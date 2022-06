An Gymnasien und Realschulen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird’s eng

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking sind die Räumlichkeiten bereits jetzt ausgelastet. © Hermsdorf-Hiss

Der Kreis-Schulausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema: Erstellung einer Schulbedarfsplanung. Unter anderem durch die Wiedereinführung von G9 kommt es zu einem erhöhten Raumbedarf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zum Schuljahr 2018/2019 hat Bayern wieder das neunstufige Gymnasium eingeführt. Die Fünft- und Sechstklässler stiegen damals ins G9 ein. Die ersten legen 2026 ihr G9-Abitur ab. Ab diesem Schuljahr wird die weitere Jahrgangsstufe auch für einen erhöhten Raumbedarf an den Gymnasien sorgen. Dazu kommt, dass der Landkreis weiter wächst – durch starke Geburtenzahlen und Zuzug. Das bedeutet noch mehr Jugendliche, die beschult werden müssen.

Um abschätzen zu können, wo die Reise hingeht, hat der Landkreis das Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik beauftragt, die Grundlagen für eine Schulbedarfsplanung zusammenzustellen. Einen Zwischenbericht gab es am Montag im Kreis-Schulausschuss. Lösungen müssen vor allem für das Gymnasium Icking gefunden werden, dessen Räumlichkeiten bereits jetzt voll ausgelastet sind. Aber auch die anderen Standorte lassen sich nicht beliebig erweitern.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Platzprobleme an den Gymnasien und Realschulen

„Houston, wir haben ein Problem – und wir werden uns intensiv unterhalten müssen, wie wir das angehen“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW). „Irgendwann wird es hier auch um neue Schulstandorte gehen – für Gymnasien und Realschulen.“ Und über die müsse man dann „ohne Scheuklappen“ diskutieren. Er wisse aber auch, „dass sowas schnell in emotionale Debatten ausartet“.

3323 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eines der sechs Gymnasien zwischen Lenggries und Icking. 723 von ihnen wohnen in einem anderen Landkreis. Am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking kommt sogar ziemlich genau die Hälfte (399) nicht aus dem Landkreis. Auf der anderen Seite gehen 245 Jugendliche außerhalb des Landkreises auf ein Gymnasium. Penzberg ist beispielsweise für die Loisachtaler der nächstgelegene Standort. „Und bei uns gehen viele nach Kempfenhausen“, sagte FW-Kreisrat und Münsings Bürgermeister Michael Grasl mit Blick auf den Standort im Landkreis Starnberg. Schon das zeige, „dass es wichtig ist, über Landkreisgrenzen hinaus zu planen“, sagte Grasl.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Das sieht Niedermaier ähnlich. „In Icking ist es nicht das Ziel, die Schüler aus dem Landkreis München zu vergrämen. Die Schulsituation macht an Landkreisgrenzen nicht Halt.“ Vielmehr werde man die Problematik intensiv mit den Nachbarn diskutieren müssen. „Wir werden das nur gemeinsam lösen – mit abgestimmten Strategien.“

Bad Tölz-Wolfratshausen: Deutlicher Anstieg der Schülerzahlen an Realschulen erwartet

Tatsächlich gibt es aber auch Probleme, die vor Ort gelöst werden müssen. Hauptamtsleiter René Beysel ist daher in der kommenden Woche im Ickinger Gemeinderat zu Gast. Durch das G9 steige auch der Sportstättenbedarf – und zwar so sehr, „dass wir hier massive Probleme bekommen werden“, sagte Beysel. Die Gemeinde überlege derzeit, die Turnhalle für die Grundschule neu zu bauen. Werde sie als Zweifach-Halle errichtet, könnten dort auch die Gymnasiasten mit unterkommen. Ein ähnliches Modell gebe es in Bad Tölz, sagte Beysel. Generell stehe man in engem Kontakt mit der Schulleitung in Icking, „um einen Raummangel zu vermeiden“.

Gaißachs Bürgermeister Fadinger erinnert an Relevanz von Mittelchulen

Deutlich steigen werden in den kommenden Jahren auch die Schülerzahlen an den fünf Realschulen. „Überlagert wird das auch noch von einem Lehrermangel“, sagte Beysel. Daher sei davon auszugehen, dass die Klassen wieder größer werden müssen. „Sollten wir neu bauen, müssen wir die Zimmer dafür groß genug planen.“

Stefan Fadinger, CSU-Kreisrat und Gaißacher Bürgermeister, nutzte die Ausführungen „für ein Plädoyer für die Mittelschulen“. Die würden nämlich Schüler verlieren, Gebäude stünden leer. „Und unsere Handwerksbetriebe haben keine Leute mehr. Wir brauchen nicht den zigsten Gymnasiasten. Im Handwerk gibt es tausend Aufstiegsmöglichkeiten“, sagte Fadinger. Es sei wichtig, für diesen Bildungszweig Werbung zu machen. „Inhaltlich sind wir da beieinander“, sagte Niedermaier. „Aber die Faktenlage ist eine andere.“ Im Herbst wird das Institut nun die Datenlage mit Hilfe der Gemeinden verfeinern – auch mit Blick auf FOS/BOS, Berufs- und Förderschulen. Dann wird weiter diskutiert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.