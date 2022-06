Großtauschtag in Bad Tölz: Die Leidenschaft für Briefmarken lebt

Von: Patrick Staar

Teilen

Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag drängten sich Händler und Kunden im Kleinen Kursaal in Bad Tölz, um Erfahrungen auszutauschen und ihre Sammlungen zu vervollständigen. © Patrick Staar

Das Hobby Briefmarkensammeln ist tot? Stimmt nicht. Dies zeigte sich beim Großtauschtag, zu dem die Briefmarkenfreunde Bad Tölz-Hausham-Holzkirchen eingeladen hatten.

Bad Tölz – Um Erfahrungen auszutauschen und ihre Sammlungen zu vervollständigen, drängten sich am Samstagvom frühen Morgen bis zum Nachmittagzahlreiche Händler und Kunden im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Die Briefmarkenfreunde Bad Tölz-Hausham-Holzkirchen hatten zum Großtauschtag eingeladen.

Wie viele Menschen der Großtauschtag angelockt hat, konnte niemand so genau sagen: „Aber so um die 200 dürften es schon gewesen sein“, schätzt der Vorsitzende Holger Ritthaler. „Besonders hat mich gefreut, dass derart viele Einheimische zu uns gekommen sind.“

Großtauschtag in Bad Tölz: Gisbert Pohl zeigt Postkarten

Dass der Tauschtag so viele Menschen anzog, lag wohl maßgeblich an Gisbert Pohl, der mit seiner Sammlung in einer eigenen Liga spielt. Dieses Mal präsentierte er 480 Postkarten zu den Themen 175 Jahre Entdeckung der Jodquellen in Bad Tölz und 200 Jahre Tölzer Post. Eindrucksvoll waren zum Beispiel zwei Postkarten, die zeigten, wie sich das Badeteil von 1846 bis 1910 verändert hat.

Postkarten zu den Themen „175 Jahre Entdeckung der Jodquellen“ in Bad Tölz und „200 Jahre Tölzer Post“ präsentierte Gisbert Pohl. © Patrick Staar

War im damaligen „Bruckfeld“ eine Gärtnerei an der Stelle der heutigen Tourist Info das einzige Gebäude, so war der Bereich 1910 schon dicht bebaut. Sehr amüsant auch die beiden „Zukunftskarten“ aus den Jahren 1905 und 1906: Sie zeigen eine Schwebebahn über den Dächern der Marktstraße nach Wuppertaler Vorbild. „Die haben sich damals was einfallen lassen – Wahnsinn“, sagt Pohl lachend. Besonders stolz ist er auch auf zwei 100 Jahre alte Postkarten, auf denen in Miniaturform eine Titelseite des Tölzer Kurier aufgedruckt ist.

Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln

„Man merkt, dass die Leute über zwei Jahre nicht mehr rausgekommen sind“, sagt Holger Ritthaler. „Die Leute freuen sich, dass man wieder was machen kann. Das habe ich schon im Verein gemerkt – und bei solch einer großen Veranstaltung erst recht.“

Zehn Händler hatten sich für den Großtauschtag angemeldet, hinzu kamen viele Aussteller mit großen Sammlungen und noch mehr „Laufkundschaft“. Ritthaler ist sehr froh über den großen Zuspruch. Er wertet dies als Beleg dafür, dass viele Menschen noch immer eine große Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln haben: „Der Unterschied zu früher ist, dass das meiste nicht mehr in Vereinen, sondern im Internet stattfindet.“

So gebe es viele Blogs, in denen Sammler Erfahrungen austauschen. Gerade bei Auktionen brächten Briefmarken „irre Preise“ ein. So habe ein Brief mit der Roten-Mauritius-Marke im vergangenen Jahr für zehn Millionen Euro den Besitzer gewechselt.

Auf der Suche nach Briefmarken beim Großtauschtag in Bad Tölz

Vor 15 Jahren habe man dafür „nur“ zwei Millionen Euro zahlen müssen. „Dass Briefmarken nichts mehr wert sind, stimmt also nicht“, sagt Ritthaler. Nur für „Standardsachen, die jeder hat“ könne man keine großen Beträge erwarten.

Dass man für Briefmarken ordentlich Geld hinblättern kann – diese Erfahrung hat auch Jürgen Michl gemacht, der sich in seiner Sammlung auf Kolonialmarken spezialisiert hat. „Ein, zwei Sachen habe ich schon gefunden“, sagt der 62-Jährige, der schon seit dem Jahr 2014 nicht mehr in Bad Tölz wohnt, aber noch immer Mitglied der Briefmarkenfreunde ist. Für interessante Marken aus seinem Fachgebiet müsse man teilweise vierstellige Beträge auf den Tisch legen: „Das sind unerschwingliche Sachen – gerade bei limitierten Auflagen muss man schon auf seinen Geldbeutel schauen“, sagt Michl.

Das Schönste am Großtauschtag für ihn? „Dass man mit Gleichgesinnten ratschen kann und Menschen trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Dafür ist er extra aus Dachau angereist.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.