Grenzenlose Zusammenarbeit: Euregio plant Projekte im Bereich nachhaltiger Tourismus

Teilen

Amtswechsel: Bezirkshauptmann Michael Brandl (re.) übergibt den Euregio-Vorsitz an seinen Tölzer Amtskollegen Josef Niedermaier. Mehr Sicherheit für alle Freizeit-Radler © kn

Seit 2021 machen die Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach mit dem Bezirk Schwaz in Tirol gemeinsame Sache. Heuer will die Euregio SBM konkrete Projekte im Bereich nachhaltiger Tourismus angehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg: Das ist das Ziel der 2021 gegründeten Euregio SBM. Sie besteht aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sowie dem Bezirk Schwaz im benachbarten Tirol. Die Zusammenarbeit gibt es freilich schon viel länger, 2021 wurde sie aber auf solide und formelle Beine gestellt. Turnusmäßig übernimmt jährlich eine Region den Vorsitz der Euregio SBM. Im Rahmen der gemeinsamen Ratssitzung übergab der Schwazer Bezirkshauptmann Michael Brandl den Vorsitz nun an den Tölzer Landrat Josef Niedermaier.

Im Vorjahr eröffnete die Euregio-Geschäftsstelle in Schwaz

Ziel der Euregio ist es, wichtige Vorhaben für die Region über die Landesgrenzen hinweg gemeinsam umzusetzen. „Bereits im ersten Jahr organisierte die Euregio Infoveranstaltungen rund um Fördermöglichkeiten sowie Vernetzungstreffen mit regionalen Akteurinnen und Akteuren. Zudem sind erste Förderprojekte genehmigt worden, die nun 2023 in die Umsetzung starten“, resümiert Brandl. Außerdem eröffnete im Vorjahr die Euregio-Geschäftsstelle in Schwaz. Diese unterstütze Projektträger von der Entwicklung ihrer Projektidee bis hin zur Einreichung des Förderantrags.

Verbesserung des grenzübergreifenden öffentlichen Nahverkehrs

Das Jahr 2023 steht unter anderem im Zeichen des nachhaltigen Tourismus. „Geplant sind Projekte wie etwa eine Online-Kampagne rund um Radtouren oder Frequenzmessungen für eine noch bessere Besucherlenkung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem seien Projekte zur Verbesserung des grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehrs über den Achenpass angedacht. „Bereits in konkreter Ausarbeitung ist etwa ein Projekt mit einer stündlichen Öffi-Verbindung vom Tegernseer Bahnhof zum Jenbacher Bahnhof. Dies wird unsere Regionen im wahrsten Sinne näher zusammenbringen und ist somit Leitbild für den Grundgedanken der Euregio SBM“, erklärt der Bezirkshauptmann.

Online-Kampagne soll Sicherheit für Hobby-Radsportler verbessern

Auch Niedermaier sieht große Chancen in der Kooperation. „Nach dem erfolgreichen Start geht es nun um die Realisierung der ersten konkreten Projekte.“ Eines davon dreht sich um „Sicherheit im Freizeitsport“: Immer mehr Menschen sind in der Grenzregion mit Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs – dabei kommt es immer wieder zu Unfällen. Das Projekt nimmt sich der Sicherheit für Hobby-Radsportler an. Dabei werde eine Online-Kampagne zur sicheren Planung und Durchführung von Radtouren entwickelt.

Beim Projekt „Connecting Peaks“ geht es um die Besucherlenkung

Wie viele Personen nutzen Wanderwege und erklimmen die Berggipfel der drei Mitgliedsregionen? Mit dieser Frage setzt sich das Projekt „Connecting Peaks“ auseinander. Mithilfe eines neu entwickelten Prototypen soll an ausgewählten Orten die Besucherfrequenz gemessen werden. Langfristig soll mit den Daten die Besucherlenkung verbessert und damit ein Beitrag zum nachhaltigen Tourismus im Einklang mit der Natur geleistet werden.

Zusammenarbeit auch beim Thema Almbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung der Almen spielt eine wichtige Rolle im Erhalt der Biodiversität und dem Schutz der Natur. Mit dem Projekt „AlmenReich grenzenlos“ sollen das Verständnis zwischen Naturschutz und Almwirtschaft gestärkt, Synergien und Ziele diesbezüglich ausgearbeitet und Bewirtschafter von Almen über Naturschutzaktivitäten und Fördermöglichkeiten informiert werden. Erst vor Kurzem hatten die Fachausschüsse des Tölzer Kreistags dafür 4500 Euro zur Verfügung gestellt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

„Neben den konkreten Projekten entwickeln wir laufend weitere Initiativen rund um unsere definierten Aktionsfelder ‚Nachhaltiger Tourismus‘, ‚Umweltschonende Mobilität‘, ‚Neues Arbeiten‘ und ‚People to people‘“, erklärt so Ines Leister, Leiterin der Euregio SBM. Auch grenzübergreifende Bildungsangebote im MINT-Bereich seien in Vorbereitung. „Gleichzeitig laden wir Interessierte – egal ob Gemeinden, Institutionen oder Vereine – dazu ein, selbstständig Projektideen bei uns einzureichen.“

Euregio SBM soll noch bekannter gemacht werden

Auch die Infoveranstaltungen sollen fortgeführt, weitere Vernetzungstreffen organisiert werden. „Im Fokus steht zudem, die Euregio SBM weiter bekannt zu machen und die Bevölkerung über die Vorteile dieser neuen Institution aufzuklären“, sagt Niedermaier. Das ist wichtig, denn „viele Herausforderungen, die uns alle betreffen, können nur überregional und grenzübergreifend gelöst werden“, so der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis. „Mit der Gründung der Euregio SBM setzen wir für die Zusammenarbeit der drei Mitgliedsregionen neue Maßstäbe.“ (va)

Weitere Infos auf www.euregio-sbm.eu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.