Schützenswerte Randstreifen: Experten begutachten 2900 Kilometer Bäche

Von: Andreas Steppan

Kleinere Bäche und Flüsse, wie hier etwa die Große Gaißach, werden in den kommenden sechs Monaten von Umweltingenieuren in Augenschein genommen. © RBE/ARchiv

Das Wasserwirtschaftsamt nimmt in Bad Tölz-Wolfratshausen die kleineren Gewässer in Augenschein. Es geht um den Schutz der Randstreifen - und das Verbot ackerbaulicher Nutzung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Expertenteam wird in den kommenden sechs Monaten auf einer Länge von 2900 Kilometern die Bäche im Landkreis in Augenschein nehmen. Das teilt das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim mit. Hintergrund: Die Behörde hält fest, wo sich an sogenannten Gewässern dritter Ordnung – also kleineren Bächen und Flüssen – schützenswerte Gewässerrandstreifen befinden, auf denen eine acker- und gartenbauliche Nutzung untersagt ist.

Randstreifen wichtig für den Gewässerschutz

„Gewässerrandstreifen haben wichtige Funktionen im Naturhaushalt sowie für den Gewässerschutz und prägen darüber hinaus maßgeblich das Landschaftsbild“, schreibt das WWA in einer Pressemitteilung. Das bayerische Naturschutzgesetz beinhalte seit 2019 das Verbot der acker- und gartenbaulichen Nutzung. „Daher müssen an eindeutig erkennbaren natürlichen Gewässern wie Bächen oder Flüssen seither Gewässerrandstreifen angelegt werden“, so die Behörde.

Die größeren Gewässer, also die Gewässer erster und zweiter Ordnung, wurden im Zuständigkeitsbereich des WWA Weilheim bereits überprüft. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt dies für die Isar und die Loisach sowie den Starnberger See, den Walchen- und den Kochelsee. Jetzt beginnt die Behörde im Landkreis mit der „Gewässerrandstreifenkulisse für die Gewässer dritter Ordnung.

„Hilfestellung und Planungssicherheit für Landwirte“

Dazu wird das Team aus Umweltingenieuren zum Beispiel festzustellen haben, welche Wasserläufe einen solchen Randstreifen brauchen. „Bei Gewässern, insbesondere bei Gräben und künstlich aussehenden Gewässern, die nicht ohne Zweifel als Gewässer zu erkennen sind, wird die Notwendigkeit zum Anlegen eines Gewässerrandstreifens vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim überprüft und in einer entsprechenden Hinweiskarte dargestellt“, heißt es in der Mitteilung. Die Behörde hält fest, dass die Randstreifen-Regelung auch auf Gewässer zutrifft, die nur zeitweise Wasser führen, wie dies beispielsweise bei Wildbächen häufig zu beobachten sei.

Die Begehungen dienen laut WWA der Klärung der Randstreifenpflicht „und bieten somit auch Hilfestellung und Planungssicherheit für Landwirte und gewerbliche gartenbauliche Nutzer“. Bis dahin gelte bei unklaren Verhältnissen keine Pflicht zur Anlage von Gewässerrandstreifen.

Gewässerrandstreifen: Landnutzer können Einspruch erheben

Betroffene Landnutzer können bis sechs Wochen nach Veröffentlichung der Gewässerrandstreifenkulisse auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim Einspruch gegen strittige Bestandteile erheben. Das Wasserwirtschaftsamt wird dazu noch einmal gesondert die Öffentlichkeit informieren. Eine abschließende Entscheidung erfolgt in diesen Fällen nach einer erneuten Überprüfung im Beisein der Betroffenen.

Infos im Internet

Die aktualisierten Hinweiskarten werden bis spätestens zum 1. Juli des Folgejahres auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes (www.wwa-wm.bayern.de) und im Umweltatlas Bayern (www.umweltatlas.bayern.de) zu finden sein. Im Umweltatlas kann man ebenfalls einen Überblick über die Prüfkulisse für Bad Tölz-Wolfratshausen gewinnen und anhand der Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg, in denen die Randstreifenpflicht bereits verbindlich ist, die fertige Kulisse in Augenschein nehmen.