Groß angelegte Vermisstensuche in Bad Tölz an Weihnachten

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Sonntag längere Zeit über Bad Tölz. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Über Bad Tölz kreiste am 1. Weihnachtsfeiertag längere Zeit ein Polizeihubschrauber. Nun gab die Tölzer Inspektion den Hintergrund bekannt.

Bad Tölz - Vielen Tölzern war es in den Abendstunden des 1. Weihnachtsfeiertags aufgefallen: Längere Zeit kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt. In einer Pressemitteilung teilte die Tölzer Inspektion nun am Dienstag mit, was es damit auf sich hatte.

Groß angelegte Vermisstensuche in Bad Tölz

Demzufolge war der Hubschraubereinsatz Teil einer groß angelegten Vermisstensuche nach einer jungen Frau, die ihren Suizid angekündigt hatte. Neben dem Polizeihubschrauber waren dabei insgesamt acht Polizeistreifen der Inspektion Bad Tölz sowie der umliegenden Dienststellen im Einsatz.

Polizeistreife findet abgängige junge Frau in Bad Tölz

Gegen 22.05 Uhr nahm die Suche ein glückliches Ende: Eine Streife griff die Abgängige im Stadtgebiet auf. Nach Angaben der Polizei war die Frau leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

