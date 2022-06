Große Kunst: Preise des Landkreises verliehen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Preisträger und Laudatoren: Landrat Josef Niedermaier (3. v. re.) mit (v. li.) Matthias Kiefersauer (Kunstpreis), Antonia Leitner (Kunstförderpreis), Laudatorin Monika Ziegler, Friedrich Ani (Kulturehrenbrief) sowie die Laudatoren Marcus Mittermeier und Jürgen Kirner. © LRA

Die Preisträger stehen schon seit fast zwei Jahren fest, doch die Pandemie verhinderte bislang den Festakt. Nun aber wurden die Kunstpreise des Landkreises an Regisseur Matthias Kiefersauer aus Waldram, Bildhauerin Antonia Leitner aus Reichersbeuern und den in Kochel aufgewachsenen Autoren Friedrich Ani vergeben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Hinter den Kulturschaffenden liegen zwei schwere Jahre. Vieles, ja fast alles, war in der Pandemie nicht mehr möglich. Dieses Fehlen der Kultur schaffte aber auch ein neues Bewusstsein. „Wie wichtig die Kunst ist, haben wir vor allem in den letzten beiden Jahren gemerkt“, sagte Landrat Josef Niedermaier in seiner Begrüßung beim Festakt zur Kunstpreisverleihung. „Sie ist bereichernd und berührt uns.“

Meisterhafte Spiegel-Installation

Der Kunstförderpreis ging an Antonia Leitner. Die Bildhauerin lebt in Reichersbeuern und arbeitet im Atelier von Otto Wesendonck in Waakirchen, „der ihr Talent sehr früh erkannte“, sagte Journalistin Monika Ziegler in ihrer Laudatio. „Wir von KulturVision e.V. haben den Weg der jungen Künstlerin von Anfang an journalistisch begleitet, schon 2014 erschien in unserer Zeitung Kulturbegegnungen der erste Artikel über sie und 2018 noch einmal einer. Das kommt äußerst selten vor und weist schon darauf hin, dass wir es hier mit einer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit zu tun haben.“ Davon kann sich derzeit auch jeder Besucher im Landratsamt überzeugen: Zu sehen ist dort bis Ende Juli unter anderem Leitners Arbeit „Apate“. Die Spiegel-Installation spielt meisterhaft mit Wirklichkeit und Täuschung. Es sei ein Werk, das seinen Betrachter „sofort fasziniert. Ich war sprachlos und hingerissen“, sagte Ziegler.

Arbeiten von Antonia Leitner – darunter das Werk „Apate“ – sind derzeit im Foyer des Landratsamts zu sehen. © Lindmair

Stefan Murr gratuliert per Video Matthias Kiefersauer

Per Videobotschaft übermittelte der Tölzer Schauspieler Stefan Murr seine Glückwünsche an Kunstpreisträger Matthias Kiefersauer. 2002 arbeiteten die beiden zum ersten Mal beim Film „Wunderbare Tage“ zusammen. Kiefersauer („München-Mord“, „Falsche Siebziger“) sei ein „wunderbarer Regisseur, ein fantastischer Drehbuchautor, Kolumnist und Herzensmensch“, sagte Murr. Er habe den Preis mehr als verdient. Er beherrsche seine Kunst und stecke in jedes Projekt „ganz viel Herzblut“, so Murr. „Als Schauspieler ist es ein Geschenk, mit ihm zu arbeiten, weil man ihm menschlich und künstlerisch komplett vertrauen kann.“ Dass der Waldramer auch ein hervorragender Kolumnist ist, könne man jede Woche im Münchner Merkur lesen. „Prägnant, witzig, schlau, messerscharf“ – so seien Kiefersauers Texte. „Das ist große Kunst.“ Darüber hinaus sei der Waldramer aber auch „ein sehr, sehr guter Freund und ein wundervoller Mensch“, sagte Murr. „Ich bin wahnsinnig stolz auf dich“, sagte er und erhob sein Glas auf den Preisträger.

Friedrich Ani ein „bewundernswert bescheidener Lebensmensch“

Gleich zwei Laudatoren gab es für Krimi- und Drehbuchautor Friedrich Ani, der mit dem Kulturehrenbrief für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Ani wuchs als Sohn einer Schlesierin und eines Syrers in Kochel am See auf, weshalb er vielleicht „einen ganz besonderen Blick für unsere Heimat entwickelt hat. Einen Blick von innen und von außen – gleichzeitig – sozusagen. Einen distanzlosen und distanzierten gleichermaßen“, sagte Regisseur und Schauspieler Marcus Mittermeier. Anis Werke zeichne aus, dass er all seinen Figuren große Aufmerksamkeit zuteil werden lasse. Er verstehe es, „jeder Figur, und sei sie auch noch so klein und scheinbar unbedeutend, ein Universum zu geben und dieses auszufüllen mit Leben“, sagte Mittermeier. Den anderen Part der Laudatio hatte Jürgen Kirner übernommen, der Leiter der Münchner Turmschreiber, zu denen seit 2010 auch Ani gehört. „Das Schaffen eines angewandten Literaten zu ehren, ist eine ruhmvolle Aufgabe. Noch dazu, wenn es sich um einen so großartigen und zeitgleich bewundernswert bescheidenen Lebensmenschen handelt wie bei Fritz Ani, dessen herausragender Geist mit einem gigantischen und nie enden wollenden Universum genialer Gedankengänge, fesselnder Sprachspielerei und grandios-virtuos komponierten, abgründigen Geschichten ausgestattet ist.“ Die Münchner Turmschreiber seien „stolz und glücklich“ Ani in ihren Reihen zu wissen, betonte Kirner. Sein Rat an Ani: „Lass dich gscheit feiern und bejubeln – a wenn dir des ned so liegt. Du hast diesen Preis mehr als verdient.“

Umrahmt wurde die Veranstaltung im Landratsamt mit Lesungen aus Kiefersauers und Anis Texten sowie Musik von Sophia Herbig (Violine), Masha Dimitrieva (Klavier) und der Combo aus „Cico’s Jazzorchester“ unter der Leitung von Horia-Dinu Nicolaescu.

