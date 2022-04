Über 470 Meldungen: Noch immer viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen ungeimpft

Von: Andreas Steppan

Im Landkreis gibt es noch immer ungeimpftes Pflegepersonal. © Arne Dedert/Symbolbild

Eine allgemeine Impfpflicht ist im Bundestag am Donnerstag gescheitert. Die einrichtungsbezogene Impflicht, für Mitarbeiter im Gesundheitssektor, ist hingegen seit 16. März in Kraft. Die bisherigen Meldungen ans Tölzer Gesundheitsamt offenbaren: Die Zahl der ungeimpften Mitarbeiter hier ist nennenswert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Einrichtungen des Gesundheitssektors haben dem Tölzer Gesundheitsamt bislang über 470 ungeimpfte Mitarbeitende gemeldet. Das erklärt Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer auf Anfrage unserer Zeitung. Rückschlüsse, wie hoch die Impfquote in der Branche ist, lasse diese Zahl allerdings nicht zu. „Was wir wissen, ist, dass Stand Anfang des Jahres im Bereich der voll- und teilstationären Pflege knapp 90 Prozent der dort Tätigen vollständig geimpft waren“, erklärt Peischer. Von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht seien allerdings noch wesentlich mehr Einrichtungen betroffen. Wie viele Mitarbeiter im Gesundheitssektor es im Landkreis insgesamt gibt, sei nicht erfasst.

Die Einrichtungen müssen laut Peischer anhand des Gesetzestextes und der Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums entlang eines Fragenkatalogs selbst entscheiden, ob und welche Mitarbeiter der Impfpflicht beziehungsweise der Pflicht zum Vorlegen eines GenesenenNachweises unterliegen.

Die Meldungen seien zu 75 Prozent über ein Onlineformular im Gesundheitsamt eingegangen, zu einem Viertel in Papierform, so Peischer. Vereinzelt hätten sich auch Betroffene selbst im Gesundheitsamt gemeldet. „Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Meldung durch die Einrichtung zu erfolgen hat“, erklärt Peischer gegenüber unserer Zeitung, „außer die jeweilige Person wäre selbstständig.“ Ob das Gesundheitsamt darüber hinaus auch noch Stichproben in den Einrichtungen durchführen wird, das stehe noch nicht fest, so Peischer. „Erst einmal werden die gemeldeten Fälle abgearbeitet.“

Das bedeutet: „Zunächst werden die Personen erfasst und in Kürze per Brief angeschrieben“, kündigt die Behörden-Sprecherin an. „Darin werden sie noch einmal über die Rechtslage informiert und zur Vorlage eines Nachweises aufgefordert.“ Die Betroffenen müssen also belegen, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Zudem werde ihnen ein Beratungsangebot des Impfzentrums angeboten. „Ganz grob“, so Peischer sei es so, dass – sollte vier Wochen nach dem Versand des Schreibens nichts passiert sein – „die nächsten Schritte des Verwaltungsverfahrens eingeleitet werden“. An dessen Ende könnten ein Bußgeld oder sogar ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot in der Einrichtung stehen.

