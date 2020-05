Die großen Themen des Tölzer Kreistags: Schulen, Soziales, ÖPNV und Kliniken

Mit einer kurzen Rede schwor Landrat Josef Niedermaier den neuen Kreistag auf die großen Herausforderungen ein, die die nächsten Monate und Jahre bringen werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zehn Gruppierungen und Parteien – drei mehr als zuletzt – gehören dem Gremium nun an. Das bedeute auch, dass es oft nötig sein werde, um Mehrheiten zu werben. Zu seinem „urdemokratischen Verständnis“ gehört es dabei, „dass man akzeptiert, dass auch einmal jemand anderer Meinung sein kann.“ Es werde oft ein Ringen um den richtigen Weg geben. Das sei aber gut. „Das macht uns glaubwürdiger.“ Wichtig war ihm auch der Dank an alle, die bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen – aber auch an die hunderten Kandidaten, die sich für die Listen hatten aufstellen lassen, aber nicht zum Zug gekommen waren.

„Der neue Kreistag steht vor Herausforderungen, die vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht zur Debatte standen“, sagte Niedermaier mit Blick auf die Corona-Krise. „Ich bin sicher, dass keine Partei, keine Gruppierung eine Blaupause in der Schublade hat, wie sie diesen Herausforderungen gerecht werden kann.“ Es gelte nun, „gemeinsam Lösungen zu suchen“.

Bereich Soziales bereitet Landrat „gehöriges Kopfzerbrechen“

Der im Februar beschlossene Kreishaushalt habe natürlich Bestand. Und glücklicherweise habe der Kreis durch gute Haushaltspolitik den Schuldenstand in den vergangenen Jahren so weit verringert – bei gleichzeitig hohen Investitionen –, dass es nun noch Spielraum gebe. Weitere Investitionen in die Schulen seien unabdingbar – vor allem auch in die Digitalisierung.

„Gehöriges Kopfzerbrechen werden uns noch die Ausgaben im Bereich Soziales bereiten“, prognostizierte Niedermaier. Hier sei vor allem der Bezirk gefordert. Der aber holt sich das Geld von den Landkreisen. „Wir werden alle gemeinsam auf allen Ebenen diskutieren müssen, wie und wo wir diese Gelder generieren können.“

Wie im Interview mit dem Tölzer Kurier plädierte der dafür, den eingeschlagenen Kurs in Sachen ÖPNV-Ausbau nicht zu verlassen. „Er ist unerlässlich für unsere Zukunft.“ Immer mehr Menschen würden künftig auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr angewiesen sein.

Kliniken: „An den beiden Standorten wird von mir nicht gerüttelt“

Wie wichtig die beiden Kliniken in Wolfratshausen und Bad Tölz sind, habe sich nicht zuletzt jetzt in der Corona-Krise gezeigt, betonte Niedermaier. „An den beiden Standorten wird von mir nicht gerüttelt. Wir brauchen beide.“ Allerdings wirke die Krise wie „ein Brennglas“, denn manche Probleme und Missstände würden jetzt deutlich. „Ich bin der Überzeugung, nicht jeder kann alles in einer Klinik anbieten. Wir brauche Spezialisten.“ Es brauche neue Zusammenarbeiten und Verbünde. Dass es möglich sei, mehrere Kliniken an einen Tisch zu bekommen – auch das habe die Corona-Krise gezeigt.

Darüber hinaus gebe es noch viele weitere Themen, „über wir in den kommenden sechs Jahren diskutieren werden“, prophezeite Niedermaier. „Ich zähle auf Ihr gemeinsames Engagement.“ Er selbst werde sich auf jeden Fall „mit aller Kraft, die ich habe, auch die nächsten sechs Jahre für unseren Landkreis einsetzen“.

