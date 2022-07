Große Pause mit einem Musikstar: Nico Santos beim Pausenhofkonzert am Tölzer Gymnasium

Von: Felicitas Bogner

Nico Santos trat etwa über 30 Minuten auf dem Pausenhof des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums auf. Die Schulfamilie gewann das Voting von Antenne Bayern. © Arndt Pröhl

Das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium hat sich bei der Abstimmung für das dritte „Antenne Bayern-Pausenhofkonzert“ durchgesetzt. Als Überraschungsstar trat Nico Santos auf.

Bad Tölz – Vor dem Gabriel-von-Seidl-Gymnasium wird am Donnerstagmorgen getuschelt und geraten. Ist es Sarah Conner oder doch Max Giesinger? Welcher Musikstar könnte gleich auftreten? Das Tölzer Gymnasium hat sich bei der Abstimmung gegen viele bayerische Schulen durchgesetzt und das dritte Pausenhofkonzert – veranstaltet von dem Radiosender „Antenne Bayern“ – dieser Saison gewonnen. Immer mehr Schüler sind sich aber einig, sie würden es bereits wissen, dass Nico Santos gleich auf die Bühne kommen wird. In manchen der leer gefegten Klassenzimmer der Schule steht auch der Name auf der Tafel angeschrieben.

Moderator Kevin Jackson eröffnet Pausenhofkonzert

Um 9.15 Uhr stürmen dann bei strahlendem Sonnenschein knapp 1000 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen in den Pausenhof des Gymnasiums. Die Antenne Bayernbühne ist bereits aufgebaut. „Es kommt absolut sicher Nico Santos, das sagen alle“, meint ein Mädchen aus der 5. Klasse. Sie hat einen Platz in der ersten Reihe ergattert. Ganz vorne dürfen die Kleinen stehen, hinten die Jugendlichen aus der Oberstufe. Alle sind aufgeregt. Um halb zehn kommt schließlich Moderator Kevin Jackson auf die Bühne und begrüßt die kreischende Meute. Am Dienstag bereits war er in der Kurstadt, um in der Schule zu verkünden, dass sie gewonnen haben. Bis zuletzt hatten Schüler, Lehrer, Eltern und Bekannte abgestimmt, was das Zeug hält, um sich den krönenden Schuljahresabschluss einzuheimsen. „Ganz Bayern beneidet Euch dafür“, meinte er. Und dann lüftet Jackson auch schon das Geheimnis, das längst keins mehr ist, mit den Worten: „Bühne frei für einen der geilsten Sänger und Songschreiber unserer Zeit. Hier kommt Euer Megastar, Nico Santos.“

Die Schülerinnen und Schüler freuten sich über die besondere Pause und zückten ihre Handys. © Arndt Pröhl

Unter tosendem Applaus und wehenden Antenne Bayern Fahnen, die davor jedes Kind in die Hand gedrückt bekommen hat, läuft dann der Musiker mit auf die Bühne. Gemeinsam mit einem Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger eröffnet er das Minikonzert mit seinem 2020 veröffentlichten Song „Play with fire“. Die Schüler sind begeistert, alle zücken ihre Smartphones, filmen und fotografieren um die Wette. Weiter geht es mit seinem Song „Safe“. Santos ist für die Schüler nahbar. „Es ist lange her, dass ich so früh aufgestanden bin, wie heute, um für euch hier zu sein“, sagt er. Und kommt der 29-Jährige auch gleich schon auf die Idee, das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Nico-Santos-Gymnasium umzubenennen. Bei den Schülern zumindest scheint der Vorschlag gut anzukommen. Sie klatschen und lachen.

Ein Höhepunkt, vor allem für die Mädchen: Santos klettert über die Absperrung und mischt sich singend unter sein Publikum, bevor sich die besondere Pause nach einer halben Stunde dem Ende zu neigt. Dem Musiker scheint es gefallen zu haben, jedenfalls knipst auch er ein Selfie mit den Schülern im Hintergrund, bevor er sich verabschiedet. Die Jugendlichen und Kinder lassen so leicht aber nicht locker und brüllen nach einr Zugabe. Dann legt Santos mit „Better“ nach und verschwindet nach 35 Minuten im Schulgebäude. Am Ende sind sich alle einig: Der Auftritt war es wert, dass der eigentlich für den Donnerstag vor den Ferien anberaumte Wandertag ins Wasser gefallen ist.