Kaufland-Umbau in Bad Tölz: Größeres Sortiment erfordert mehr Personal

Von: Melina Staar

Eine Großbaustelle ist das Tölzer „Kaufland“. Das Gebäude wurde komplett entkernt, derzeit läuft der Innenausbau. © ARP

„Kaufland“ sucht für die Zeit nach dem Umbau der Filiale in Tölz neue Mitarbeiter. Das belastende Baumaterial wird fachgerecht entsorgt. Ende 2023 könnte der Laden neu eröffnet werden.

Bad Tölz – Zeitweise stand vom Gebäude des Tölzer „Kaufland“ nur noch das Gerippe. Im Zuge der Sanierung des Supermarkts wurde buchstäblich kein Stein auf dem anderen gelassen. Inzwischen werden die Wände wieder neu aufgebaut, die Schuttberge auf dem Parkplatz haben sich verringert.

Kaufland Bad Tölz: Wiedereröffnungstermin Ende 2023

Der Wiedereröffnungstermin Ende 2023 könne gehalten werden, „wir befinden uns mit den Maßnahmen im Zeitplan“, berichtet Dominik Knobloch von der „Kaufland“-Unternehmenskommunikation auf Nachfrage. Wie berichtet wird das Gebäude des in die Jahre gekommenen Supermarkts auf den neuesten Stand gebracht. Sowohl die Optik als auch die Gebäudetechnik werden modernisiert. Das Gebäude sei vollständig entkernt worden, der Innenausbau habe begonnen. „Im Außenbereich werden derzeit das Dach erneuert, der Parkplatz saniert und der Technik- und Anlieferungsbereich erweitert“, so Knobloch. Ursprünglich war geplant, die Arbeiten im laufenden Betrieb über zwei Jahre verteilt durchzuführen. „Das hätte zu starke Beeinträchtigungen für Kunden und Mitarbeiter bedeutet“, so der Sprecher. Daher habe man sich dazu entschieden, den Umbau „innerhalb einer kurzen Betriebsunterbrechung zu realisieren“.

Neue Arbeitsplätze durch Vergrößerung des Sortiments

Apropos Unterbrechung: Was macht eigentlich das Personal in der Zwischenzeit? „Bis unsere Beschäftigten allesamt wieder in der modernisierten Filiale für unsere Kunden da sind, haben wir für den Zeitraum der Verkaufsunterbrechung individuelle Lösungen gefunden“, erklärte die „Kaufland“-Pressestelle bereits im Februar. Genauere Details wurden nicht genannt. Aktuell sei man auf der Suche nach weiterem Personal, berichtet Knobloch. „Wir werden unseren Kunden mit Wiedereröffnung der Filiale ein noch größeres Sortiment auf erweiterter Verkaufsfläche bieten. Damit schaffen wir auch neue Arbeitsplätze. Bewerbungen dürfen bereits jetzt gerne eingereicht werden.“

Auffällig waren in den vergangen Wochen die großen Säcke mit Schutt, die vor dem „Kaufland“ gelagert waren. Auf diesen stand der Aufdruck, dass sie krebserregende Stoffe enthalten. Dazu Knobloch: „Im Rahmen der Festlegung des Sanierungsbedarfs wurde belastetes Material vorgefunden, welches gesondert und mit größter Sorgfalt entsorgt wird, jedoch zu keinem Zeitpunkt die Ursache für die derzeitigen Umbaumaßnahmen in Bad Tölz war.“

