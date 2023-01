Gesundheitsamt schließt Corona-Teststation am Tölzer Bahnhofsplatz

Von: Andreas Steppan

Mit umfangreichen Öffnungszeiten hatte das Corona-Testcenter am Tölzer Bahnhofsplatz gepunktet. Seit Montag ist es nun geschlossen. © Arndt Pröhl

Die Kontrolleure des Landratsamts beanstandeten bei einem Besuch Hygienemaßnahmen und Testdurchführung. Die Betreiberin sagt, sie habe ihr Bestes gegeben.

Bad Tölz – Die Zeiten, als die Menschen an den Corona-Teststationen Schlange standen, sind vorbei. Doch für bestimmte Zwecke braucht man weiterhin einen offiziellen negativen Schnelltestnachweis, vor allem, um als Besucher in Krankenhäuser oder Pflegeheime eingelassen zu werden. In Bad Tölz gibt es dafür seit Montag eine Anlaufstelle weniger. Wie die Pressestelle des Landratsamts bestätigt, hat das Gesundheitsamt die Teststelle am Bahnhofsplatz geschlossen.

Behördensprecherin Marlis Peischer nennt als Grund, dass bei einer Kontrolle Mängel in Bezug auf die Hygienevorschriften sowie die Durchführung der Tests festgestellt worden seien.

Fehlende Schutzbrille und Handschuhe nicht gewechselt

Telefonisch erreichte der Tölzer Kurier am Montag auch die Betreiberin. Nach ihrer Darstellung habe eine Mitarbeiterin in der Kontrollsituation keine Schutzbrille getragen und die Handschuhe nach dem Testen nicht gewechselt. „Dabei waren Handschuhe stapelweise vorrätig.“ Außerdem habe die Mitarbeiterin den Test offenbar „nicht so durchgeführt, wie sie es in der Schulung gelernt hat“. Die Mitarbeiterin sei „sofort entlassen“ worden.

Laut Betreiberin bemängelte das Gesundheitsamt außerdem, dass die Testpraxis nicht mit dem eingereichten Hygienekonzept übereingestimmt habe. In dem schriftlichen Konzept sei noch vorgesehen gewesen, dass die zu Testenden den Container betreten. Aus Infektionsschutzgründen sei es ihr dann aber sinnvoller erschienen, dass die Besucher nicht hereinkommen. „Wir haben lieber durchs Fenster getestet. Ich wusste nicht, dass ich diese Änderung hätte melden müssen.“

Kunden waren dankbar für umfangreiche Öffnungszeiten

Dass die Teststation nun geschlossen ist, „tut mir wahnsinnig leid“, betont sie und beteuert: „Ich habe mein Bestes gegeben.“ Die Kunden seien „froh und dankbar“ gewesen, dass es diese Teststation in Bad Tölz gab – auch wegen ihrer umfangreichen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, jeweils 8 bis 16 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Seit 1. Februar 2022 hatte die Teststation in einem Container vor dem Bahnhofsgebäude geöffnet. Zuletzt hätten dort, sie selbst eingeschlossen, sieben Personen gearbeitet, sagt die Betreiberin. „Wir waren gerne für alle da – aber jetzt sind uns die Hände gebunden“, sagt sie.

Ob sie in Zukunft noch einmal über eine Stellungnahme zur Schließungsanordnung, über einen neuen Antrag oder gar über den Klageweg versucht, die Station wieder zu öffnen, darüber will sie sich erst noch mit ihrem Anwalt beraten. Die Frage sei, ob überhaupt noch Tests gebraucht würden, bis ein solches Prozedere gegebenenfalls zum Erfolg führe.

Diese Testmöglichkeiten gibt es in Tölz noch

Den Bürgern stehen in Bad Tölz für Schnelltests jetzt noch die Neue Hofapotheke im Moraltpark (Montag bis Freitag, 8 bis 10 Uhr) sowie das Angebot der Kurapotheke im Vitalzentrum an der Ludwigstraße (Montag bis Freitag, 9.30 bis 10.30 Uhr, sowie 14.30 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 8 bis 10 Uhr) zur Verfügung. Seit Montag bietet nach Angaben von Landratsamts-Sprecherin Peischer auch das Testzentrum auf der Flinthöhe Schnelltests an, und zwar Montag bis Freitag, 8 bis 10 sowie 16 bis 18 Uhr, und am Samstag von 14 bis 16 Uhr. Hier gibt es nur Tests, die laut Testverordnung kostenlos sind, zum Beispiel für Krankenhausbesucher. Menschen, die sich nach einer Corona-Infektion „freitesten“ wollen, fallen seit Montag nicht mehr darunter.

