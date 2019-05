Gesprächsrunde mit Nina Ruge: „Leben und leben lassen“ nach verbindlichen Spielregeln

Was bedeutet Heimat? Auf diese Frage versuchten verschiedene Experten bei einer Diskussionsrunde in der Tölzer „Franzmühle“ Antworten zu geben. Moderiert wurde der Abend von Nina Ruge.

Bad Tölz – Der Begriff „Heimat“ ist vieldeutig und hat unzählige Facetten. Das machte eine Podiumsdiskussion mit interessanten Gesprächspartnern in der Franzmühle deutlich, zu der Stadtpfarrer Peter Demmelmair eingeladen hatte. Fotograf Hans-Günther Kaufmann zeigte eingangs einen Kurzfilm über die Landschaft rund um die Wallfahrtskirche Wilparting am Irschenberg. Als Beispiel für einen geradezu traumhaft schönen Sehnsuchtsort, geprägt von unberührter Natur, Bergen und Wasser, Nebelschleiern und einem grandiosen Firmament über alledem.

Was der Film aussparte: die dröhnende Blechkarawane auf der A 8, die dieses Paradies durchschneidet und zur Topografie eben auch gehört. Doch Kaufmann, der sich wie alle auf dem Podium zu einer wertekonservativen, zutiefst christlichen Prägung bekannte, geht es um seine subjektive Sicht: Er lässt sich „vom Schönen rufen“ und versteht sich selbst als Teil einer wunderbaren Schöpfung.

Domkapitular Josef Obermaier ging das Thema Heimat mit einem erdgeschichtlichen und historischen Exkurs an. Erst durch den Fleiß vieler Generationen sei hier „aus einer sehr lebensfeindlichen nacheiszeitlichen Wildnis eine lebenswerte Kulturlandschaft“ geworden. Doch diese schöne Heimat muss man sich auch leisten können: Ehrensenator Adolf Dinglreiter erinnerte daran, dass einst viele nicht erbberechtigte nachgeborene Bauernsöhne ausgewandert sind, „weil sie hier keine Zukunft für sich gesehen haben“. Eine Parallele zur heutigen Zeit, in der es für viele einkommensschwächere Einheimische eng wird, weil sie sich dieses bevorzugte Zuzugsgebiet nicht mehr leisten können. Andererseits gehört zu Heimat auch „das Recht, dass man nicht bleiben muss und auch weggehen kann“, sagte Obermaier.

Heimat wird häufig über den Identitätsbegriff definiert: Heimat als „heile Welt“, die von der Topografie, der menschlichen Gemeinschaft, ihren Traditionen und ihren Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Sicherheit geprägt wird. Demmelmair machte deutlich, dass dies für die Menschen umso wichtiger werde, je globaler, digitaler, unübersichtlicher und bedrohlicher diese Welt für sie wird. Das, so betonte er, sollte allerdings nicht zur Abschottung führen: „Wenn Menschen vom ‚Rechthaben‘ wegkommen und ein fremdes Gegenüber mit hineinnehmen, dann kann Gemeinschaft und Heimat überall entstehen.“

Fernsehmoderatorin Nina Ruge beschrieb Heimat als „Ort, wo ich hingehöre, wo es mir gut geht“. In kultureller Hinsicht sei diese Heimat klar christlich geprägt. Und sie fragte in die Runde, was es heute bedeute, dass der Heimatbegriff vom Nationalsozialismus für die Rechtfertigung nationaler Herrschaftsansprüche instrumentalisiert worden ist. Doch niemand wollte daraus folgern, dass der Begriff deshalb verbrannt sei. Im Gegenteil: Hans-Günther Kaufmann erhielt spontanen Applaus, als er eine europäische, vielfältige Dimension von Heimat ins Spiel brachte. Er sprach von „einer Sehnsucht, gemeinsame geistige Werte über die materiellen zu stellen“. Fremde könnten sich nur integrieren, „wenn sie wüssten, in was sie sich integrieren“.

Skeptisch gesehen wurde, wie sich Claudia Roth (Grüne) die Welt als „schön bunt“ schönrede. Für Dinglreiter läuft das auf „Beliebigkeit“, sogar auf „Kriminalität“ hinaus, falls für das Zusammenleben keine klaren und für alle verbindlichen Spielregeln gelten. Dazu gehörten Respekt und Toleranz – in Bayern nenne man das „leben und leben lassen“.

Am Ende schloss Ruge die Gesprächsrunde etwas abrupt. Eine Diskussion mit dem Publikum gab es nicht, dafür als emotionalen Ausklang das gemeinsam angestimmte Volkslied „Kein schöner Land…“ (Rainer Bannier)