Kinder entdecken beim Gassigehen vermeintliche Giftköder - Untersuchungsergebnis

Mehrere Fleischstückchen wurden im Februar von einem Geschwisterpaar in Bad Tölz entdeckt. Eines davon fraß ein Hund. Ob es sich um Giftköder gehandelt hat, ließ die Polizei untersuchen. Jetzt gibt es das Ergebnis.

Update vom 21. Mai:

Dass es in Bad Tölz einen Hundehasser gibt – diese Vermutung kam nach dem Fund von vermeintlichen Giftködern im Februar auf. Jetzt gibt die Polizei aber Entwarnung. Die Fleischstücke, die Kinder beim Gassigehen Mitte Februar nahe der Ortverbindungsstraße Greiling-Gaißach aufgesammelt hatte, waren von der Polizei sichergestellt und zur Untersuchung an die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität geschickt worden. Jetzt liegt das Ergebnis vor. „Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf toxische Substanzen“, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Andreas Rohrhofer.

Die ursprüngliche Meldung vom 17. Februar:

Bad Tölz - Gibt es in Bad Tölz einen Hundehasser? Die Polizei untersucht jedenfalls Fleischstücke, die am Dienstag nahe Tölz gefunden wurden. Nach Angaben der Beamten war ein Geschwisterpaar, 10 und 8 Jahre alt, aus der Rosa-Pfeil-Straße in Bad Tölz mit dem Hund einer Nachbarin beim Gassigehen unterwegs.

Giftköder in Bad Tölz: Kinder entdecken beim Gassigehen verdächtige Fleischstücke

Unweit der Ortverbindungsstraße Greiling-Gaißach, neben der Zufahrtstraße nach Greiling-Attenloh 2 entdeckte der Hund gegen 16.30 Uhr ein Fleischstück und fraß es. Die Kinder entdeckten an dieser Stelle auch noch weitere Fleischstückchen. Sie sammelten sie auf und packten sie in eine Plastiktüte.

Der Sachverhalt wurde der Polizeiinspektion Bad Tölz von den Kindern und ihrer Mutter mitgeteilt. Die Tüte mit den aufgesammelten Fleischstücken wurde sichergestellt. Diese sollen nun einer Untersuchung nach Giftstoffen unterzogen werden.

Giftköder entdeckt? Veterinäramt und der zuständige Jäger informiert - Polizei ermittelt

Der zuständige Jäger wurde ebenfalls verständigt. Er schaut sich nochmal selbst in seinem Revier nach verdächtigen Ködern um. Ebenso wurden die Gemeinden Greiling und Gaißach informiert. Zudem wurde Verbindung mit dem Veterinäramt des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen aufgenommen.

Die 57-jährige Hundehalterin aus Bad Tölz war zwischenzeitlich mit ihrem Hund beim Tierarzt. Der Hund wurde vorsorglich mit Kohletablettenlösung behandelt. „Bisher konnte nur festgestellt werden, dass der Hund auffällig inaktiv und matt ist“, berichtet die Polizei.

Giftköder-Fund in Bad Tölz? Hund vorsorglich mit Kohletablettenlösung behandelt

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/76106-0.

(Von Veronika Ahn-Tauchnitz)