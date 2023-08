„Glücksgefühl“: Tölzer (72) besteigt alleine über 4000 Meter hohen Gipfel in der Mongolei

Alois und Petra Öttl reisten mehrere Wochen durch die Mongolei. © Privat

Der Tölzer Alois Öttl (72) bestieg alleine den 4231 Meter hohen Mönkh Khairkhan in der Mongolei. Gemeinsam mit seiner Frau reiste er durch das Land.

Bad Tölz – Die Mongolei im Herzen Zentralasiens ist kein Ziel für Pauschalurlauber: Durch unendliche Steppen, die Wüste Gobi und das über 4000 Meter hohe Altaigebirge hat der Tölzer Alois Öttl im Juli zusammen mit seiner Frau Petra eine mehrwöchige Rundreise unternommen. Unberührte Natur und Berge haben es dem 72-Jährigen, der unlängst für seine 60-jährige Mitgliedschaft beim Alpenverein ausgezeichnet wurde, schon immer angetan.

Alois Öttl (72) aus Bad Tölz besteigt den zweithöchsten Berg der Mongolei

Reisen durch das Reich des Dschingis Khan sind etwas für Menschen mit Entdeckerdrang. Wenige Spezialanbieter haben das Land im Programm. Doch Alois Öttl wollte da noch eines draufsetzen: Nach der gebuchten Jeepfahrt von der Hauptstadt Ulan Bator in den äußersten Westen des Landes ist er vom hintersten Talschluss des Altai-Nationalparks dann auf eigene Faust und ganz allein durch wegloses, ihm unbekanntes Gelände zum 4231 Meter hohen Gipfel des Mönkh Khairkhan aufgebrochen. Wie bereitet man sich auf so ein Abenteuer konditionell und mental vor? „Durch anspruchsvolle Touren in den Alpen“, sagt Öttl.

Der Gipfel des Mönkh Khairkhan war das Ziel des Tölzers, der gerade für 60 Jahre Mitgliedschaft im Alpenverein ausgezeichnet wurde. © privat

Der „heilige ewige Berg“ der dort lebenden Nomaden erhebt sich nahe der Grenze zu China und Russland. Mit seiner leuchtenden Eiskappe überragt er die Hochebenen um gut 2000 Meter und wird nur selten bestiegen. Zwölf Stunden war Öttl bei seiner Solotour unterwegs, wobei er die letzte Etappe über steile, vergletscherte Hänge und einen überwechteten Schneegrat nur mit Steigeisen bewältigen konnte.

Dann erlebte er das allen ambitionierten Bergsteigern vertraute „Glücksgefühl, auf so einem markanten Berg zu stehen, ringsum nur Tiefe“. Doch der zweithöchste Gipfel des Landes war für den Tölzer nicht die einzige Attraktion: „Das ist zuerst die absolute Fremdartigkeit und der landschaftliche Farbenreichtum der extrem dünn besiedelten Mongolei. Man bewegt sich in einem Land ohne Grenzen, das mehr als dreimal so groß wie Deutschland ist und nur 3,5 Millionen Einwohner zählt.“

Die meisten Menschen in der Mongolei leben als Nomaden und sind Selbstversorger

Die meisten von ihnen leben als Nomaden, sind Selbstversorger, deren Lebensgrundlage ihre Viehherden mit rund 70 Millionen Tieren bilden: Pferde, Kamele, Rinder, Yaks, Ziegen und Schafe. Extrem ist auch das Klima. In der Mitte des Kontinents sind die Sommer heiß und trocken. Im bitter kalten Winter erstarrt das Land unter Schnee und Eis. Für die Menschen und Tiere geht es dann buchstäblich ums Überleben.

In diese Welt tauchten die Öttls ein, zusammen mit einem Reiseleiter und einem Fahrer. Weil in dieser kargen Ödnis kein Mensch für sich alleine überleben könnte, herrsche eine überwältigende Gastfreundschaft. Überall fanden die Reisenden Unterkunft in einem Ger. „So heißen die geräumigen, heimeligen Jurtenzelte, in denen meist drei Generationen zusammen leben. Sie sind nie verschlossen. Man schläft am Boden und heizt mit getrocknetem Dung. Holz gibt es hier nicht“, erklärt Öttl.

Das Nomadentum sei geprägt von „Arbeit, um leben zu können. Man liebt die Freiheit und zieht sie dem bequemeren Dasein in einer Stadt vor.“

Beim „Naadam-Fest“ kommen Menschen von weit her

Während die Männer für die Herden sorgen und den besten Weidegründen nachfolgen, „schmeißen die Frauen den Laden“, sagt Öttl. „Sie melken die Tiere und verarbeiten die Milch sofort zu langlebigen Produkten. Im Winter, wenn das Leben zum Stillstand kommt, besuchen die Kinder Internatsschulen in den Provinzzentren.“ Im Land leben verschiedene Turkvölker. Viele bekennen sich zum Buddhismus, ganz im Westen gibt eine muslimische und kasachische Mehrheit. Die Mongolei ist bemüht, ihre Unabhängigkeit von den übermächtigen Nachbarn China und Russland zu bewahren.

Beim „Naadam-Fest“ messen sich die Menschen beim Bogenschießen, Ringen und Reiten. © Privat

Das nomadische Leben kennt auch Anlässe zum Feiern. Die Öttls waren Zeugen des „Naadam-Festes“, zu dem die Menschen von weither kommen und beim Bogenschießen, Ringen und Reiten ihre Kräfte und Geschicklichkeit messen. „Die Pferde sind ihr ganzer Stolz. Wenn sie im gestreckten Galopp und ohne Sattel das Land in eine Staubwolke hüllen, ist das ein grandioser Anblick“, schwärmen die Öttls. Im nächsten Sommer wollen sie wiederkommen: „Mitfahrer sind willkommen.“ (Rainer Bannier)

