Gruben in der Tölzer Fußgängerzone: Marktstraße bleibt im Sommer Baustelle

Von Andreas Steppan schließen

Wer durch die Tölzer Marktstraße geht, kann sie kaum übersehen: die Baugruben. Immer wieder wird heuer an verschiedenen Stellen aufgegraben werden - den ganzen Sommer über.

Bad Tölz – Vergangenes Jahr sorgten Bauarbeiten der Telekom in Bad Tölz immer wieder für Behinderungen für Autofahrer. In diesem Frühjahr nun sind die Baugruben in der Fußgängerzone Marktstraße am augenfälligsten. Immer wieder einmal werden hier Kabelschächte geöffnet, um Haus um Haus ans Glasfasernetz anzuschließen. Das geht voraussichtlich bis Herbst so.

Auf Veranstaltungen will die Telekom Rücksicht nehmen

Wie Telekom-Sprecher Markus Jodl erklärt, verlaufen entlang der Marktstraße die Kabelrohranlagen von der Vermittlungsstelle kommend. Hier müssten „immer wieder insbesondere die Kabelschächte geöffnet werden, um die Hauptkabelstrecken in westliche Richtung und in den Süden der Stadt einzuziehen“. Zudem werde in der Marktstraße Haus um Haus aus den Kabelschächten heraus oder über eine Längsverkabelung mit Glasfaser erschlossen. Das passiere auf beiden Seiten der Marktstraße.

Auf Veranstaltungen in der Marktstraße werde „soweit es geht Rücksicht genommen“, so Jodl. So starteten die Arbeiten erst nach Abschluss des Ostermarkts. In einer früheren Mitteilung hatte die Stadt Bad Tölz auch betont, dass die Durchführung der großen Märkte und der Leonhardifahrt gesichert sei.

Restarbeiten im Badeteil geplant, als nächstes wird die Kohlstatt erschlossen

Von Seiten der Telekom sind für heuer noch Restarbeiten für den Glasfaserausbau im Badeteil sowie als nächstes die Erschließung der Kohlstatt geplant.

