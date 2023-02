Großer Einsatz für Tölzer Kolpingwerk

Ausgezeichnet: Sonja Hagleitner mit (v. li.) dem Präses der Kolpingsfamilie Bad Tölz, Peter Demmelmair, dem stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Josef Steigenberger und dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Bad Tölz Thorben Dahms. © Kolping

Mit dem Bezirksehrenzeichen wurde Sonja Hagleitner nun für außergewöhnliche Verdienste ausgezeichnet. Vor allem setzt sie sich in der Jugendarbeit ein.

Bad Tölz – Für ihre außergewöhnlichen Verdienste um die Verbreitung des Werks von Adolph Kolping ist Sonja Hagleitner, Jugendbeauftragte der Kolpingsfamilie Bad Tölz, mit dem Bezirksehrenzeichen des Kolpingwerkes ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand in der Kolping-Bezirksversammlung durch den Bezirksvorsitzenden Franz Späth und Bezirkspräses Msgr. Walter Waldschütz statt. Auch in der Adventsfeier der Kolpingsfamilie Bad Tölz wurde Hagleitner für ihr Engagement für die Jugendarbeit durch Pfarrer Peter Demmelmair und den stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Josef Steigenberger geehrt.

Die besondere Auszeichnung erhielt Sonja Hagleitner für ihren tatkräftigen Einsatz als langjährige Leiterin des Zeltlagers der Kolpingsfamilie Bad Tölz. Hagleitner war selbst als Kind und Jugendliche viele Jahre im Zeltlager in der Jachenau dabei. Im Jahr 2013 übernahm sie die Jugendbetreuung im Zeltlager, seit 2018 hat sie die Lagerleitung inne. Selbst während der Corona-Pandamie konnte das Zeltlager dank ihres Einsatzes abgehalten werden. Die Einhaltung aller ministeriellen Vorgaben erforderte eine intensive Vorbereitung. „Sonja Hagleitner war es aber wichtig, dass das Zeltlager durchgeführt wird, um den Kindern eine unvergessliche Zeit im Zeltlager geben zu können“, heißt es in einer Mitteilung von Kolping.

Einsatz für nachhaltiges Zeltlager

Nach den Vorgaben des Kreisjugendringes wird unter der Leitung von Sonja Hagleitner seit 2021 auch das Konzept der Nachhaltigkeit im Zeltlager umgesetzt. Das fängt bei der Anreise mit dem Fahrrad von Bad Tölz zum Zeltplatz in der Jachenau an. Die Lebensmittel werden nach dem Prinzip „regional, saisonal, bio und fairtrade“ eingekauft und im Zeltlager gemeinsam zubereitet. Bei den verwendeten Materialien wird ebenfalls darauf geachtet, dass sie nach Möglichkeit plastikfrei und wiederverwendbar sind.

Heuer findet vom 29. Juli bis 5. August das 30. Zeltlager der Kolpingsfamilie Bad Tölz in der Jachenau statt. Auf dem Programm stehen die legendäre Zeltlager-Olympiade, Ausflüge mit dem Fahrrad zum Beispiel an den Walchensee, Volleyballspiele, Lagerabende und vieles mehr. Teilnehmen können alle Kinder zwischen 9 und 15 Jahren. Wer Lust hat, einmal dabei zu sein, schaut am besten auf die Homepage www.kolping-toelz.de. Dort erscheinen demnächst das Anmeldeformular und weitere Informationen. „Wir freuen uns auf jeden, der mitfährt und Freude an der Gemeinschaft und der Natur hat“, schreibt die Kolpingsfamilie.

Wer sich in der Lagerleitung einbringen möchte, zum Beispiel als ehrenamtlicher Koch, kann sich gerne bei der Kolpingsfamilie Bad Tölz melden. „Es ist schwierig geworden, Freiwillige zu finden, die sich die Zeit nehmen, um für die Gemeinschaft und den Verein tätig zu sein“, heißt es seitens der Kolpingsfamilie. „Deshalb sind wir dankbar, dass wir in der Kolpingsfamilie Bad Tölz aktive Mitglieder wie Sonja Hagleitner haben“. sas/tk

