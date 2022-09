Erntebilanz: Große regionale Unterschiede

Von: Elena Royer

Mancherorts ist man zufrieden mit der Ernte, anderswo könnte es besser sein. Heuer fällt der Ertrag regional unterschiedlich gut aus. © Soeren Stache/dpa

Erntedank wird zwar erst Anfang Oktober gefeiert, doch schon jetzt ziehen die Landwirte zum Abschluss der Erntesaison Bilanz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die regionalen Unterschiede bei der Erntemenge und der Qualität waren selten so extrem, sagte Hermann Greif, der Getreidepräsident des Bayerischen Bauernverbands. Dem können sich auch Landwirte im Landkreis anschließen. „Die regionalen Unterschiede waren noch nie so groß wie heuer“, bestätigt Peter Fichtner, der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. „In einzelnen Orten kamen zur rechten Zeit Schauer, aber woanders gab es Hagelschlag und trockene Böden.“ An den Maisbeständen sehe man laut Fichtner die Unterschiede besonders gut. „Einige sind zum Weinen, andere schauen zumindest von außen gut aus.“

Wetter hat Auswirkungen auf die Milchqualität

Auch zum Thema Heu äußert sich der Kreisobmann des Bauernverbands. „Die gewohnten Futtermengen werden wegen der Trockenheit nicht überall zur Verfügung stehen“, sagt der Heilbrunner. Hinzu komme, dass die Qualität des Futters schlechter ist, wenn das Gras zu trocken ist. Das führt auch zu historisch niedrigen Inhaltsstoffen in der Milch, hat Fichtner im Landwirtschaftlichen Wochenblatt gelesen. Er erklärt: „Im Spätsommer sind die Inhaltsstoffe in der Milch meist etwas niedriger, aber heuer ist das extrem.“

„Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“

Nicht ganz so dramatisch sieht es Martin Sappl vom Zwickerhof bei Bad Tölz. Allgemein findet er: „In unserer Region sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Sappl baut auf seinem Hof Kartoffeln an. Für diese habe das Wetter im Frühjahr gut gepasst, meint er. „Die frühen Sorten sind sehr gut, die späteren Sorten haben wahrscheinlich wegen der Trockenheit etwas nachgelassen.“ Auch der Kartoffelkäfer bereite nur wenig Probleme. „Er ist zwar da und es tut extrem weh, wenn man sieht, wie er Blätter frisst“, sagt Sappl. Jedoch falle die Ernte heuer insgesamt viel besser aus als im vergangenen Jahr. „Ich habe keinen Grund zum Jammern“, sagt der Landwirt.

Ebenfalls nicht beklagen kann sich Martin Jost aus Gaißach. Er baut dort Äpfel an. Und die haben den heißen Sommer durch den feucht-lehmigen Boden „relativ gut“ überstanden, bilanziert Jost. Vor einigen Tagen hat er mit der Ernte begonnen, die noch einige Wochen dauern wird. „Die Äpfel sind heuer größer“, stellt Jost fest. „Das Klima hier war ja fast mediterran.“ Auch der Geschmack der Früchte sei sehr gut und die Farbe schön. Ob die Äpfel eine schöne Farbe kriegen, hänge unter anderem von klaren und kühlen Nächten ab, erklärt der Obstbauer. Jost baut in Gaißach „alle handelsüblichen Sorten“ an: „Gala, Elstar, Jonagold, Boskoop und Braeburn“, zählt er auf.

Zufrieden mit der Ernte ist auch Sebastian Girmann, Vorstandsmitglied von „Biotop Oberland“, einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt mit Sitz in Lenggries. „Insgesamt war es ein sehr gutes Jahr“, sagt Girmann. „Größtenteils sind wir von der Trockenheit verschont geblieben.“ Zwar sei es schon auch mal sehr trocken gewesen, räumt er ein, insgesamt hätten die Kulturen wegen des guten Bodens aber nicht gelitten.

Für das Lagergemüse wie rote und gelbe Bete, Karotten, Blau- und Weißkraut, Wirsing oder Lauch sei der Niederschlag gerade rechtzeitig gekommen, freut sich Girmann. „Die haben gerade zu Leiden angefangen, dann kam der Regen.“ Auch das Gemüse im Gewächshaus ist gut gediehen. „Die wärmeliebenden Kulturen wie Gurken, Tomaten, Paprika und Auberginen haben sich über das warme Jahr gefreut“, sagt Girmann. Bei den Gurken falle die Ernte insgesamt aber nur durchschnittlich aus. „Sie sind sehr gut gewachsen“, erklärt der Gärtner. „Dann kam aber recht früh der Mehltau.“ Ansonsten sei die Ernte in der „Biotop Oberland“ Gärtnerei von Krankheiten verschont geblieben.

„Ein riesen Glück hatten wir mit dem Hagel“, sagt Girmann. „Der hat ein paar hundert Meter vor der Gärtnerei gestoppt.“ Er bilanziert: „Es war zwar ein recht trockenes Jahr, aber nachts gab es manchmal Schauer und Gewitter. Da profitieren wir von der Lage am Alpenrand.“