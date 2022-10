Gesprächsrunde in Bad Tölz: „Es geht auch ohne Abitur“

Berufsperspektive auch ohne Abitur: Darüber diskutierten (ab 2. v. li.) Klaus Masch, Stephan Baur, Adriana Geier und Thomas Bichlmayr. Susanne Arndt (re.) moderierte den Abend. „Die Eltern wollen den Kindern nichts Schlechtes“ © FS

Um den Übertritt auf die weiterführende Schule ging es bei einem Diskussionsabend der Tölzer CSU. Im Mittelpunkt stand die Erkenntnis: Es muss nicht unbedingt das Gymnasium sein.

Bad Tölz – Der Übertritt stellt viele Grundschuleltern vor eine schwierige Entscheidung. Schließlich ist damit auch die berufliche Zukunft des Kindes verbunden. Dass es nicht zwangsläufig das Gymnasium sein muss, zeigte sich bei der Diskussion im „Gasthaus“ am Donnerstagabend, die der CSU-Arbeitskreis „Schule, Bildung und Sport“ und der Junge-Union-Ortsverband Bad Tölz-Lenggries organisiert hatten. Daran teil nahmen neben Stephan Baur, Gymnasiallehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität München, auch der Zimmermeister Thomas Bichlmayer und Adriana Geier, Lehramtsanwärterin an der Grundschule und Vorsitzende der JU Bad Tölz-Lenggries. Klaus Masch, Beratungslehrer und Koordinator für berufliche Bildung an einem Gymnasium, sprang für die krankheitsbedingt ausgefallene Rita Bovenz ein.

„Der Übertritt ist die erste wichtige Lebensentscheidung“, so Masch. Es gehe darum, die für das Kind geeignetste Schulart zu finden – abhängig von den Interessen und Begabungen des Kindes, fügte Baur hinzu. „Bei der Übertrittsentscheidung sollten Eltern und Lehrer konstruktiv zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht immer das Kind“, betonte Geier. Dies sei in der Realität aber häufig nicht der Fall: Damit der Schnitt fürs Gymnasium erreicht wird, würden Kinder extra in die Nachhilfe geschickt und der Leistungsdruck nehme bereits ab der dritten Klasse stark zu. „Die Kinder werden dazu gedrängt, den Vorstellungen der Eltern zu entsprechen“, meinte auch Bichlmayr.

„Eltern geben Druck an Kinder weiter“

Eine Zuhörerin aus dem Publikum ergänzte: „Die Eltern wollen den Kindern nichts Schlechtes. Sie sehen, dass man am Arbeitsmarkt oft nur mit einem guten Schulabschluss Erfolg hat und geben diesen Druck an ihre Kinder weiter.“ Baur empfahl, die Kinder den Bildungsweg beschreiten zu lassen, der ihnen am meisten Freude macht. Es gehe aber nicht darum, permanent die Eltern zu kritisieren, stellte Masch klar. „Sie versuchen, die aus ihrer Sicht richtige Entscheidung zu treffen.“ Übertrittscoaches an weiterführenden Schulen können Grundschuleltern dahingehend unterstützen.

Viele Eltern wollen aus Sorge vor der beruflichen Zukunft des Kindes, dass dieses auf ein Gymnasium kommt. Das ist laut Baur aber ein Trugschluss: „Man sollte keinesfalls glauben, dass sich nur mit Abitur und Studium gutes Geld verdienen lässt.“ Im Gegenteil, gerade in Handwerksberufen sei dies ohne Weiteres möglich.

Dass man auch mit der Mittleren Reife eine gute berufliche Perspektive haben kann, legte der im Publikum sitzende Bezirksvorsitzende der JU, Sepp Rohrmoser, dar. Er ist im Personalmanagement der Sparkasse tätig. „Rund 80 Prozent unserer Auszubildenden haben die Mittlere Reife“, sagte Rohrmoser. Zwar müsse man ein wenig mehr in deren Ausbildung investieren, allerdings blieben die meisten der Azubis nach Abschluss der Banklehre weiterhin als Fachkräfte erhalten.

„Bildung muss besser gefördert werden“

Bei der Übertrittsentscheidung müsse man sich zudem eines klar machen: „Unser Schulsystem bietet nicht nur den einen Bildungsweg von der Grundschule über das Gymnasium zum Abitur“, meldete sich Karsten Bauer, Ortsvorsitzender der CSU Bad Tölz, aus dem Publikum zu Wort.

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, gegebenenfalls einen Abschluss nachzuholen, bekräftigte auch Mausch. Baur ergänzte: „Man trifft im Leben immer wieder falsche Entscheidungen, aber man hat notfalls immer die Option, umzukehren und einen anderen Weg zu gehen.“

Doch all die vielfältigen Wahlmöglichkeiten können nicht über den eigentlichen Zustand des Bildungssystems hinwegtäuschen. Für Karsten Bauer steht außer Frage, dass Bildung insgesamt finanziell besser gefördert werden muss. „Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb muss dort sinnvoll investiert werden.“ Doch das ist nach Auffassung von Adriana Geier nur ein Teil der Lösung: „Geld ist das eine, aber genügend Personal ist das andere.“

In den Grundschulen sei der Lehrermangel bereits Alltag, berichtete sie aus eigener Erfahrung. Es sei bei einem Krankheitsfall kaum möglich, dass ein anderer Lehrer die jeweiligen Stunden übernehme. Bildungsgerechtigkeit sei unter diesen Voraussetzungen kaum umsetzbar. „Jeder gibt sein Bestes, aber es reicht nicht, um jedem Kind gerecht zu werden und individuell zu betreuen“, so die angehenden Lehrkraft. (Franziska Selter)

