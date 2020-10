Große Lücke bei Pflegeplätzen: Landkreis möchte Grundstücke kaufen und an Investoren vergeben

Bad Tölz-Wolfratshausen braucht bis 2028 über 400 zusätzliche Pflegeplätze. Was kann der Landkreis tun, um das zu erreichen? Der Landrat und die Kreis-Grünen sind da unterschiedlicher Ansicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Pflegeplätze sind in der Region weiterhin Mangelware. Um das zu ändern, machte Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für soziale und kulturelle Angelegenheiten folgende Strategie stark: Der Landkreis solle auf die einzelnen Städte und Gemeinden zugehen und dort Grundstücke kaufen, auf denen dann Investoren Pflegeheime bauen können. „Wenn wir das zum ersten Mal durchgezogen haben, gibt es einen Dominoeffekt und weitere Kommunen folgen.“

Laut dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreises müssen in Bad Tölz-Wolfrathausen bis 2028 noch über 400 weitere stationäre Pflegeplätze geschaffen werden, um den Bedarf zu decken. Doch so dringlich das Problem auch ist, so verzwickt sind die Zuständigkeiten. In der Praxis sind es fast ausschließlich private beziehungsweise gemeinnützige Träger, die die Heime errichten und betreiben. Dafür zu sorgen, dass ihre Bürger im Alter versorgt sind, gehört zur Pflicht der Daseinsfürsorge der Städte und Gemeinden. Der Landkreis wiederum hat formal eine „Hinwirkungspflicht“ auf das Ziel, eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. „Das bedeutet aber nicht, dass der Landkreis Pflegeheime selbst baut und betreibt“, stellte Niedermaier klar. „Das wird in der politischen Diskussion leider immer wieder verwechselt.“

Bürgermeister wissen seit einem Jahr, wie viele Pflegeplätze in ihren Gemeinden fehlen

Auf einen Antrag der Grünen-Fraktion hin diskutierte der Ausschuss nun aber lange darüber, wie der Kreis dieser „Hinwirkungspflicht“ nachkommen kann. Eine Forderung der Grünen, nämlich „Information und Zielvorgaben für die Gemeinden“ werde bereits weitgehend erfüllt, wie Sozialamtsleiter Thomas Bigl berichtete.

So gebe es laufende Gespräche mit allen Städten und Gemeinden, in denen die individuelle Lage erörtert werde. Auf die einzelne Gemeinde heruntergebrochene Zahlen über die bis 2028 fehlenden Pflegeplätze lägen jedem Bürgermeister seit einem Jahr vor. Es gebe aber eine „Übereinkunft, dass man diese Zahlen auf Gemeindeebene nicht veröffentlicht“. Das geht offenbar so weit, dass sie nicht einmal Konrad Specker (Freie Wähler) als Heilbrunner Gemeinderat bekannt sind, wie er in der Sitzung beklagte.

+ Barbara Schwendner, Grünen-Kreisrätin © Archiv

Laut Bigl können sich einige Gemeinden in Sachen Pflegeplätze schon relativ entspannt zurücklehnen, weil sie gut ausgestattet seien. „In anderen muss man noch etwas stimulieren.“ Konkrete Zielvorgaben seien aber schwierig, so Bigl unter Verweis auf das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. „Die Gemeinden lassen sich nichts vorschreiben.“

Was Bigl rundweg ablehnte, war der Grünen-Vorschlag, den Bau vollstationärer Pflegeplätze weiter finanziell zu fördern. Diese Förderung läuft Ende 2020 aus, sei aber auch bisher nicht in großem Umfang abgerufen worden, so Bigl. Das werde sich erst recht nicht ändern, wenn der Kreis die Zuschüsse – wie von den Grünen angeregt – an die Schaffung von Wohnraum fürs Pflegepersonal knüpfe. Zudem stelle der Freistaat mittlerweile viel höhere Fördergelder in Aussicht.

Landratsamt lehnt „Fest der Pflege“ ab

Auf wenig Gegenliebe im Landratsamt stieß auch die Idee der Grünen, Mitarbeiter der Altenpflege künftig mit einem regelmäßigen „Fest der Pflege“ zu würdigen. Dagegen spreche, so Bigl, dass dadurch das Engagement beispielsweise in der Krankenpflege, in der Erziehung oder von Hebammen „sichtbar ausgeschlossen“ werde. CSU-Kreisrätin Sabine Lorenz empfand es gar als „Watschn“ für die Altenpflegekräfte selbst, sie mit einem Fest zu ehren. „Sie machen ihre Arbeit professionell für Geld. Da könnte man auch ein Fest der Friseure oder der Metzger veranstalten.“ Bigls Alternativvorschlag; Man könne ja Pflegeheime künftig verstärkt für den Wirtschaftspreis des Landkreises vorschlagen.

Barbara Schwendner (Grüne) zeigte sich nicht zufrieden mit den vorhandenen Bemühungen. „Der Druck ist bei diesem Thema groß, und wertvolle Zeit verstreicht“, betonte sie. Dass alle Gemeinden das Problem „auf dem Schirm“ hätten, wie Niedermaier versichert hatte, genüge nicht. „Denn das heißt nicht automatisch, dass auch gehandelt wird.“