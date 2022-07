Grandiose Gesamtleistung: Tölzer Stadtpfarrei führt „Die Schöpfung“ auf

Viel Applaus gab es am Sonntagabend nach der Aufführung von Josef Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ in der Tölzer Stadtpfarrkirche. © RBE

Nach dreijähriger Coronapause hat die Tölzer Stadtpfarrei am Sonntagabend mit der Aufführung von Josef Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ ein starkes Zeichen wider die Verzagtheit und den Kleinmut der Menschen gesetzt.

Bad Tölz - Andere haben ein ähnliches Zeichen in Bad Tölz zuletzt mit Beethovens „Eroica“ zum Ausdruck gebracht, und beides ergab Sinn: Beide Werke gehören zum festen Kanon des klassischen Repertoires und stehen – aus geistlicher oder humanistischer Sicht – für ein Bekenntnis zum Leben, zum Mut und zu aufklärerischer Zuversicht.

Josef Haydn soll einmal gesagt haben, dass er „nie so fromm war wie in dieser Zeit“, als er sich vor 225 Jahren und gleichsam am Vorabend der Säkularisation dieses Riesenwerk mit 34 Nummern voller Leichtigkeit und Tiefe bis an den Rand völliger Erschöpfung abgerungen hat. Bei der Uraufführung hat das Wiener Publikum seine „Schöpfung“ spontan verstanden und den damals bereits 67-jährigen Komponisten mit „Papa Haydn“-Rufen gefeiert.

Der im pastoralen Stil gehaltenen Musik wohnt eine eingängige Schlichtheit inne, deren andere Seite der Medaille – ähnlich etwa wie bei Beethovens „Pastorale“ – das unfassbar Erhabene ist. Was kann eine Musik über das Göttliche im Menschen und in der Natur ausrichten? Haydns Oratorium ist ein Gebet. Es ist die Feier der großartigen Schöpfung, verbunden mit einem leuchtenden Bekenntnis zur Erschaffung des Menschen und zum Geschenk des Lebens – eines Lebens voller Freude, Dankbarkeit und Menschenliebe ohne verdruckste Bigotterie.

Solisten der Extraklasse: (v. li.) Michael Kranebitter, Marie-Sophie Pollak und Julian Prégadian. © rbe

Dass solche Werke aktuell wie wenige andere sind und ganz in unsere Zeit gehören, hat auch damit zu tun, dass keine andere Generation jemals vor einer vergleichbaren Aufgabe und Anforderung stand: nämlich die vom menschengemachten Klimakollaps bedrohte Erde vor dem Untergang zu bewahren.

Stadtkantor und Dirigent Christoph Heuberger, sein in allen Lagen stimmschöner großer Laienchor, ein grundsolides und bestens aufgelegtes Orchester sowie drei ausdrucksstarke Solisten der Extraklasse zogen harmonisch an einem Strang. Mit der Sopranistin Marie-Sophie Pollak aus Baden-Württemberg, dem Tiroler Bariton Michael Kranebitter und dem aus Frankfurt stammenden Tenor Julian Prégadian, der auch eine Professur an der Münchner Musikhochschule hat, hatte Christoph Heuberger für dieses Projekt ein hochkarätiges Trio mit großartigen Stimmen gewinnen können.

Allen Mitwirkenden war – auch wenn die Corona-Pandemie womöglich noch lange nicht vorbei ist – die Freude und Erleichterung darüber anzumerken, dass es jetzt wieder möglich ist, zusammen zu kommen, die Masken abzulegen und die Herzen der Menschen mit „großer Musik“ zu berühren. Gemeinsam boten sie mit leidenschaftlicher, froh gestimmter Hingabe und einer im positiven Wortsinne kontrollierten Spielfreude eine farbenreiche und intensive, ebenso klangmächtige wie gefühlvolle und daher wirklich grandiose Gesamtleistung, die vom Tölzer Publikum geradezu enthusiastisch gefeiert wurde. (R. Bannier)

