Gute Nachricht: Müllgebühren in Bad Tölz-Wolfratshausen bleiben stabil

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Bei den Müllgebühren bleibt alles beim Alten. Die Stromerzeugung aus Biomüll könnte noch besser laufen, wenn es weniger Störstoffe gäbe. © Arno Burgi/dpa

Gute Nachricht zum Jahresanfang: Bei den Abfallgebühren im Landkreis bleibt alles beim Alten. Und das Entsorgen von Holz wird sogar günstiger.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Die Abfallgebühren im Landkreis bleiben stabil. Darauf macht die landkreiseigene WGV Recycling GmbH in einer Pressemitteilung aufmerksam. Für 2023 werden demnach keine neuen Gebührenbescheide ausgestellt, die alten gelten weiter.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Entsorgen von Sperrmüll wird nicht mehr auf die Allgemeinheit umgelegt

Dass die Gebühren trotz vielfach gestiegener Kosten – beispielsweise durch höhere Dieselkosten für die Müllsammelfahrzeuge – nicht erhöht werden müssen, liege zum einen daran, dass Sperrmüll seit Mitte 2022 nicht mehr über die Restabfalltonnen von der Gemeinschaft aller Landkreisbewohner finanziert wird. Vielmehr müssen nur noch diejenigen bezahlen, die die Entsorgungsleistung in Anspruch nehmen, sprich: Sperrmüll abgeben. „Zudem verbessern höhere Erlöse beim Verkauf mancher Wertstoffe zum Beispiel beim Metallschrott die Gesamtbilanz“, so die WGV.

Bei der Stromerzeugung in der Biogasanlage profitiert die WGV von der Marktlage

Auch das gesammelte und sortierte Papier hatte bis in den Herbst 2022 einen guten Marktwert. Durch die Stromerzeugung in der Biogasanlage habe die WGV außerdem von den stark gestiegenen Marktpreisen für Strom profitiert. „Dies könnte sogar noch besser werden, wenn die Bioabfälle konsequenter und mit weniger Störstoffen – vor allem nicht in Plastiktüten – in den Biotonnen landen würden“, so die WGV.

Wer Holz anliefert, muss weniger oder gar nichts mehr bezahlen

Und noch eine gute Nachricht gibt es: „Das aktuelle Marktgeschehen beschert uns Einsparungen im Bereich der Holzentsorgung.“ Daher kann die Anliefergebühr bei der WGV Quarzbichl und in Greiling für Holz Klasse 4 (behandelte Hölzer aus dem Außenbereich) von 130 auf 50 Euro pro Tonne gesenkt. Für Holz Klasse 1 bis 3 wirde gar keine Gebühr mehr fällig. Möbelholz und anderes unbelastetes Holz aus Innenräumen kann also ab sofort kostenfrei abgeladen werden. Dagegen mussten die Anlieferpreise bei Mineralfaserabfällen (Glaswolle, Steinwolle) sowie bei Asbestzement um fünf beziehungsweise sechs Prozent angehoben werden. Infos auf www.wgv-quarzbichl.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.