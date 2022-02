Grundschüler sind auch ohne Schülerausweis willkommen

Von: Christiane Mühlbauer

Eine Mutter aus Bad Tölz bedauert, dass es für Kinder im Grundschulalter in Bayern keinen Schülerausweis gibt. © Symbolfoto: Sebastian Kahnert / dpa

Eine Mutter berichtet über Schwierigkeiten für ihr Kind im Grundschulalter ohne Schülerausweis beim Zugang zu Freizeiteinrichtungen. Das Kultusministerium erklärt, wie man es anders lösen kann.

Bad Tölz – Die sich häufig ändernden Corona-Regeln sind für Eltern mit Kindern eine Herausforderung. Eine Mutter aus Bad Tölz bedauert, dass es für Kinder im Grundschulalter in Bayern keinen Schülerausweis gibt. Denn viele Freizeiteinrichtungen würden von Kindern zwischen sechs und 13 Jahren für den Zugang einen Nachweis sehen wollen oder bestünden auf einen Nachweis über regelmäßige Testungen in der Schule. „Schülerausweise werden erst ab der Jahrgangsstufe fünf ausgestellt“, berichtet die Mutter von mehreren Kindern. Manches sei deshalb sehr aufwendig zu organisieren. So habe sie vor Kurzem die Mitarbeiterin einer Freizeiteinrichtung als „Alternative“ aufgefordert, das Zeugnis mitzubringen. „Das ging uns dann doch zu weit“, berichtet die Mutter. Und nach den Pooltests in der Schule würden für die Kinder keine Testnachweise ausgestellt.

Das sagt das Kultusministerium

„Der Schülerstatus kann auch auf andere Art und Weise als durch Vorlage eines Schülerausweises nachgewiesen werden“, teilt auf Kurier-Anfrage eine Pressesprecherin des Kultusministeriums mit. Als Beispiele nennt sie „ein geeignetes Dokument zum Nachweis des Alters“, da in Deutschland ab einem bestimmten Alter für jedes Kind die Schulpflicht gelte. Möglich sei auch das Vorzeigen eines Schülertickets. Zudem, so die Pressesprecherin weiter, sei es „nicht erforderlich, dass die Schüler jeweils glaubhaft machen, dass sie im Rahmen des Schulbesuchs tatsächlich negativ getestet wurden“. Grundschulen seien nicht dazu verpflichtet, einen Schülerausweis auszustellen, so die Ministeriumssprecherin. Vor Ort werden aber durchaus individuelle Lösungen gefunden: So hat die Tölzer Südschule in diesem Schuljahr erstmals Ausweise angeboten.

Im Tölzer Schulamt sind keine Probleme bekannt

Am Tölzer Schulamt sind Probleme für Grundschulkinder ohne Ausweis „bislang kein Thema“, teilt Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Es sei allerdings bedauerlich, wenn Betreiber von Freizeiteinrichtungen dies nicht berücksichtigen würden. Aus Sicht des Schulamts sei die Ausstellung von Schülerausweisen in der Grundschule nicht erforderlich, schreibt Peischer weiter. Sollte aber aus anderen dringenden Gründen wie beispielsweise für die Krankenkasse oder für den Arbeitgeber der Eltern ein Nachweis für den Schulbesuch erforderlich sein, so könne an allen Schularten auf Antrag der Eltern eine Schulbesuchsbestätigung erstellt werden.

