„Müssen Flächen für Windräder ausweisen, wo kein Wind weht“

Von: Melina Staar

Windräder im Alpenvorland sind ein vieldiskutiertes Thema. © Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa

Beim IHK-Forum in Bad Tölz wurde auch über das Thema Windkraft diskutiert. In der Region gibt es nur wenig Potenzial, doch es gibt politische Vorgaben aus Berlin.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Das Thema Energie hat uns sehr bewegt in den letzten Wochen“, sagte Landrat Josef Niedermaier am Mittwoch bei der Sitzung des IHK-Forums im Landratsamt. „Wir brauchen Erneuerbare Energien, um unabhängig zu werden, und wir brauchen sie möglichst regional.“ Der Schwerpunkt lag erneut auf dem Thema Windkraft. Diese sei, so Niedermaier, preisgünstig und flächeneffizient. Mit zwei Prozent Landesfläche könnten 400 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden – das sind 75 Prozent des heutigen Bruttostromverbrauchs.

Genau die Flächen sind aber das Problem: „In Bayern ist Windkraft nicht überall ertragreich, zum Beispiel bei uns.“ Dennoch sei die Region verpflichtet, bis 2027 Flächen auszuweisen, die geeignet sind, und zwar 1,1 Prozent der Flächen in der Planungsregion. Angestrebt sind sogar 1,8 Prozent. Derzeit sind es 0,43 Prozent. Sind diese Flächen festgesetzt, stehen sie keiner anderen Nutzung mehr zur Verfügung.

Wird die Anzahl an Flächen nicht erreicht, drohen Sanktionen

Als Vorrangflächen gelten Flächen, bei denen es keine anderen Ausschlussgründe gibt und wo optimalerweise auch Wind weht. Hier liegt das Problem. „Wir werden in Zukunft Flächen ausweisen, wo kein Wind weht, weil wir sonst das Soll nicht erfüllen“, so Niedermaier. Denn wenn die Anzahl an Flächen nicht erreicht wird, drohen Sanktionen. Dann könnten Windräder überall genehmigt werden. Ob dies wirklich geschehe, sei unklar. Denn, wie Niedermaier sagte, müsse auch erst jemand gefunden werden, der die Windräder aufstellt und betreibt.

Windrichtung im Alpenvorraum ändert sich ständig

Bleibt das Problem, wo man überhaupt Windräder aufstellen könnte. In der Planungsregion weht eigentlich nur auf den Bergen genügend Wind. „Aber auf unsere Berge bringt man kein Windrad“, sagte Niedermaier. Das müsse man auf Blomberg oder Benediktenwand mit Hubschrauber transportieren – was nicht möglich sei. In der Steiermark sei dies anders. Dort stehen auf Bergketten zahlreiche Windräder. „Aber die sind alle mit Straßen erschlossen.“ Dazu komme die sich ständig ändernde Windrichtung im Alpenvorraum.

Allerdings verbessere sich die Technik immer weiter, so dass Windräder inzwischen mit deutlich weniger Wind auskommen. Trotzdem müssen die 1,1 Prozent Flächen erst einmal gefunden werden – und dies ist in nur wenigen Gebieten der Planungsregion möglich. „Viel Spaß bei der politischen Diskussion“, sagte Niedermaier trocken. „Wir haben einen enormen Prozess vor uns.“

Landrat: „Sachlich diskutieren“

Er bat darum, die Diskussion sachlich zu führen. Nicht jeder einzelne Einwand könne mehr berücksichtigt werden – da die Zeit zu sehr drängt. Nachvollziehbar sei der Wunsch, dass vom Ertrag auch etwas in der Region bleibe. Niedermaier: „Wir brauchen die Windkraft, wir müssen darauf setzen und brauchen sie auch in unserer Region.“

