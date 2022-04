Gewappnet für alle K-Fälle: Bad Tölz-Wolfratshausen plant Katastrophenschutz-Halle

Von: Melina Staar

Hier soll die neue Halle entstehen: Das Grundstück rechts gehört seit 2018 dem Landkreis, die Halle im Hintergrund ist Bestand und wird als Lagerfläche genutzt. © ARP

Der Landkreis möchte für künftige Katastrophen gewappnet sein. Im Schul- und Bauausschuss am Montag im Sitzungssaal des Landratsamts wurden daher die Pläne für eine Katastrophenschutzhalle vorgestellt.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Wir haben in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Katastrophenschutz-Material gekauft“, berichtete Sachgebietsleiter Alexander Bauer. „Diese haben wir zum Beispiel bei Feuerwehren oder beim THW eingelagert.“ Doch dort könnten die Dinge nun teilweise nicht mehr gelagert werden. Auch im Keller des Landratsamts seien Feldbetten und leere Sandsäcke gelagert. „Da brauchen wir eine bessere Möglichkeit“, so Bauer. Daher sei man auf der Suche nach etwas Neuem. In den Fokus nahm die Behörde ein Grundstück im Tölzer Farchet, das 2018 erworben worden war, wie Hauptamts-Leiter René Beysel berichtete. Darauf befindet sich bereits eine Halle, die für den Katastrophenschutz als Lager genutzt wird. „Wir haben nun eine moderate Bebauung konzipiert“, so Beysel.

Landkreis plant Bau einer Katastrophenschutz-Halle im Tölzer Farchet

In der neuen Halle sollen beispielsweise Schaumtrenner, eine Sandsackfüllanlage, eine Tierseuchenschleuse sowie Notstromaggregate und weitere Anlagen unterkommen, wie Bauer sagte. Auch Fahrzeuge sollen dort geparkt werden können. „Wir brauchen eine Möglichkeit, die Dinge frostsicher abzustellen“, so Bauer. In der momentanen Halle ist dies nicht möglich. Man werde auch künftig Platz für die Lagerung von Masken und Desinfektionsmittel vorhalten müssen. Angedacht ist, dass die Sandsackbefüllanlage dann dort im Farchet in Betrieb ist, mit einem neu angeschafften Radlader. Platz soll auch geschaffen werden für Hochwasserpumpen und Tanksysteme, die bei Waldbränden zum Einsatz kommen. Auch die Flughelfer der Feuerwehr Wolfratshausen, die beispielsweise bei Waldbränden die Helikopter dirigieren und für den Landkreis tätig sind, werden ihre Ausrüstung dort lagern, beziehungsweise sind damit bereits umgezogen.

Aktuell befinde man sich in einer Konzeptphase

Im ersten Obergeschoss der neuen Halle sollen ebenfalls Lagerflächen entstehen, aber auch Büros und Schulungsräume sowie eine Toilettenanlage, „wenn man etwa Einsätze über mehrere Tage hat“, erklärte Bauer. Man befinde sich hier noch in der Konzeptphase, es sei einfach wichtig gewesen, das Thema nun einmal anzusprechen. Frühestens für 2024 wird die Umsetzung angepeilt, bis dahin können noch einige Diskussionen stattfinden.

