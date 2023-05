Großes Interesse am Thomas-Mann-Festival

Von: Christiane Mühlbauer

Vor ihrem Landhaus in Bad Tölz stehen Katia Mann mit dem Baby Golo Mann auf den Armen, Thomas Mann, an der rechten Hand Erika Mann und an der linken Hand Klaus Mann haltend, daneben liegt Hund Motz. Bis 1917 verbrachte die Familie hier die Sommermonate. © Archiv Tölzer Kurier

Am vergangenen Wochenende endete in Bad Tölz das Thomas-Mann-Festival. Organisator Christof Botzenhart zieht eine sehr positive Bilanz

Bad Tölz –. „Fast alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht“, berichtet der Dritte Bürgermeister. Damit hätte man nicht gerechnet. Die Besucher waren nicht nur aus Bad Tölz und Umgebung, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen. Botzenhart weiß von Gästen aus Hamburg, Erfurt und Wetzlar. Aber auch aus dem deutschsprachigen Ausland waren Literaturfreunde in die Kurstadt gereist. Seit 2017 gibt es kontinuierlich Veranstaltungen zu Thomas Mann, seinem ehemaligen Sommerhaus und seinen Werken in Bad Tölz. „Mein Eindruck ist, dass sich das in Fachkreisen immer mehr herumspricht beziehungsweise schon etabliert hat“, sagt Botzenhart. Die Werbung für das Festival habe man breit gestreut. So wurde im Fachblatt „Literatur in Bayern“ annonciert, zudem verschickte man Hinweise auf die Veranstaltungen ans „Buddenbrookhaus“ nach Lübeck und zur „Monacensia“ nach München, nennt Botzenhart einige Beispiele.

Interesse auch in der Region groß

Erfreulich sei, dass viele Bürger aus Tölz und Umgebung zu den Vorträgen, Liederabenden, Führungen und zu der besonderen Vorstellung ins Marionettentheater gekommen waren, berichtet Botzenhart. Vor allem Veranstaltungen mit Künstlern oder Experten aus der Region seien gut angenommen worden, etwa die Lesungen von Albert von Schirnding sowie der Liederabend mit der Tölzer Sopranistin Stephanie Krug. Hierzu waren auch Jugendliche des Gymnasiums mit ihrer Lehrerin erschienen. Für Schulen gab es ohnehin eine Sonderaktion für ausgewählte Veranstaltungen. Einzig der Liederabend mit der bekannten Sopranistin Christina Landshamer sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bedauert Botzenhart.

Der Organisator freut sich auch über die positiven Rückmeldungen der Mitwirkenden. „Sie waren von der Betreuung in Tölz sehr angetan“, sagt Botzenhart in Bezug auf Zimmerreservierung, Essen, Erreichbarkeit von Ansprechpartnern und der technischen Ausstattung. Es sei wichtig, sagt Botzenhart, dass die Mitwirkenden „mit einem positiven Bild von Bad Tölz wieder nach Hause fahren“.

Ausstellung im Stadtmuseum noch bis Ende Juli

Finanziell habe man „noch keinen Kassensturz gemacht“, sagt der Organisator. Es sei aber schon jetzt offensichtlich, dass man das Festival ohne Zuschuss nicht werde durchführen können. „Solche Veranstaltungen decken sich nicht selbst.“ Das nächste Thomas-Mann-Festival soll es in zwei Jahren geben. 2025 jährt sich dann auch der 150. Geburtstag des Schriftstellers. Allerdings spielt Botzenhart mit dem Gedanken, auch 2024 etwas zu organisieren. Denn 1924 erschien „Der Zauberberg“, eines der bedeutendsten Werke von Thomas Mann.

Auch wenn das Festival jetzt zu Ende gegangen ist, die Ausstellung „Verantwortung des Geistes“ im Tölzer Stadtmuseum ist noch bis Ende Juli dort zu sehen. Sie gibt einen vielschichtigen Einblick in das Leben und Wirken von Thomas Mann. Es geht vor allem um das antifaschistische Engagement des Schriftstellers.

