Grundwasserpegel erholt sich - aber nur langsam

Der Walchensee aus einer ganz unbekannten Perspektive, nämlich von Osten von der Diensthütte am Rautberg. Mit einer Tiefe von 190 Metern, einer Fläche von 16,4 Quadratkilometern und einem Volumen von 1,3 Kubikkilometern ist er das größte Gewässer im Südlandkreis. © Bannier

Nach vielen regnerischen Wochen sehnen sich die Menschen nach Sonne und Wärme. Doch für die Natur sind die Niederschläge ein Segen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Anfang März sah das noch anders aus: Da sprachen Meteorologen von einem Winter, der „zu trocken, zu warm und zu schneearm“ gewesen sei. Vieles deutete auf ein weiteres Trockenjahr mit Niedrigwasserständen an Flüssen und Seen, ausgetrockneten Bächen und Böden und verdorrten Weiden und Wäldern hin. Mittlerweile aber steht die Region offenbar wieder vergleichsweise sehr gut da. Für die Menschen im Tölzer Land hat es zuletzt gefühlt viel geregnet und es wird jetzt auch überall grün, doch wie ist die Situation fachlich zu bewerten?

Leonore Meder, Fachbereichsleiterin für Wasserversorgung und Grundwasserschutz am Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA), erklärt die Situation im Südlandkreis. Die der Fachbehörde vorliegenden Daten sprechen nach ihrer Aussage eine klare Sprache: Demnach sind am Tölzer Pegel im ersten Quartal von Januar bis März insgesamt 157 Millimeter Niederschlag gefallen, das waren 100 weniger als im langjährigen Mittel. Im Zeitraum 1. bis 30. April waren es 160 Millimeter, während für diese Zeitspanne das langjährige Mittel bei 111 liegt, was ein Plus von 49 bedeutete. „Das Defizit hat sich bislang also immer noch nicht ausgeglichen“, betont Leonore Meder.

Gut, dass der Regen langsam gekommen ist

„Sehr günstig“ sei das jüngste Niederschlagsgeschehen insofern gewesen, betont Meder, als „der Regen nicht in Form von Starkgüssen, sondern langsam heruntergekommen“ sei. Dies habe den Effekt, dass die Niederschläge nicht oberflächig schnell abfließen, sondern zu einem erheblichen Teil im Boden versickern und letztlich dem Grundwasser zugutekommen. Aber auch die Flüsse und Bäche würden derzeit ausreichend Wasser führen, und der Sylvensteinspeicher sei gut gefüllt.

Die längerfristigen Auswirkungen von Niederschlägen und Trockenheit lassen sich an den Schwankungen der Grundwasserstände ablesen. Dafür bietet die Wasserwirtschaft für ganz Bayern einen Niedrigwasser-Informationsdienst an. Ein Netz von Messpunkten erfasst seit Jahrzehnten alle Schwankungen und übermittelt die Werte auf elektronischem Wege täglich nach Weilheim.

Südlandkreis ist in einer sehr guten Lage

Während diese Werte vielerorts Sorge bereiten, befindet sich der Südlandkreis in einer „vergleichsweise sehr guten Lage“, betont Meder. Die langjährigen Messpunkte in Arzbach (seit 1971) und Vorderriß (1984) werden aktuell mit „kein Niedrigwasser“ bewertet, nur jener in Lenggries/Klaffenbach (seit 1955) mit „niedrig“. Aber weiter im Norden sieht es nicht so gut aus: Der Messpunkt Holzkirchen zum Beispiel ist mit „sehr niedrig“, jener in Sauerlach sogar mit „neuer Niedrigstwert“ eingestuft. Die Werte finden Interessierte in einer Grafik im Internet auf nid.bayern.de.

Moore wirken als Wasserspeicher

Unsere Region wird auch durch ihre kleinteilige heterogene geologische Situation begünstigt, die aus dem Quartär stammt, also dem von der Eiszeit geprägten jüngsten Abschnitt der Erdgeschichte. Schneewasser- und Schotterbereiche, insbesondere aber auch die Moore wirken hier als ergiebige Wasserspeicher und begünstigen damit die Grundwasserbildung, wie Leonore Meder betont.

Die Grundwasserstände und ihre Verläufe sind deshalb so bedeutsam, weil sie gleichsam das Langzeitgedächtnis des Niederschlagsgeschehens sind und die Voraussetzung für eine zuverlässige Trinkwasserversorgung bilden. Und die sei im Tölzer Land aktuell „aufgrund der hohen Grundwassermächtigkeit absolut sicher“, versichert Meder. Zudem würden die Versorger hier mit zusätzlichen alternativen Entnahmestellen und nachbarschaftlichen Verbünden für Redundanz sorgen. Damit Wasser auch zukünftig in ausreichender Menge zur Verfügung steht, unterstützt die Wasserwirtschaft alle Bemühungen, den Landschaftswasserhaushalt zu verbessern und das kostbare Nass in der Fläche zu halten. „Das Größte liegt im Kleinen“, sagt Leonore Meder und meint damit, dass es hierbei in der Summe auf unzählige Faktoren und Einzelmaßnahmen ankommt.

Flächenversiegelung und Bodenfraß Einhalt gebieten

„Für Wassermangel ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch der Zustand der Böden verantwortlich“, betont sie. Deshalb setzt sich das WWA als verfahrensbeteiligte Fachbehörde und Träger öffentlicher Belange bei vielen Planungen und Entscheidungen dafür ein, dass Moore geschützt oder renaturiert und Geländemulden erhalten bleiben, dass die Böden ihre Aufnahmefähigkeit behalten und dass dem Flächenfraß und der Bodenversiegelung Einhalt geboten wird. Bedeutsam dafür sei auch eine möglichst naturnahe Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen. (Rainer Bannier)

