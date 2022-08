Große Polizeisuche nach 7-jährigem Jungen in Bad Tölz

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei suchte am Montagnachmittag das gesamte Tölzer Stadtgebiet nach dem 7-Jährigen ab. © arp

Mit sechs Streifen suchte die Polizei am Montagnachmittag nach einem 7-jährigen Buben. In der Marktstraße hatten er und sein Vater sich aus den Augen verloren.

Bad Tölz - Einen Schock hat ein 7-Jähriger seinem Vater am Montag eingejagt. Die Polizei berichtet, dass um 14.40 Uhr ein Notruf von einem 35-Jährigen einging. Der in Wackersberg lebende Mann mit äthiopischer Staatsbürgerschaft bat um Hilfe bei der Suche nach seinem Kind. Die beiden waren in der Marktstraße bevor der Bub plötzlich verschwunden war.

Vater suchte 90 Minuten vergebens sein Kind - dann tätigte er den Notruf

Daraufhin suchte sein Vater die Marktstraße und den Weg nach Hause vergebens ab. Die Polizei unterstützte mit sechs Streifen die Suche. Um 16.10 Uhr meldete sich der Junge aus einer ihm bekannten Sprachschule am Max-Lange-Platz. Dort habe er selbst hingefunden.

