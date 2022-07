Großer Tag für die Tölzer Bergwacht: Neue Rettungswache eingeweiht

Den kirchlichen Segen für die neue Rettungswache spendeten der katholische Stadtpfarrer Peter Demmelmair und sein evangelischer Kollege Johannes Schultheiß (rechts im Bild) vor zahlreichen Festgästen. © rbe

Sie ist ein Teil eines Leuchtturmprojekts: Am Samstag wurde die 1,8 Millionen Euro teure neue Rettungswache der Tölzer Bergwacht im Beisein von zahlreichen Gästen eingeweiht.

Bad Tölz/Gaißach – Am Anfang stand der Segen: Bei der Einweihung der neuen Rettungswache der Bergwacht am Samstag segnete Stadtpfarrer Peter Demmelmair nicht nur „Stein und Holz“, sondern gewährte den Anteil an „göttlicher Gnade, an Kraft und Mut“ zuerst den Menschen: den Bergwacht-Aktiven, die es sich zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht haben, Menschen aus Bergnot zu retten, aber auch allen Menschen, die in den Bergen unterwegs sind und ebenfalls des Schutzes bedürfen, um wohlbehalten wieder nach Hause zu kommen.

Da passe es gut, dass der „Mont-Saint-Michel“ in Form des Turmes der Gaißacher Michaelskirche von der nahen Anhöhe herübergrüße, scherzte Demmelmair. Auf eine weitere Verbindung von Kirche und Bergwacht wies der evangelische Pfarrer Johannes Schultheiß hin: „Man freut sich, dass es sie gibt, und hofft, dass man sie nicht braucht.“ Und in seinen Fürbitten brachte er all das zum Ausdruck, was an Klagen, Bitten und Hoffnungen, Dank und Lobpreis bei der Menschenrettung mit im Spiel ist.

Kostensteigerungen: „Sind mit einem blauen Auge davongekommen“

„Gerade noch rechtzeitig“ habe die Tölzer Bergwacht ihr großes Werk vollenden können, ehe weitere Kostensprünge beim Material das Vorhaben zum Erliegen bringen konnten, freute sich Bergwacht-Bereitschaftsleiter Horst Stahl: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Er dankte allen Förderern innerhalb und außerhalb der Bergwacht, die auf vielfältige Weise und ideenreich dazu beigetragen haben, dass die Rettungsorganisation endlich ein eigenes Zuhause bekommen hat.

„Die Bergwacht hat ihre Rettungswache zum ganz überwiegenden Teil mit Eigenmitteln und ganz ohne staatliche Hilfe verwirklicht“, betonte Stahl. Dennoch waren es auch günstige Umstände, dass die Bergwacht es nun tatsächlich geschafft hat: angefangen mit dem idealen Grundstück aus Kirchenbesitz, der Mithilfe der Gemeinden, dem von Andreas Wüstefeld vom Landratsamt eingefädelten 320 000-Euro-Zuschuss aus dem europäischen Leader-Programm und engagierten Planern und Baufirmen, die das Risiko unvorhergesehen höherer Materialkosten getragen haben.

Schmuckstück auf der Flinthöhe: Mit der neuen Rettungswache ist ein lange gehegter Wunsch der Bergwacht Bad Tölz in Erfüllung gegangen. © rbe

Landrat Josef Niedermaier : „Mut und Leidenschaft“

Was da an der Gaißach-Tölzer Gemeindegrenze entsteht, ist ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft weit über Bayern hinaus: In der Hubschrauber-Trainingshalle üben sogar Teams von der Seenotrettung. Und die Tölzer Rettungswache ist nur der südliche Kopfteil eines größeren weiteres Gebäudekomplexes der Bergwacht Bayern, der laut Landeschef Thomas Lobensteiner 2023 begonnen und bis 2025 fertiggestellt werden soll.

Landrat Josef Niedermaier bescheinigte der Bergwacht „Mut und Leidenschaft“. Zu wünschen sei es, dass auch jene Menschen, die häufig durch eigenes Verhalten in Bergnot geraten sind, es dann auch der Bergwacht zugestehen, dass alles Notwendige und Wünschenswerte nicht sofort und auf Anhieb gelinge. „Es gibt keine Fehlerkultur“, sagte Niedermaier. „Die Menschen müssen wieder lernen, Fehler zu akzeptieren.“

Durchbruch dank Leader-Förderung

Seitens der Bürgermeister zollten Stefan Fadinger (Gaißach) und Ingo Mehner (Bad Tölz) als Bergwacht-Nachbarn ihre Anerkennung. Alle würden von ihr profitieren, betonte Fadinger. Und Mehner rühmte das Anforderungsprofil der Bergwacht; „Ihr seid einfach großartig: medizinisch, bergsteigerisch, technisch und konditionell.“ Seitens der Leader-Region freute sich deren neuer Vorsitzender, der Benediktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb, dass die Leader-Förderung dem Vorhaben zum Durchbruch verholfen habe.

Für den Tölzer Alpenverein wies Vorsitzender Benedikt Hirschmann auf die starken Gemeinsamkeiten zwischen Alpenverein und Bergwacht hin: „Alle Bergretter sind auch Mitglieder im Alpenverein“, betonte er. Und er war es auch, der an den viel zu früh verstorbenen Paul Schenk erinnerte, der ehrenamtlicher Vorsitzender beim Alpenverein war und als Bergwacht-Hauptamtlicher einen wichtigen Teil zum Gelingen der Rettungswache beigetragen habe. (Rainer Bannier)

