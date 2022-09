Schulstart 2022 im Landkreis: Größere Klassen, weniger Lehrer

Von: Felicitas Bogner

Erklären im Landratsamt den Fahrplan für den Schulbeginn: Schulrätin Ute Hübner (li.) und Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt. © Arndt Pröhl

Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Am Dienstag geht es für über 6000 Grund- und Mittelschüler im Landkreis wieder oder zum allerersten Mal los.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dass es für diese Schüler genug Lehrer gibt, ist aktuell nicht selbstverständlich. Bekanntermaßen herrscht an Grund- und Mittelschulen ein massiver Personalmangel. Bad Tölz-Wolfratshausen kommt heuer allerdings nochmal mit einem blauen Auge davon. „Die Personallage ist extrem herausfordernd, bisher können wir den Bedarf aber noch decken“, sagte Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt beim Pressegespräch am Donnerstag im Landratsamt. Das bedeutet, dass hier weder Unterrichtsstunden noch ganze Fächer aufgrund des Lehrermangels eingestellt werden. Jedoch werden die Klassen etwas größer. „In der Grundschule gab es im Vorjahr durchschnittlich 21,7 Kinder pro Klasse, das ist nun auf 22,5 angewachsen.“ Auch konnten die Schulen vor Ort noch genügend mobile Reserven schaffen. „Einige Landkreise mussten die Anzahl der mobilen Lehrkräfte auf bis zu zehn Prozent reduzieren“, berichtet dazu Schulrätin Ute Hübner.

Personal wird überall gesucht

Personal suche man in jeder Hinsicht händeringend. „Es mangelt sowohl an Grund- und Mittelschullehrern als auch an Substitutionskräften – also Quereinsteigern mit einem Hochschulstudiumsabschluss – und Teamlehrkräften. Das sind Quereinsteiger oder Lehramtsstudenten, die eine schwangere Lehrkraft in ihrer Präsenz in der Schule ersetzen. Diese arbeitet von zu Hause der Teamlehrkraft zu“, sagt Burkhardt.

„Avatar“ für Kinder zu Hause

Apropos von zu Hause arbeiten: Auch wenn ein Kind längerfristig krankheitsbedingt nicht die Schule besuchen kann, gibt es eine Lösung: „Wir haben nun einen Avatar“, verkündet Hübner. Das ist ein Roboter mit Kamera, der verschiedene Befehle ausführen kann. „Der steht dann auf dem Tisch des Schülers und dieser kann von zu Hause oder der Klinik aus am Unterricht teilnehmen“, erklärt sie. „Der Avatar kann Befehle, wie beispielsweise Wortmeldungen oder nach rechts und links drehen ausführen“, erklärt Hübner.

100 Abc-Schützen heuer mehr

Allgemein ist die Anzahl der Schüler leicht nach oben gegangen. Waren es im Vorjahr noch 6071 Schüler in 206 Klassen, sind es nun 6267 Schüler – allerdings in nur noch 202 Klassen. „Wir haben mit 1206 auch knapp 100 Erstklässler mehr als 2021/2022. Ein Teil des Schülerzuwachses sei auf die ukrainischen Kinder zurückzuführen. Generell spiele das Thema Beschulung der ukrainischen Flüchtlinge eine besondere Rolle. „Die meisten sind über drei Monate hier und fallen somit unter die Schulpflicht“, erklärt Burkhardt. In den Grundschulen besuchen die Kinder dann die Regelklassen, von der 5. bis zur 9. Klasse kommen sie zusammen in Brückenklassen. „Hier liegt der Fokus auf Deutsch. Dazu gibt es Mathe- und Englischunterricht sowie ein Fach, in dem Allgemeinwissen vermittelt wird“, so Burkhardt. Brückenklassen gibt es in zehn Schulen, mit Ausnahme der Mittelschule Benediktbeuern konnte überall eine ukrainisch sprechende Klassleitung gefunden werden. 178 Schüler sind bisher angemeldet.

Gaißacher Rektorin leitet jetzt auch Icking

Neues gibt es auch bei den Führungskräften. Die Schulleiterin der Gaißacher Grundschule, Stephanie Eckert, wird dieses Amt auch in Icking übernehmen. „Auf die ausgeschriebene Stelle kam keine Bewerbung“, berichtet Burkhardt. Mit der aktuellen Lösung seien alle zufrieden. „In Icking wird sich die Lehrerin Barbara Küst vor Ort um vieles kümmert. Frau Eckert kann dazu die Verwaltungsarbeiten und Co. teilweise aus Gaißach digital erledigen und muss somit nicht täglich den Weg fahren.“

Corona-Lage im Blick

Hinsichtlich Corona starte man entspannt ins Schuljahr. „Es sieht aus, als würde Präsenzunterricht nicht mehr schnell etwas im Weg stehen, aber wir wären auch für Distanzunterricht erprobt“, so Hübner. Welche Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden, wisse man noch nicht. „Wir glauben, dass in den Klassenzimmern die Temperatur nicht – wie in anderen öffentlichen Gebäuden – auf 19 Grad gesenkt wird“, so die Spekulation der Schulamtsvertreterinnen.

