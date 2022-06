Pflasterarbeiten im Gries: Jungmayrplatz für Verkehr gesperrt

Von: Andreas Steppan

Teilen

Voraussichtlich fünf Wochen dauern die Pflasterarbeiten am Tölzer Jungmayrplatz, der in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt ist. © Karl Bock

In traditionsreichen Tölzer Stadtteil Gries gehen die Arbeiten zur Neugestaltung der Verkehrsflächen weiter. Zuletzt war die Baustelle vom Pech verfolgt.

Bad Tölz – Der Jungmayrplatz in Bad Tölz ist seit einigen Tagen erneut für den Verkehr gesperrt. Laut einer Mitteilung von Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach sind Pflasterarbeiten im Rahmen der Neugestaltung der Frei- und Verkehrsflächen der Grund dafür. Sie haben am vergangenen Montag begonnen und dauern auf dieser Teilfläche voraussichtlich circa fünf Wochen.

„Baustelle im Gies ist Herausforderung für alle“

„Die Baustelle im Gries ist eine echte Herausforderung für alle“, sagt dazu Bürgermeister Ingo Mehner. Nach coronabedingten Verzögerungen sowie Lieferschwierigkeiten beim aus Portugal angelieferten Granitpflaster seien im Frühjahr auch noch Schwierigkeiten mit dem Subunternehmer, der den Wildverband hätte verlegen sollen, dazugekommen. „Durch diese Reihe von Verzögerungen ist von den Anwohnern und Händlern im Gries viel Geduld gefordert“, so der Rathauschef, der für die Unannehmlichkeiten um Verständnis bittet.

Aktuell wird nach Angaben von Birte Otterbach das Granitpflaster am Jungmayrplatz verlegt. Parallel dazu erfolge das Einbringen der Sparten in der Konrad- und Botengasse. „Auch werden die Bänder aus Gredplatten entlang der Hauszeilen verlegt, bevor zum Schluss auch hier der Natursteinbelag eingebracht wird“, so die Sprecherin weiter. Die Arbeiten innerhalb dieses gesamten ersten Bauabschnitts würden dabei so koordiniert, dass Lieferverkehr und Entsorgung sowie Rettungseinsätze jederzeit möglich seien. Geplant sei, dass die Arbeiten bis September abgeschlossen werden – „sofern wir jetzt vor weiteren Verzögerungen verschont bleiben“, wie Mehner einschränkt.

Jungmayrplatz in Bad Tölz wegen Pflasterarbeiten gesperrt

Die Geschäfte rund um den Jungmayrplatz sind auch während der Bauarbeiten jederzeit geöffnet und zu Fuß zu erreichen.

Wann mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt begonnen werden kann, ist derzeit noch ungeklärt: Zunächst müssen laut Stadt grundsätzliche Entscheidungen zum Hochwasserschutz getroffen werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.