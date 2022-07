Gut vorbereitet auf die Sommerhitze: Tölzer Mediziner gibt Tipps

Von: Elena Royer

Auch im Tölzer Freibad Eichmühle werden in den kommenden Tagen viele Menschen Abkühlung suchen. © arp

Deutschland steht eine Hitzewelle bevor: Auch im Tölzer Land wird es in den kommenden Tagen sehr heiß werden. Prof. Dr. med. Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt für Innere Medizin I an der Asklepios-Stadtklinik, gibt Tipps, wie man sich auf solche Wetterlagen vorbereitet.

Bad Tölz – Viele Menschen wird es in diesen Tagen an die Seen oder ins Schwimmbad ziehen. Doch hohe Temperaturen sind für den Körper nicht ungefährlich. „Besonders ältere Menschen und Personen mit einer Herzinsuffizienz oder einer koronaren Herzerkrankung müssen bei der Hitze aufpassen“, erklärt Dr. Hans Ulrich Kreider-Stempfle. Denn: „Bei hohen Temperaturen muss das Herz mehr Blut durch den Körper pumpen. Daher macht die Hitze Patienten mit einer verminderten Pumpfunktion des Herzens besonders zu schaffen.“ Ihnen empfiehlt der Arzt, jede Anstrengung zu vermeiden und sich überwiegend in kühlen Räumen oder im Schatten aufzuhalten.

Wie erkennt man einen Hitzschlag?

Wer sich an heißen Tagen nicht in Acht nimmt, riskiert einen Hitzschlag. „Dieser entsteht, wenn der Körper nach längerem Aufenthalt in warmer Umgebung, oft einhergehend mit körperlicher Anstrengung, seinen Temperaturhaushalt nicht richtig regulieren kann“, sagt der Mediziner. Konkret sei ein Hitzschlag eine „Überwärmung des Körpers auf über 40 Grad Celsius, die durchs Schwitzen alleine nicht ausreichend kompensiert werden kann“, erklärt der Chefarzt. „Dadurch ist das Herz-Kreislauf-System gestört.“ Typische Symptome seien Kopfschmerzen, Übelkeit mit Erbrechen, Nackenschmerzen und Fieber bis über 40 Grad. Dazu komme hochrote, heiße und trockene Haut. Zusätzlich können Schwindelgefühl oder Bewusstseinsstörungen auftreten. „Säuglinge und Kleinkinder, alte Menschen, chronisch Kranke und Menschen, die Hitze nicht gewohnt sind, sind besonders von einem Hitzschlag gefährdet“, erklärt Kreider-Stempfle. Trotzdem seien auch junge und gesunde Menschen nicht davor gefeit. Auch sie können einen Hitzschlag bekommen, „wenn sie sich bei hohen Temperaturen und gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit körperlich stark anstrengen“, also zum Beispiel intensiv Sport treiben.

Prof. Dr. med. Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt Innere Medizin I der Tölzer Asklepios-Stadtklinik © Klinik

Bei Verdacht auf einen Hitzschlag sollte man sofort die 112 wählen. „Dabei handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Der Patient sollte umgehend intensivmedizinisch betreut werden“, sagt Kreider-Stempfle. Bis zum Eintreffen des Notarztes kann man dem Betroffenen etwas zu Trinken geben, sofern er dazu in der Lage ist. Wichtig sei auch, ihn in eine kühle, schattige Umgebung zu bringen, am besten mit hoch gelagerten Beinen und leicht erhöhtem Kopf.

Betroffene nicht alleine lassen

„Das Wichtigste ist es, die Körpertemperatur zu senken“, sagt der Arzt. Das geht mit kalten Umschlägen auf Nacken, Stirn, Beinen und Armen. Zudem solle man Luft zufächeln. „Kaltwasserbäder und Eisabreibungen sollte man dagegen vermeiden, da durch sie die Körpertemperatur ansteigen kann.“ Zudem sollten Betroffene nie allein gelassen werden, denn sie können das Bewusstsein verlieren.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hat Kreider-Stempfle folgende Tipps, die man an heißen Sommertagen beherzigen sollte:

O Luftige Kleidung aus Baumwolle, Leinen oder Seide tragen

O Sich nicht der prallen Sonne aussetzen

O Eine helle Kopfbedeckung aufsetzen, wenn man in der Sonne unterwegs ist

O ÜÜüüüüüüüüüÜberwiegend in kühlen Räumen aufhalten

O Ungewohnte körperliche Anstrengung vermeiden

O Eine verlängerte Mittagspause einlegen

O Leichte Kost einnehmen, wie Gemüse, Obst oder Fisch

O Viel trinken, aber nicht zu kalte Getränke und keinen Alkohol.

O Nicht zu viel auf einmal trinken, denn pro Stunde kann der Körper nur 500 bis 800 Milliliter Flüssigkeit sinnvoll verwerten

O Kinder oder Tiere nicht im geparkten Auto zurücklassen

