen zu können.

„Persönlich und politisch relativ einsam“

Es scheint so, dass die an ihm nagende und mitunter mangels Energie und Tatkraft durchlebte politische Ohnmacht Ludwigs Faible für Richard Wagner und prunkvolle Schlossbauten noch bestärkte. Zurückgezogen lebend und mit einer offenen Hand für soziale Zwecke, habe er kaum Vertraute an seiner Seite gehabt, sagte Botzenhart. „Er war persönlich und politisch relativ einsam.“

In seinen letzten Lebensjahren – die Kabinettskasse steckte tief in den Schulden – entzog er sich seinem Umfeld weitestmöglich. Aus welcher Erblinie der „Irrsinn“ kam, der ihm angeheftet wurde, und was das tatsächliche Krankheitsbild war, sei nicht bekannt. Angesichts der in den Herrscherhäusern über Generationen hinweg gehandhabten Verheiratung untereinander lasse sich ein gewisses Inzucht-Risiko nicht ausschließen. Und was hat es nun mit dem geheimnisvollen privaten Archiv der Wittelsbacher auf sich?, wollte Schnitzer wissen. „Wenn man sich anmeldet und ein berechtigtes Forscher-Anliegen vorlegen kann, bekommt man Zutritt“, so Botzenharts Erfahrung. „Eines gibt es aber auch dort nicht: Ein Dokument, das beschreibt, wie Ludwig ums Leben kam.“ (Rosi Bauer)

