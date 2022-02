Grüne im Landkreis haben Kopfschmerzen auf Weg zur Verkehrswende

Von: Patrick Staar

Zu einem virtuellen Neujahrsempfang trafen sich die Kreis-Grünen. © Screenshot: Pr

Bessere Busverbindungen im Landkreis: Die Kreis-Grünen diskutieren beim digitalen Neujahrsempfang über die Finanzierung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn man mit Bussen problemlos auch in den hintersten Winkel des Landkreises kommt: Diese Meinung vertrat Jakob Koch beim virtuellen Neujahrsempfang der Grünen. Zugleich sind dem Kreisrat aber die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin bewusst: „Es wird politisch spannend, die Zweifler davon zu überzeugen.“

Man müsse so ehrlich sein und sagen, dass die Grundversorgung mit Bussen im Landkreis nicht einfach ist und „massiv Geld“ koste, sagte Koch. 2019 seien im Kreis-Haushalt dafür nur 1,7 Millionen Euro vorgesehen gewesen, 2022 sind es 4,6 Millionen Euro. Werde der Nahverkehrsplan so umgesetzt wie angedacht, seien weitere 4,5 Millionen Euro notwendig. Dafür werde es dann in Orten mit über 900 Einwohnern in Hauptverkehrszeiten einen 20- bis 30 Minuten-Takt geben und in Nebenverkehrszeiten einen Ein-Stunden-Takt: „Der ÖPNV muss attraktiv werden“, sagte Koch. „Es bringt mir nichts, wenn ich am Wolfratshauser Bahnhof stehe und dann keine Chance habe, zum Beispiel nach Beuerberg zu kommen, weil in den nächsten zwei Stunden kein Bus fährt.“ Letztlich seien aber ordentliche Busverbindungen auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, da 53 Prozent der Geringverdiener über kein eigenes Auto verfügen.

Klaus Koch: Kopfschmerzen bei Frage nach Finanzierung

Auf diesen Punkt verwies auch Kreisrätin Teresa Wimmer: „Gerade wir als jüngere Leute tun uns oft schwer, uns gleichzeitig eine Wohnung und ein Auto leisten zu können.“ Spannend seien Gespräche mit ältere Leuten, die oft seit ihren Schulzeiten nicht mehr mit dem Bus gefahren sind: „Sie wissen nicht, wie der Alltag aussieht, wenn man auf den ÖPNV angewiesen ist“, sagte Wimmer. Dritter Landrat Klaus Koch gab zu, dass ihm die Frage, wie diese „unstrittig notwendigen Dinge“ finanziert werden sollen, Kopfschmerzen bereitet: „Das ist nicht leicht zu beantworten.“ Die Städte und Gemeinden müssten davon überzeugt werden, dass die Investitionen in die Infrastruktur ihnen selbst nützen: „Klar ist aber auch, dass die Kommunen die teure Verkehrswende mit der bisherigen Finanzausstattung nicht schaffen können.“ Daher würden wohl Zuschüsse von außen kommen müssen, „auch wenn zukünftige Finanzministerien ebenfalls keinen Goldesel haben werden“. Daher sei es wohl notwendig, sich von manchen lieb gewordenen Dingen zu verabschieden, zumindest in der bisherigen finanziellen Größenordnung: „Wir müssen bereit sein, mit den Kollegen im Kreistag Konflikte zu führen, zu diskutieren und Lösungen zu finden.“

Neuartige App in Diskussion

Der Bundestagsabgeordnete Leon Eckert deutete an, dass in der Bundespolitik einiges im Gange sei. So stehe im Koalitionsvertrag, dass Länder und Kommunen in die Lage versetzt werden sollen, die Attraktivität und die Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Mit anderen Worten bedeute dies, dass mehr Mittel für Taktverdichtung und Modernisierung zur Verfügung gestellt werden sollen. Allein im Regionalfinanzierungsgesetz sei von drei zusätzlichen Milliarden die Rede. Ebenso sei angedacht, dass sich die Berechnungsmethode ändern soll, mit der ermittelt wird, ob sich ein Infrastrukturprojekt rechnet: „Es wird wohl leichter werden, dass man das „Go“ für Projekte der S-Bahn und Bahn bekommt.“ Als „kleinen Punkt mit viel Potenzial“ stuft Eckert die Einführung einer App ein, mit der man alle Tickets kaufen und nicht für jedes ÖPNV-Gebiet eine eigene App braucht. Dort könne man in Echtzeit zum Beispiel sehen, wo Busse fahren. Derartige Apps gebe es in anderen Ländern schon.

